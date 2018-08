Pokémon GO, le battaglie in PvP entro la fine dell'anno

Dal momento del rilascio della sua prima versione, ormai circa due anni fa, Pokémon GO ha conosciuto un enorme successo, diventando una delle applicazioni più scaricate su smartphone e tablet. Ora, dopo un lungo periodo di crisi, il gioco prodotto da Niantic Labs sta vivendo una seconda giovinezza. All'app che consente di catturare e collezionare i mostriciattoli tascabili, però, continua a mancare una funzionalità assai richiesta dagli utenti: le battaglie tra Poké-allenatori. Stando a quanto riferito dal sito di notizie polacco Gram, il gioco mobile dovrebbe introdurre questa caratteristica entro la fine dell'anno.

Sfidare gli amici con i Pokémon catturati

Dopo gli ultimi aggiornamenti che hanno aggiunto la lista degli amici e degli scambi, Niantic mira ad espandere la componente social e multiplayer del gioco, permettendo agli utenti di sfidarsi tra loro. Al momento, però, non è ancora chiaro in cosa consista esattamente la modalità PvP. E' probabile che i giocatori per potersi sfidare debbano necessariamente trovarsi l'uno vicino all'altro, proprio come avviene con la funzione di scambio. Per poter affrontare un amico, poi, sarà necessario un certo quantitativo di polvere di stelle o di caramelle, al fine di impedire che i giocatori più assidui possano abusare di tale funzione.

La conferma arriva direttamente dalle parole di Anne Beuttenmuller, la responsabile marketing della società. "Stiamo realizzando la Modalità PvP, che arriverà a breve. Siamo ancora al lavoro per migliorare le funzionalità appena introdotte, come il sistema degli Amici e delle sue features, così come la possibilità di scambiare i Pokémon - assicura -. Miglioriamo costantemente ogni aspetto di questo gioco e la prossima funzionalità che vogliamo inserire entro la fine di quest'anno è proprio la Modalità PvP".

I desideri della Community

L'annuncio dell'imminente approdo della nuova funzionalità ha acceso i forum dedicati ai Pokémon. Molti allenatori, infatti, si auspicano che, insieme con le battaglie PvP, venga introdotto anche un nuovo sistema di combattimento, diverso rispetto a quello utilizzato nelle palestre o per i raid nella versione attuale. Al momento, infatti, i combattimenti tra i mostriciattoli vengono gestiti con un tambureggiante battito di dita sullo schermo: un approccio che lascia davvero poco spazio alla strategia.

I numeri nel giro di due anni

"Pokémon GO" ha recentemente festeggiato il suo secondo compleanno. L'applicazione, dal giorno del suo lancio, secondo i dati raccolti dalla società di indagini di mercato Sensor Tower, ha realizzato entrate per 1,8 miliardi di dollari. I Poké-allenatori spendono circa 2 milioni di dollari ogni giorno, con i ricavi principali che arrivano dagli Stati Uniti d'America e dal Giappone. Per quanto riguarda l’incidenza dei diversi sistemi operativi, invece, Google Play rappresenta circa il 58% delle entrate del gioco, mentre l'altro 42% proviene dall'App Store dell’azienda di Cupertino.