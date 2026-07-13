Assassin's Creed, il Tuffo della Fede diventa reale

C'è chi il celebre "Salto della Fede" di Assassin's Creed lo ha visto soltanto sullo schermo e chi, invece, ha deciso di trasformarlo in realtà. È quanto accaduto a Porto Flavia, in Sardegna, durante la tappa italiana della World Aquatics High Diving World Cup 2026, dove il campione di high diving Catalin Preda si è lanciato da una scogliera alta 20 metri vestendo i panni di Edward Kenway, iconico protagonista di Assassin's Creed Black Flag Resynced. Sullo sfondo del mare cristallino e delle falesie sarde, il tuffatore romeno ha dato vita a una performance che ha richiamato uno dei momenti più riconoscibili dell'intera saga Ubisoft.

Dalla cultura pop alle grandi altezze

Il gesto non è stato soltanto una trovata scenografica. Preda, due volte medagliato ai campionati World Aquatics, ha voluto rendere omaggio a un simbolo della cultura videoludica contemporanea, unendo le sue passioni per gli sport estremi e i videogiochi. Il tuffo, eseguito da un'altezza di 20 metri, ha riproposto nella realtà il celebre salto degli Assassini, affrontato a velocità impressionanti prima dell'ingresso in acqua. Una scena quasi cinematografica che ha catturato l'attenzione del pubblico presente e degli appassionati della serie firmata Ubisoft.

La Coppa del Mondo accende Porto Flavia

L'esibizione ha aperto il fine settimana della High Diving World Cup organizzata da World Aquatics e ospitata da Marmeeting. Tra l'11 e il 12 luglio quaranta atleti provenienti da diciassette Paesi si sono sfidati nelle acque di Porto Flavia con evoluzioni spettacolari e velocità superiori agli 85 km/h prima dell'impatto con l'acqua. Al termine delle gare, il successo è andato ad Aidan Heslop nella competizione maschile e a Kaylea Arnett in quella femminile. Un evento che ha confermato ancora una volta la Sardegna come palcoscenico ideale per uno degli sport più spettacolari e adrenalinici del panorama mondiale.

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