Amazon aggiorna la gamma Kindle Scribe (i Kindle su cui è possibile anche scrivere e prendere appunti) con tre interessanti novità: il Kindle Scribe di nuova generazione, con o senza luce frontale, e Kindle Scribe Colorsoft , protagonista della nostra recensione. Kindle Scribe Colorsoft è il primo Scribe a colori di Amazon, riprogettato per offrire una maggiore reattività, ergonomia e un'esperienza di scrittura ancora più confortevole. Leggi la recensione completa

Era diverso tempo che Google non annunciava un altoparlante smart per la casa con assistente vocale incorporato. Adesso il gigante di Mountain View torna alla carica con un nuovo prodotto certamente molto interessante: Google Home Speaker . Si tratta, spiegano, del primo dispositivo audio progettato per Gemini, con funzionalità avanzate di comprensione e ragionamento del linguaggio naturale. Dalla nostra prova - ma anche il consenso internazionale lo conferma - emerge che il nuovo dispositivo di Google è oggi uno dei migliori smart speaker in circolazione, grazie soprattutto all’integrazione con l’intelligenza artificiale e alle capacità di gestione della smart home. Leggi la recensione completa

Con Moulinex Freezi gelato e granite fatte in casa in 20 minuti

Moulinex Freezi è una gelatiera e macchina per bevande ghiacciate che punta tutto sulla semplicità d'uso. Il suo principale punto di forza è il sistema autorefrigerante integrato, che elimina la necessità di pre-congelare il cestello, uno dei limiti più comuni delle gelatiere tradizionali. Basta inserire gli ingredienti, selezionare il programma desiderato e attendere che la macchina raggiunga automaticamente la consistenza ideale. L'esperienza d'uso è intuitiva e adatta anche a chi si avvicina per la prima volta alla preparazione di gelati e dessert freddi. La macchina offre risultati convincenti con gelati, granite, frozen yogurt e cocktail ghiacciati. Le ricette dedicate si trovano nell’app My Moulinex.

Più che una semplice gelatiera, Freezi si propone come un elettrodomestico multifunzione capace di accompagnare ogni stagione. Grazie ai programmi automatici dedicati e alla tecnologia di raffreddamento integrata, è possibile preparare una grande varietà di ricette senza particolari competenze tecniche. La capacità generosa consente di servire fino a otto porzioni in una sola preparazione, rendendola ideale per famiglie e piccoli eventi domestici. Anche la manutenzione è stata studiata per essere il più semplice possibile: il programma di risciacquo automatico e i componenti lavabili in lavastoviglie riducono notevolmente i tempi di pulizia. Il prezzo è di 399,99 euro. Nella nostra prova confermiamo che si tratta di un prodotto semplice da usare, molto buone le ricette presenti nell'app; peccato per la mancanza di un display che mostri, in tempo reale, la durata del processo.