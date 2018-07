Honor 8 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo

Google ha rispettato la data prevista per il rilascio dell’aggiornamento Android 8.0 Oreo per Honor 8. Dal 31 luglio l'upgrade è in fase di roll-out in tutti i Paesi europei, Italia compresa. In Germania molti possessori dello smartphone hanno già scaricato la nuova versione con l’innovativa interfaccia utente EMUI 8.0.

Le novità dell’aggiornamento

Dal primo avvio è possibile notare i miglioramenti su Honor 8, che riguardano sopratutto un aumento delle prestazioni in termini di efficienza e velocità. Risulta infatti meno dispendioso l’avvio delle applicazioni in background. Tra le nuove funzionalità è stato introdotto il picture-in-picture che permette di visualizzare i filmati, in una piccola finestra, non interrompendo l’utilizzo di altre applicazioni. Nel nuovo aggiornamento è stata inoltre inserita la possibilità di conservare foto e video nel cestino, anche se per un periodo di tempo limitato, eliminandoli direttamente dalla galleria. Quest’ultima funzione risulta utile quando, per disattenzione, si seleziona l’eliminazione di immagini o filmati che si aveva l’intenzione di conservare. Per finire è stato aggiunto, insieme con il menù rapido, il dock per la navigazione che permette prestazioni migliori nello spostamento all’interno dello smartphone.

Google progetta un nuovo sistema operativo

Entro i prossimi cinque anni, Google si è posto come obiettivo quello di fornire ai proprio clienti un nuovo sistema operativo universale, più sicuro ed aggiornato: Fuchsia OS. A lanciare la notizia è stato Bloomberg, che ha rotto il silenzio sul nuovo progetto del colosso di Mountain View che dovrebbe prendere il posto di Android.