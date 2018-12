Red Dead Online, la beta sarà disponibile dal 27 novembre

Red Dead Redemption 2, il seguito del videogioco open world di Rockstar Games ambientato del far west, ha conquistato i giocatori di tutto il mondo e ha convinto appieno anche la stampa specializzata, come dimostrano i voti alti presenti in fondo a ogni recensione. Molto presto, alla profonda esperienza in single player sarà affiancata una modalità online che promette di regalare svariate ore di divertimento in più. I videogiocatori in possesso della Ultimate Edition del gioco potranno accedere alla beta di Red Dead Online a partire dal 27 novembre, mentre chi ha acquistato il titolo nella sua versione base dovrà pazientare ancor un po’.

L’accesso alla beta

Memore dei problemi che accompagnarono il lancio di Grand Theft Auto Online, Rockstar ha deciso di procedere con calma e di suddividere l’accesso alla beta di Red Dead Online in quattro ‘fasi’. Come già anticipato, durante la giornata del 27 novembre solo i possessori di Red Dead Redemption Ultimate Edition potranno godere dell’esperienza multiplayer. Il 28 novembre l’accesso sarà esteso ai videogiocatori che hanno iniziato la loro avventura nel far west il 26 ottobre. Chi ha recuperato il gioco tra il 26 e il 29 ottobre potrà iniziare a divertirsi con Red Dead Online il 29 novembre. Infine, dal 30 novembre tutti i possessori del titolo su Xbox One e Playstation 4 potranno unirsi alla beta.

Il bilanciamento del gioco

La beta di Red Dead Online rappresenterà una fase cruciale per risolvere tutti gli eventuali problemi che potrebbero rovinare l’esperienza multigiocatore. Durante questo periodo, Rockstar presterà grande attenzione ai feedback dei videogiocatori e, oltre a correggere eventuali bug e problemi tecnici, cercherà di rendere il gioco il più bilanciato possibile. Rockstar ha annunciato, inoltre, che prima dell’inizio della beta saranno rivelate ulteriori informazioni sul gameplay di Red Dead Online e sulle modalità con cui gli utenti si potranno divertire.