NOW, la rubrica 4 videogiochi di luglio 2026

Prima di partire per le vacanze estive vi segnaliamo 4 titoli da non perdere e perchè no da portare con voi al mare o in montagna. L'estate 2026 infatti si conferma ricca di appuntamenti per gli appassionati di videogiochi. Dall'atteso ritorno di Edward Kenway in Assassin's Creed Black Flag Resynced, alla sfida sportiva di EA Sports UFC 6, passando per il fantasy HD-2D di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales e l'arrivo di Devil May Cry su Switch 2 Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Assassin’s Creed Black Flag torna nel 2026 con una veste completamente rinnovata grazie a Black Flag Resynced. La nuova edizione del celebre capitolo piratesco approda su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, riportando in scena una delle avventure più amate della saga Ubisoft. Il remake propone una grafica di nuova generazione, miglioramenti al sistema di combattimento e alla navigazione, oltre a missioni inedite e contenuti aggiuntivi. Al centro della storia resta Edward Kenway, carismatico pirata coinvolto nella guerra tra Assassini e Templari, in un viaggio attraverso i Caraibi dell’Età d’oro della pirateria. Un ritorno che punta a conquistare sia i fan storici sia i nuovi giocatori.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

EA Sports UFC 6 EA Sports UFC 6 arriva sul ring con un’esperienza più realistica e immersiva rispetto ai capitoli precedenti della serie. Il nuovo titolo di Electronic Arts introduce un sistema di combattimento rinnovato e il meccanismo “Flow State”, pensato per valorizzare lo stile unico di ogni atleta e rendere gli incontri più tecnici, strategici e credibili. I miglioramenti si percepiscono soprattutto nella fluidità delle azioni, nelle animazioni e nella risposta ai comandi, che contribuiscono a un maggiore senso di autenticità all’interno dell’ottagono. Pur senza rivoluzionare la formula, UFC 6 convince gli appassionati delle arti marziali miste grazie a un’esperienza solida, raffinata e capace di evolvere il gameplay della serie in modo significativo.

EA Sports UFC 6

The Adventures of Elliot The Millennium Tales The Adventures of Elliot: The Millennium Tales debutta nel 2026 proponendo un’avventura affascinante e originale, capace di unire il fascino dei giochi di ruolo classici alle tecnologie moderne. L’action RPG di Square Enix, disponibile su console e PC, conquista fin dai primi minuti grazie all’elegante stile grafico HD-2D, che combina pixel art e ambientazioni tridimensionali ricche di dettagli. Il sistema di combattimento in tempo reale risulta dinamico e coinvolgente, offrendo un buon mix tra azione ed esplorazione. Ispirato ai grandi classici del genere, il titolo si distingue anche per la sua atmosfera fantasy e per una storia che intreccia mistero e viaggi nel tempo. Nel complesso, è un’esperienza solida e accessibile, capace di entusiasmare sia il pubblico più giovane sia gli appassionati di lunga data dei giochi di ruolo.

The Adventures of Elliot The Millennium Tales

Devil May Cry, versione Switch 2 Devil May Cry arriva su Switch 2 con una versione solida che porta uno dei franchise action più celebri di Capcom sulla nuova console Nintendo. Il titolo punta soprattutto sulla portabilità, consentendo di vivere ovunque le avventure di Dante senza rinunciare all’azione frenetica, ai combattimenti spettacolari e allo stile che hanno reso famosa la serie nel corso degli anni. Le prestazioni risultano stabili sia in modalità portatile che su schermo, offrendo un’esperienza coinvolgente e accessibile anche ai nuovi giocatori. Pur senza introdurre novità sostanziali rispetto alle versioni già conosciute, questa edizione rappresenta un’occasione interessante per riscoprire un classico del genere action. Un debutto convincente che arricchisce ulteriormente il catalogo di Switch 2, puntando sulla qualità di una formula ormai consolidata.