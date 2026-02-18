KitchenAid presenta Spearmint: il Colore dell’Anno 2026

Spearmint è il nuovo colore dell’anno 2026 di KitchenAid, una tonalità che nasce dall’idea di un vero e proprio “reset sensoriale”. Come una foglia di menta spezzata tra le dita, spiegano dall’azienda, il verde "fresco" porta nell’ambiente una leggerezza immediata, capace di rallentare il ritmo e restituire energia ai gesti quotidiani. Pensato per una casa sempre più vissuta, Spearmint rinfresca lo sguardo, alleggerisce l’atmosfera e accompagna chi cucina con un “equilibrio” energizzante e calmante allo stesso tempo.

Una finitura che amplifica l’esperienza sensoriale

A rendere Spearmint distintivo è la finitura sabbiata e texturizzata, che aggiunge una dimensione tattile al colore. La superficie morbida invita all’interazione, trasformando gli oggetti in elementi da vivere e non solo da osservare. È la visione di KitchenAid: un design che stimola i sensi, favorisce la creatività e rende ogni momento in cucina più consapevole e piacevole. La nuova tonalità veste l’iconica planetaria Artisan, dotata di struttura in metallo zincato, motore a trasmissione diretta da 300 W, 10 velocità e ciotola da 4,7 litri con manico ergonomico. Gli accessori inclusi – dalla frusta a filo al gancio impastatore – ampliano le possibilità d’uso, mentre la lavabilità in lavastoviglie e la garanzia di 5 anni assicurano praticità e durata.

Planetaria Artisan Spearmint: design, potenza e funzionalità

La versione Spearmint della planetaria Artisan mantiene tutte le caratteristiche che hanno reso KitchenAid un riferimento per chi ama cucinare. Oltre alla ciotola principale il set include anche una ciotola da 2,8 litri, spatola e coperchio antispruzzo trasparente. La macchina opera a 58–220 giri al minuto e ha un ingombro contenuto. La planetaria viene proposta al prezzo di 869 euro.