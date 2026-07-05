Il nuovo Google Home Speaker si presenta come un oggetto piccolo che si integra in qualsiasi arredamento, da quelli più moderni a quelli classici, senza sembrare invasivo o fuori luogo. È realizzato in modo sostenibile e rivestito in tessuto a maglia 3D personalizzato e in Italia è venduto nei colori chiaro Grigio Creta e scuro Grigio Verde. Sul bordo inferiore troviamo un anello luminoso (abbastanza discreto) ed è presente, come sempre, un interruttore per silenziare il microfono.

Era diverso tempo che Google non annunciava un altoparlante smart per la casa con assistente vocale incorporato. Adesso il gigante di Mountain View torna alla carica con un nuovo prodotto certamente molto interessante: Google Home Speaker . Si tratta, spiegano, del primo dispositivo audio progettato per Gemini, con funzionalità avanzate di comprensione e ragionamento del linguaggio naturale. Dalla nostra prova - ma anche il consenso internazionale lo conferma - emerge che il nuovo dispositivo di Google è oggi uno dei migliori smart speaker in circolazione, grazie soprattutto all’integrazione con l’intelligenza artificiale e alle capacità di gestione della smart home.

Le caratteristiche principali

Google Home Speaker è un altoparlante intelligente che permette di ascoltare musica e anche di conversare con Gemini, l’intelligenza artificiale di Google. Gemini adesso, rispetto al precedente Assistente Google, si adatta al modo di parlare, rendendo facile e intuitivo ottenere le risposte di cui si ha bisogno. È possibile fare più richieste insieme, correggersi mentre si parla, porre domande più complesse che richiedono ragionamento, continuare un discorso intrapreso in precedenza. E abilitando la funzione "Conversazione continua” il microfono può rimanere acceso anche dopo la risposta, così si potrà ribattere nuovamente senza dire la classica parolina magica “Ok Google”. Tra le altre caratteristiche segnaliamo che il dispositivo può fungere da Border Router per l’ecosistema Thread ed è compatibile con Matter: due elementi che lo rendono un hub perfetto per la smart home moderna. Nella nostra prova possiamo confermare che Gemini comprende richieste formulate in modo naturale, mantiene il contesto, gestisce meglio correzioni e comandi multipli. Ottima anche l’integrazione con la smart home: il dispositivo può diventare il centro dell’ecosistema domestico.

Google Home Premium

Gemini, e il nuovo smart speaker, si arricchiscono di funzioni con l’abbonamento a Google Home Premium (circa 10 euro al mese): con Premium è possibile fare conversazioni naturali con Gemini Live, con le telecamere Nest installate si possono fare ricerche nella cronologia semplicemente con la voce, addirittura chiedere un riepilogo di quello che è successo a casa durante il giorno, mentre si torna dal lavoro. E ancora, raccontano da Google: si può chiedere ispirazione per un regalo, ottenere assistenza da esperti, apprendere nuovi concetti. Con l’acquisto, entro fine settembre, di un Google Home Speaker si ha diritto a sei mesi di Google Home Premium inclusi.