Tenersi aggiornati attraverso l’app di Google News potrebbe riservare spiacevoli sorprese ad alcuni utenti, che vedrebbero il proprio traffico dati schizzare alle stelle senza una chiara ragione. Il bug dell’applicazione, utilizzata per avere accesso alle ultime notizie da tutto il mondo, è stato riportato dal portale The Verge in seguito ad alcune segnalazioni avvenute sul forum di aiuto dedicato agli utilizzatori della piattaforma. I primi casi risalirebbero addirittura a giugno, pur essendo limitati a smartphone Android. Nonostante Google abbia affermato di essere al lavoro per risolvere l’anomalia molti utenti continuano a riscontrare il problema, che ha un impatto diretto sulle proprie tariffe telefoniche.

App di Google News consuma troppi dati

Negli ultimi anni, i piani tariffari delle compagnie telefoniche hanno puntato con decisione sull’incremento dei gigabyte a disposizione degli utenti, per andare incontro a un utilizzo sempre maggiore dei dispositivi mobile. Proprio la quantità di contenuti a cui si può avere accesso, tuttavia, costringe le persone a tenere d’occhio il consumo di dati. È così che, a partire da quest’estate, alcuni possessori di smartphone con un sistema operativo Android si sono accorti dell’anormale e ingente quantitativo di giga consumati dall’app di Google News. Il problema emerge però soltanto se si controlla la specifica pagina che tiene il calcolo dei dati consumati. Per gli utenti, i costi aggiuntivi legati ai troppi gigabyte utilizzati rappresentano una delle principali conseguenze dell’anomalia.

Google News, bug irrisolto

In un post pubblicato sul Google News Help Forum, un utente riferisce di aver notato al suo risveglio un consumo di oltre 7 gigabyte da parte dell’app dell’azienda di Mountain View avvenuto durante la notte. La stessa problematica, pur con quantità differenti di dati utilizzati, è stata riscontrata da altre persone. Alcuni dei membri della community di Google hanno risposto suggerendo in primis di disattivare l’opzione che consente all’applicazione di consumare traffico anche in background, quando non viene utilizzata. Tuttavia, il bug non sembra essere ancora stato risolto, visto che persino nelle ultime ore sono stati pubblicati nel forum post di utenti che continuano a notare consumi di dati decisamente fuori dalla norma.