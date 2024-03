1/5

Il kit si compone di una sonda sensore che si collega al Bimby non appena viene estratto dalla sua custodia-caricatore. Alimentato da una batteria stilo AA, la sua durata è di crica un anno. C'è anche un supporto studiato per l’appoggio ideale su teglie per panificati o dolci. Una volta posizionato nella pietanza Bimby Sensor è pronto per registrare la temperatura al cuore delle preparazioni. Il materiale in cui è realizzato è acciaio inox e ceramica.

