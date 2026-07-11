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Assassin's Creed Black Flag Resynced, torna un grande classico

Lucrezia Goldin

Lucrezia Goldin
Ubisoft

Ubisoft riporta in vita uno dei capitoli più amati del franchise con grafica rinnovata, gameplay modernizzato e nuovi contenuti. Un remake che convincerà sia i veterani sia chi si avvicina per la prima volta ad Assassin's Creed, ma che potrebbe non piacere ai puristi della saga

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