Presentato uno dei più completi speaker intelligenti. Il nuovo Google Home Speaker, moderno ed elegante, permette di conversare in maniera naturale con l’intelligenza artificiale di Gemini. Ma alcune funzioni sono a pagamento
Era diverso tempo che Google non annunciava un altoparlante smart per la casa con assistente vocale incorporato. Adesso il gigante di Mountain View torna alla carica con un nuovo prodotto certamente molto interessante: Google Home Speaker. Si tratta, spiegano, del primo dispositivo audio progettato per Gemini, con funzionalità avanzate di comprensione e ragionamento del linguaggio naturale. Dalla nostra prova - ma anche il consenso internazionale lo conferma - emerge che il nuovo dispositivo di Google è oggi uno dei migliori smart speaker in circolazione, grazie soprattutto all’integrazione con l’intelligenza artificiale e alle capacità di gestione della smart home.
Come si presenta
Il nuovo Google Home Speaker si presenta come un oggetto piccolo che si integra in qualsiasi arredamento, da quelli più moderni a quelli classici, senza sembrare invasivo o fuori luogo. È realizzato in modo sostenibile e rivestito in tessuto a maglia 3D personalizzato e in Italia è venduto nei colori chiaro Grigio Creta e scuro Grigio Verde. Sul bordo inferiore troviamo un anello luminoso (abbastanza discreto) ed è presente, come sempre, un interruttore per silenziare il microfono.
Le caratteristiche principali
Google Home Speaker è un altoparlante intelligente che permette di ascoltare musica e anche di conversare con Gemini, l’intelligenza artificiale di Google. Gemini adesso, rispetto al precedente Assistente Google, si adatta al modo di parlare, rendendo facile e intuitivo ottenere le risposte di cui si ha bisogno. È possibile fare più richieste insieme, correggersi mentre si parla, porre domande più complesse che richiedono ragionamento, continuare un discorso intrapreso in precedenza. E abilitando la funzione "Conversazione continua” il microfono può rimanere acceso anche dopo la risposta, così si potrà ribattere nuovamente senza dire la classica parolina magica “Ok Google”. Tra le altre caratteristiche segnaliamo che il dispositivo può fungere da Border Router per l’ecosistema Thread ed è compatibile con Matter: due elementi che lo rendono un hub perfetto per la smart home moderna. Nella nostra prova possiamo confermare che Gemini comprende richieste formulate in modo naturale, mantiene il contesto, gestisce meglio correzioni e comandi multipli. Ottima anche l’integrazione con la smart home: il dispositivo può diventare il centro dell’ecosistema domestico.
Google Home Premium
Gemini, e il nuovo smart speaker, si arricchiscono di funzioni con l’abbonamento a Google Home Premium (circa 10 euro al mese): con Premium è possibile fare conversazioni naturali con Gemini Live, con le telecamere Nest installate si possono fare ricerche nella cronologia semplicemente con la voce, addirittura chiedere un riepilogo di quello che è successo a casa durante il giorno, mentre si torna dal lavoro. E ancora, raccontano da Google: si può chiedere ispirazione per un regalo, ottenere assistenza da esperti, apprendere nuovi concetti. Con l’acquisto, entro fine settembre, di un Google Home Speaker si ha diritto a sei mesi di Google Home Premium inclusi.
Come suona
Non solo intelligenza perché il nuovo speaker suona molto bene ed è adatto all’ascolto di musica, radio e podcast sia in piccole stanze che in ambienti più grandi. Stessa cosa per il microfono, che si adatta all’ambiente e ai rumori circostanti e permette di conversare con Gemini anche se, ad esempio, ci troviamo in un’altra stanza o in corridoio. Come già avviene con altri prodotti concorrenti, è possibile abbinare fino a due altoparlanti a un Google TV Streamer per crearsi un sistema home theatre con audio surround spaziale. Grazie a un driver full-range da 58 millimetri l’audio è cristallino, equilibrato, potente, di grande impatto ovunque ci troviamo e ovunque posizioniamo il dispositivo.
Verdetto, disponibilità e prezzi
La nostra prova conferma che si tratta di uno degli speaker intelligenti più interessanti e completi sul mercato, adatto soprattutto a chi ha dispositivi Android e dispositivi della casa intelligente compatibili con l’ecosistema Google Home. Peccato per il cavo di alimentazione non rimovibile e, in generale, per il fatto che molte delle funzioni più avanzate richiedano un abbonamento a parte, ma questo succede anche con il principale concorrente di Google. Prezzo a nostro avviso in linea con il mercato e con le caratteristiche: Google Home Speaker costa 120 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Gemini utile nella vita quotidiana
- Audio potente e equilibrato
CONTRO:
- Le funzioni più avanzate richiedono un abbonamento
- Cavo di alimentazione non rimovibile