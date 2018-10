Google Maps permette di seguire i posti preferiti

Da Gmail al browser Chrome, Google ha dimostrato negli ultimi mesi di lavorare con dedizione all’aggiornamento dei suoi prodotti, che si trattasse di modificarne il design o aggiungere nuove caratteristiche. Maps, uno degli strumenti più popolari realizzato dal colosso di Mountain View, non fa eccezione: da oggi nell’applicazione sarà possibile seguire i propri posti preferiti, dai negozi ai ristoranti, proprio come si fa sulle pagine di un social network. Si tratta di un aggiornamento della nuova sezione ‘For You’, resa disponibile pochi mesi fa, nella quale Google tiene l’utente aggiornato e offre consigli sui locali da frequentare in una specifica area.

Google Maps: ‘follow’ ai posti preferiti

Nel tempo, Google Maps è diventato molto di più di una semplice applicazione utile ad ottenere le indicazioni stradali. Le cartine virtuali mostrano infatti negozi, punti di interesse, ristoranti e molto altro ancora. Il vero limite, fin qui, era rappresentato dall’impossibilità di raccogliere tutti questi luoghi in una lista immediata da consultare ogni volta in cui si ha bisogno. L’azienda di Mountain View ha deciso di abbattere anche questa barriera, e con il nuovo aggiornamento di Google Maps consentirà agli utenti di seguire i posti preferiti, proprio come fossero profili di un social network. Una volta messo il ‘follow’, si riceveranno novità relative a eventi, offerte e tutto ciò che riguarda la struttura seguita.

Google Maps mostra le prossime aperture

Con la sezione ‘For You’, inaugurata a giugno, Google Maps si era arricchita di una pagina che offriva notizie riguardanti i posti più in voga della zona frequentata dall’utente. Inoltre, grazie ad alcuni algoritmi, l’applicazione era in grado di consigliare ad esempio ristoranti in linea con i gusti dell’utilizzatore, basandosi su visite ad altri posti. Con la nuova funzione, che sarà inserita proprio all’interno di ‘For You’, Google annuncia di voler aiutare le persone a “tenersi aggiornate sui posti preferiti e su quelli che apriranno presto”. L’app mostrerà infatti non solo i luoghi già in attività, ma anche quelli in procinto di aprire, con tanto di data di inaugurazione segnalata. Inizialmente, l’aggiornamento di Google Maps sarà disponibile soltanto per gli utenti Android.