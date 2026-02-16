Un anno di Bimby TM7, tra i prodotti più ricercati

Presentato nel febbraio 2025, il Bimby TM7 (qui la nostra recensione) celebra il suo primo anniversario registrando in Italia una crescita del 21% e rafforzando la leadership del brand nel segmento della cucina guidata. Il risultato è il frutto di un prodotto tecnologicamente evoluto e di una community sempre più attiva, pronta a partecipare agli eventi che, tra il 14 e il 15 febbraio, coinvolgeranno 93 sedi Vorwerk in tutta la Penisola. Cuore dell’ecosistema è Cookidoo, la piattaforma che conta oltre 100.000 ricette ufficiali, più di 1,2 milioni di dispositivi registrati e un tasso di abbonamento pari al 50%. L’innovazione più significativa dell’ultimo anno è però il debutto di Cookidoo Assistant, il primo vero motore di intelligenza artificiale integrato nel sistema Bimby, pensato per supportare gli utenti nella scelta, nell’organizzazione e nella personalizzazione delle ricette.