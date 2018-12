Fortnite, Cerca fra tre baite da sci: la guida alla sfida

Tra le sfide della Settimana 3 della settima stagione di Fortnite una di quelle che potrebbe dare qualche grattacapo ai giocatori è ‘Cerca fra tre baite da sci’. Era da un po’ di tempo che Epic Games non sottoponeva gli utenti del battle royale a una prova di questo tipo. Per superare la sfida è necessario recarsi nel punto preciso in cui si intersecano le linee immaginarie che partono dalle tra baite presenti nel bioma polare situato nella parte sud-occidentale della mappa di gioco e raccogliere una Stella della Battaglia nascosta. È possibile riconoscere gli edifici dalle attrezzature da sci appoggiate alle loro pareti e dalla loro vicinanza alle sciovie. Non sono molto distanti l’uno dall’altro e si trovano a ovest dell’area Borgallegro.

Come trovare la Stella della Battaglia

Il luogo che è necessario raggiungere per trovare la Stella della Battaglia e completare la sfida si trova in mezzo agli alberi presenti tra le tre baite. Non è facilissimo da individuare e potrebbe essere necessario cercarlo per alcuni minuti. Il modo migliore per trovarlo è raggiungere il primo albero che si trova andando in direzione sud rispetto alla baita situata più a nord. La Stella della Battaglia è invisibile, ma è sufficiente premere il tasto di interazione quando richiesto per raccoglierla.

L’evento ’14 giorni di Fortnite’

Oltre alle sfide della settima stagione, in questo periodo i giocatori di Fortnite possono cimentarsi anche nelle prove dell’evento natalizio ’14 giorni di Fortnite’ e ottenere delle speciali ricompense a tema. Per entrare nel clima delle feste, Epic Games ha sostituito i lanciagranate presenti nel gioco con dei simpatici lancia palle i neve e ha decorato ogni singolo cespuglio con delle luci. Anche il Battle Bus, il veicolo volante da cui i giocatori si gettano col paracadute all’inizio di ogni partita, è stato addobbato per l’occasione. Lo stesso vale per le Consegne di Rifornimenti che piovono lentamente dal cielo.

Infine, i giocatori possono acquistare nel negozio online del gioco costumi e skin dedicati al periodo più allegro dell’anno, perfetti per personalizzare i propri personaggi.