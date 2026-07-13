Assassin's Creed, il Tuffo della Fede diventa reale

Un omaggio spettacolare all'appena uscito Assassin's Creed Black Flag Resynced, ha aperto la tappa italiana della World Aquatics High Diving World Cup 2026. A Porto Flavia, in Sardegna, il campione di high diving Catalin Preda si è lanciato da una scogliera alta 20 metri nei panni di Edward Kenway, protagonista di Assassin's Creed Black Flag Resynced, ricreando dal vivo l'iconico "Tuffo della Fede".
C'è chi il celebre "Salto della Fede" di Assassin's Creed lo ha visto soltanto sullo schermo e chi, invece, ha deciso di trasformarlo in realtà. È quanto accaduto a Porto Flavia, in Sardegna, durante la tappa italiana della World Aquatics High Diving World Cup 2026, dove il campione di high diving Catalin Preda si è lanciato da una scogliera alta 20 metri vestendo i panni di Edward Kenway, iconico protagonista di Assassin's Creed Black Flag Resynced. Sullo sfondo del mare cristallino e delle falesie sarde, il tuffatore romeno ha dato vita a una performance che ha richiamato uno dei momenti più riconoscibili dell'intera saga Ubisoft.
Dalla cultura pop alle grandi altezze
Il gesto non è stato soltanto una trovata scenografica. Preda, due volte medagliato ai campionati World Aquatics, ha voluto rendere omaggio a un simbolo della cultura videoludica contemporanea, unendo le sue passioni per gli sport estremi e i videogiochi. Il tuffo, eseguito da un'altezza di 20 metri, ha riproposto nella realtà il celebre salto degli Assassini, affrontato a velocità impressionanti prima dell'ingresso in acqua. Una scena quasi cinematografica che ha catturato l'attenzione del pubblico presente e degli appassionati della serie firmata Ubisoft.
La Coppa del Mondo accende Porto Flavia
L'esibizione ha aperto il fine settimana della High Diving World Cup organizzata da World Aquatics e ospitata da Marmeeting. Tra l'11 e il 12 luglio quaranta atleti provenienti da diciassette Paesi si sono sfidati nelle acque di Porto Flavia con evoluzioni spettacolari e velocità superiori agli 85 km/h prima dell'impatto con l'acqua. Al termine delle gare, il successo è andato ad Aidan Heslop nella competizione maschile e a Kaylea Arnett in quella femminile. Un evento che ha confermato ancora una volta la Sardegna come palcoscenico ideale per uno degli sport più spettacolari e adrenalinici del panorama mondiale.