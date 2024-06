TicWatch 5 Pro Enduro, perfetto per l'outdoor

1/7

TicWatch Pro 5 Enduro è molto indicato per chi ama l'avventura e ama stare molto tempo all'aria aperta. Una delle caratteristiche principali è la durata della batteria. In base all'uso dura fino a 90 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essential. Come i suoi predecessori ha il doppio display a bassissimo consumo. E il display in vetro zaffiro antigraffio garantisce una visibilità cristallina in qualsiasi ambiente, dalle strade trafficate della città ai sentieri impervi di montagna.