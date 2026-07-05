Kindle Scribe Colorsoft, il colore debutta sul grande formato

Amazon presenta il primo Scribe a colori che, nella nuova gamma, si posiziona come il top per chiunque consideri il colore un elemento fondamentale della propria esperienza di lettura e scrittura. L’abbiamo provato, ecco le caratteristiche e le nostre impressioni

Amazon aggiorna la gamma Kindle Scribe (i Kindle su cui è possibile anche scrivere e prendere appunti) con tre interessanti novità: il Kindle Scribe di nuova generazione, con o senza luce frontale, e Kindle Scribe Colorsoft , protagonista della nostra recensione. Kindle Scribe Colorsoft è il primo Scribe a colori di Amazon, riprogettato per offrire una maggiore reattività, ergonomia e un'esperienza di scrittura ancora più confortevole. Amazon ha strutturato la nuova linea Scribe per soddisfare diversi tipi di utenza e diverse fasce di prezzo. Tutti condividono lo stesso form-factor, un design simmetrico e la Premium Pen inclusa; le differenze principali risiedono nella tecnologia del display e nell’illuminazione. Tra le caratteristiche principali del Colorsoft figurano un’esperienza di scrittura a colori più fluida e naturale, un nuovo motore di rendering, un’autonomia di diverse settimane.

Il Kindle Scribe Colorsoft si accende e configura in pochi minuti, e una volta inserito il proprio account Amazon la sincronizzazione della libreria avviene in maniera pressoché immediata. Appena tirato fuori dalla confezione si nota subito, rispetto alla versione precedente , che il design abbandona la vistosa asimmetria con la barra laterale: ora il nuovo Colorsoft presenta cornici simmetriche e uniformi, un profilo ultra-sottile (circa 5 millimetri) e un peso di 400 grammi. Vero punto di forza è ovviamente il display: uno schermo antiriflesso da 11 pollici basato sulla tecnologia Oxide. La densità dei pixel (ppi) è di 300 per i contenuti in bianco e nero e 150 per i contenuti a colori, una dinamica abbastanza standard per gli schermi e-paper a colori. Rispetto ad altri competitor durante la nostra prova osserviamo che la resa cromatica di Amazon è meno sbiadita, con tonalità pastello molto piacevoli che ricordano gli acquerelli o la carta stampata: questo prodotto è l’ideale, ad esempio, per sfogliare fumetti, graphic novel o manuali. Inoltre grazie al nuovo processore quad-core e alla tecnologia Oxide, sono migliorate la reattività soprattutto durante il cambio di pagina.

Le funzioni di scrittura e creatività

Kindle Scribe Colorsoft permette, grazie alla penna, di scrivere sia su taccuini personali (ce ne sono di tutti i tipi, da quelli con fogli completamente bianchi alle righe, dai quadretti fino anche al pentagramma) sia di fare annotazioni sui libri acquistati tramite lo Store. Importante ricordare che, così come nel modello precedente, le annotazioni vengono visualizzate a parte rispetto al testo, quindi non si riesce a sottolineare o a scrivere sopra le parole (le parole si possono però evidenziare). La scrittura è invece davvero di ottimo livello, sembra di scrivere sulla carta, grazie anche al vetro trattato da una texture ruvida che simula la frizione della matita sulla carta. Il nuovo Colorsoft supporta 10 colori diversi per la penna, cinque colori per gli evidenziatori, ha un nuovo strumento di sfumatura per i chiaroscuri e, sul retro della penna, integra anche una gomma (digitale) per cancellare ciò che abbiamo scritto. Da notare che la penna, che si aggancia magneticamente, non ha bisogno di essere ricaricata.

Le integrazioni e le altre caratteristiche

Tra le altre funzionalità di Kindle Scribe Colorsoft non possiamo non citare una funzionalità di ricerca nei taccuini basata su intelligenza artificiale (può fare anche dei riassunti automatici degli appunti) e una sezione che unisce taccuini e documenti sincronizzati. Kindle Scribe Colorsoft supporta la sincronizzazione con Google Drive, OneDrive e OneNote. Da notare che non c’è una certificazione contro la protezione da liquidi e che la gestione dei documenti importati, pur migliorata rispetto al passato, appare ancora un po’ rigida rispetto ad altri dispositivi concorrenti.