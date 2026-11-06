NOW, le nuove uscite tech di novembre 2026

Le nuove uscite tecnologiche più interessanti di novembre 2026. In questo numero: i nuovi accessori del gruppo Cellularline, l'hard-disk super-portatile di SANDISK, CMF Speaker S di Nothing e la nuova custodia Quad Lock per iPhone Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dall’iPhone 18 Pro all’iPhone Duo, tutte le novità Cellularline Tante le novità d’autunno proposte dal Gruppo Cellularline, a partire dalle nuove cover Icy Mag per iPhone 17 e 18 Pro. Si tratta di custodie con sistema di dissipazione del calore e prese d’aria integrate, compatibili con la ricarica wireless e progettate per ridurre il surriscaldamento del telefono. Ma il vero protagonista delle novità Cellularline è l’iPhone Duo. L’azienda emiliana propone le cover Sensation Mag, custodie in silicone soft-touch compatibili con il sistema MagSafe, Camera Lens Ring, placchette di vetro temperato per la protezione della fotocamera, e il vetro protettivo con bordi rinforzati Fortified Xtreme Glass iPhone Duo.

Le novità di Cellularline

Completa la nostra carrellata delle novità Tracy Tag Dual, dispositivo per localizzare oggetti del tutto simile all’AirTag, compatibile con sia con l’ecosistema Apple "Dov'è" sia con Google Find Hub. Prezzi da 15 euro.

SANDISK, ecco l’hard-disk SSD ultra-portatile Da SANDISK arriva la nuova Unità SSD Portatile dal formato ultra-tascabile. Si tratta di un hard-disk disponibile nei tagli di memoria da 500 gigabyte, un terabyte e due terabyte con velocità di trasferimento dati fino a 1.000 MB/s sfruttando lo standard USB 3.2 di seconda generazione. Si tratta di un prodotto molto utile per tutti coloro che lavorano in mobilità come giornalisti, creator, fotografi, videomaker, che hanno bisogno di trasferire dati mentre sono fuori dall’ufficio a velocità molto alta. Oltre che con PC e Mac, l’hard-disk è compatibile con Android (dalla versione 13 in su) e iPad OS (dalla 15 in su). La nuova Unità SSD Portatile si annuncia anche molto resistente: è infatti progettata per offrire una protezione da cadute fino a due metri. Nelle nostre prove possiamo confermare che si tratta di un prodotto molto valido, leggerissimo, con zero ingombri e molto veloce. Prezzi, si parte da 134 euro per la versione da 500 gigabyte.

SANDISK Portable SSD

CMF Speaker S Compatta, colorata e sembra un brick del latte da mezzo litro. CMF Speaker S è uno speaker portatile che punta molto sul design, ma senza trascurare la sostanza. Il driver da 45 mm offre una potenza di 10 watt RMS, affiancato da due radiatori passivi che aiutano a rendere i bassi più profondi e presenti. L'utilizzo è semplice e immediato: la caratteristica manopola consente di regolare il volume, mettere in pausa la musica, cambiare brano e attivare rapidamente la modalità Ultra Bass, mentre attraverso l'app Nothing X è possibile scegliere diverse impostazioni o intervenire sull'equalizzazione per personalizzare il suono. Interessanti anche le possibilità di connessione: oltre al Bluetooth 6.0 troviamo l'NFC Fast Pair per effettuare l'abbinamento con un semplice tocco e la riproduzione audio tramite USB-C, con una latenza inferiore ai 60 millisecondi che la rende interessante anche sulla scrivania, per film e videogiochi. Collegando due unità si può creare una configurazione stereo, mentre la modalità Party sfrutta Auracast per ampliare l'ascolto con altri speaker compatibili. E la vocazione outdoor è confermata dalla certificazione IP68 contro acqua e polvere, dal pratico gancio e da un'autonomia fino a 18 ore. Costa 59 euro.

CMF Speaker S

Quad Lock, ecco le nuove custodie per iPhone 18 Pro Quad Lock presenta le nuove custodie per iPhone 18 Pro e Pro Max. La novità di quest’anno è che vengono commercializzate in quattro i colori: oltre al classico nero c’è Olive (verde scuro), Plum (il rosso Borgogna Apple) e Stone (grigio chiaro). Le cover, realizzate con una lega di TPU (poliuretano termoplastico), Nylon e policarbonato, presentano un design piacevole al tatto e, come da tradizione Quad Lock, avvolgono completamente in telefono, in modo da proteggerlo da cadute accidentali: per questo motivo sono le cover più apprezzate da ciclisti, motociclisti e tutti coloro che svolgono attività estreme all’aperto. Le custodie sono compatibili con tutti gli accessori dell’azienda, dal sistema Twist Lock a quello magnetico MAG e supportano la ricarica wireless. Prezzo, 50 euro.