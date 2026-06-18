Le nuove uscite tecnologiche più interessanti di giugno 2026. In questo numero: i nuovi accessori Logitech per smart working e lavoro in mobilità, il traduttore tascabile Vasco Q1, la videocamera esterna intelligente di Netatmo, le cuffie Meliconi per ascoltare la tv in due

Novità Logitech, arrivano mouse e tastiera di nuova concezione Grandi novità in casa Logitech, che ha recentemente annunciato l’arrivo di tre nuovi prodotti, dedicati sia ai consumatori finali che ai dipendenti di aziende, grandi e piccole. Stiamo parlando del kit tastiera+mouse Signature Comfort Plus, del mouse ultra-portatile Mobi Fold e del puntatore per presentazione Spotlight 2. Iniziamo da Signature Comfort Plus: si tratta, spiegano da Logitech, di un kit che comprende tastiera e mouse dedicato a tutti coloro “che non si accontentano”, che cercano soluzioni confortevoli per il lavoro di tutti i giorni, a casa o in ufficio. La tastiera MK880, in particolare, ha tasti ammortizzati disposti in modo da rendere la digitazione naturale, piedini aggiustabili a due diverse altezze e poggiapolsi integrato. Il mouse M850 L è invece il primo prodotto con un cuscinetto sopra che serve per rendere più comodo l’utilizzo: il cuscino permette di appoggiare il palmo e possiamo confermare che, usato molte ore, è certamente un accorgimento utile. Il mouse è leggermente inclinato per adattarsi alla forma della mano, ha una parte esterna in plastica antiscivolo e ha il supporto per il pollice. A bordo come sempre una rotellina SmartWheel che permette di impostare lo scroll veloce o lento, ha click silenziosi e tasti altamente persoanalizzabili con scorciatoie (Actions Ring - già sperimentate sull’ottimo MX Master 4) per aprire i programmi o le funzionalità più utilizzati.

Il kit tastiera+mouse Logitech Signature Comfort Plus

Tanta la tecnologia anche lato software, come da qualche anno Logitech ci ha abituato: sulla tastiera troviamo un pulsante dedicato all’intelligenza artificiale, tutti i tasti funzione sono altamente personalizzabili, ci sono pulsanti veloci per disattivare webcam e microfono durante una riunione e tasti in grado di richiamare delle azioni preimpostate. Inoltre, possono essere abbinati a tre dispositivi differenti e permettono anche, quando si è sotto la stessa rete, di passare da un dispositivo all’altro in maniera super-naturale. Stesse funzioni che ritroviamo per il mouse. Presenti, come dicevamo, versioni sia consumer che B2B: sono molto simili, ma quelle dedicate ai clienti professionali sono certificate per i principali software di videoconferenza, hanno protocolli di comunicazione ultra-sicuri grazie alla presenza del ricevitore wireless USB-C Logi Bolt e possono essere amministrati in remoto dai responsabili IT. Entrambi i prodotti sono alimentati da pile stilo (soluzione che personalmente non apprezziamo fino in fondo). Siamo ai prezzi: il mouse Signature Comfort Plus M850 L con supporto palmare costa 54,99 euro, la combo costa invece 109,99 euro. Nella nostra prova possiamo confermare che la digitazione sulla tastiera e l’uso del mouse, anche alla fine della giornata, risultano molto comodi. Da notare che la tastiera ha bisogno di un po’ più di spazio rispetto a una tastiera tradizionale per via del poggiapolsi integrato. Ottimi anche i tanti accorgimenti software che permettono di lavorare su più dispositivi in maniera intelligente ed efficace.

