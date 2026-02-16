Un anno di Bimby TM7, tra i prodotti più ricercati

A dodici mesi dal lancio, il Bimby TM7 si conferma uno dei prodotti più influenti nel settore degli elettrodomestici smart. Crescita del brand, sviluppo dell’ecosistema digitale e un ruolo centrale della community definiscono la nuova fase del progetto Vorwerk
Presentato nel febbraio 2025, il Bimby TM7 (qui la nostra recensione) celebra il suo primo anniversario registrando in Italia una crescita del 21% e rafforzando la leadership del brand nel segmento della cucina guidata. Il risultato è il frutto di un prodotto tecnologicamente evoluto e di una community sempre più attiva, pronta a partecipare agli eventi che, tra il 14 e il 15 febbraio, coinvolgeranno 93 sedi Vorwerk in tutta la Penisola. Cuore dell’ecosistema è Cookidoo, la piattaforma che conta oltre 100.000 ricette ufficiali, più di 1,2 milioni di dispositivi registrati e un tasso di abbonamento pari al 50%. L’innovazione più significativa dell’ultimo anno è però il debutto di Cookidoo Assistant, il primo vero motore di intelligenza artificiale integrato nel sistema Bimby, pensato per supportare gli utenti nella scelta, nell’organizzazione e nella personalizzazione delle ricette.
Design, community e forza vendita spingono il progetto TM7
Accanto all’innovazione software, il TM7 si distingue per il design contemporaneo, dalla finitura nera al nuovo schermo multitouch da 10 pollici, fino al Varoma rettangolare pensato per ampliare le possibilità di cottura. Scelte progettuali che gli sono valse prestigiosi riconoscimenti internazionali. Ma la forza del progetto Bimby rimane la rete di vendita, vero punto di contatto con le famiglie italiane, e una community che negli ultimi dodici mesi ha generato oltre 8.900 menzioni editoriali, 125.000 conversazioni social e più di un milione di interazioni globali. “TM7 non è solo un prodotto, ma un progetto che cresce con le persone”, sottolinea Enrica Vitale, direttrice marketing di Bimby Italia. E dopo un anno così, la strada per l’evoluzione futura sembra già tracciata.