Il mouse Logitech Mobi Fold e il puntatore per presentazione Spotlight 2

Due prodotti Logitech dedicati a chi viaggia Logitech non smette di sorprendere con due dispositivi ultra-portatili destinati soprattutto a chi viaggia molto o lavora in mobilità o in spazi ristretti come hotel, aeroporti, bar. Prodotti dunque da portare ovunque, magari anche in tasca o nel taschino. Da una parte stiamo parlando del mouse Mobi Fold: si tratta di un mouse piatto e leggerissimo che si ripiega su se stesso, e che quindi è molto comodo da portare fuori casa o fuori ufficio. Ha l’adaptive touch scroll, è super preciso e semplice da usare, si accende automaticamente quando aperto e si spegne quando ripiegato. Il mouse integra due pulsanti personalizzabili presenti sulla superficie touch: possono essere configurati tramite l’app Logi Options+ per attivare rapidamente scorciatoie come il cambio applicazione o gli screenshot. La batteria ricaricabile integrata, di lunga durata, garantisce un utilizzo di almeno un mese. Anche in questo caso è presente la compatibilità con tutti i sistemi operativi e la gestione contemporanea fino a tre dispositivi, Tre i colori: grafite, lilla e off-white, prezzo 79,99 euro. Anche in questo caso è presente una versione business. L’altro prodotto presentato da Logitech si chiama Spotlight 2 ed è un telecomando per presentazioni. Permette di andare avanti e indietro tra le slide, ma non solo: integra un puntatore laser, un puntatore digitale con cui ingrandire porzioni della slide, evidenziare testo o aree, effettuare annotazioni. Presente anche un Action Button che permette di attivare o disattivare il muto, mettere temporaneamente a nero la presnetazione, attivare la chat. Piccola “chicca”: il puntatore offre anche esercizi di respirazione tramite feedback aptico, utili per calmare l’ansia nei minuti che precedono la presentazione. La batteria interna garantisce fino a tre mesi di utilizzo con una sola carica, il puntatore si può connettere tramite chiavetta USB-C integrata o tramite Bluetooth. Tre i colori: grafite, lilla e sabbia, il dispositivo è compatibile con tutte le principali app di presentazioni tra cui PowerPoint, Google Slides e Keynote su macOS e Windows. Prezzo 129,99 euro. Nella nostra prova possiamo confermare che si tratta di due prodotti che funzionano molto bene, sono utili e integrano tante caratteristiche uniche.

Vasco Q1

Vasco Q1, il traduttore tascabile che parla tutte le lingue Il Vasco Translator Q1 è il modello più avanzato della linea Vasco: un dispositivo pensato per chi ha bisogno di traduzioni immediate, ma soprattutto naturali. Non è solo un traduttore, è un vero interprete tascabile. Supporta traduzioni vocali in circa 86 lingue, permettendo di comunicare con gran parte della popolazione mondiale. La novità più interessante è la tecnologia Vasco My Voice, che riproduce le traduzioni con una versione digitale della voce dell’utente, rendendo le conversazioni molto più fluide e meno “robotiche”. A questo si aggiunge la traduzione in tempo reale delle telefonate, una funzione ancora rara nel settore. Sul piano pratico, il Q1 offre traduzione vocale, testuale e da foto in decine di lingue, con buone prestazioni grazie all’utilizzo di più motori di traduzione e alla connessione dati integrata. Della stessa famiglia fa parte il modello M4, più semplice, immediato e dal prezzo più accessibile. Entrambi offrono traduzione vocale, testo e immagini con connessione globale inclusa, ma il Q1 introduce un livello superiore di interazione e personalizzazione. Vasco M4: circa 400 Euro, Q1: intorno ai 500 Euro.

La videocamera da esterni di Netatmo

Da Netatmo una videocamera esterna intelligente per la sicurezza La videocamera esterna Original di Netatmo per la sicurezza intelligente si distingue per un approccio evoluto alla sorveglianza domestica, combinando design elegante e funzionalità avanzate. Realizzata con materiali resistenti alle intemperie, integra una potente luce esterna e una telecamera Full HD che permette di ottenere immagini nitide anche di notte grazie alla visione notturna. Uno degli elementi più innovativi è il sistema di riconoscimento intelligente: la camera è in grado di distinguere tra persone, animali e veicoli, riducendo drasticamente i falsi allarmi e inviando notifiche mirate direttamente sullo smartphone. Inoltre, non richiede abbonamenti obbligatori per salvare i video, un aspetto molto apprezzato rispetto ad altri prodotti concorrenti. Dal punto di vista dell’esperienza utente, Netatmo offre un controllo completo tramite app, con possibilità di personalizzare le zone di rilevamento e le tipologie di avviso. L’integrazione con ecosistemi smart home (come Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa) la rende particolarmente flessibile per chi ha una casa connessa. L’installazione è relativamente semplice e il sistema si dimostra affidabile nel tempo, anche in condizioni meteo difficili. Nel complesso, si tratta di una soluzione di fascia medio-alta ideale per chi cerca sicurezza intelligente senza costi ricorrenti, con un buon equilibrio tra tecnologia, praticità e rispetto della privacy. Il costo è di 250 euro.

Le nuove cuffie Meliconi