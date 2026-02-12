HUAWEI Watch Ultimate Design Royal Gold Edition: il lusso digitale

Oltre all’estetica, Huawei punta sulla robustezza dei materiali. Il quadrante è protetto da vetro zaffiro con durezza 9 Mohs, altamente resistente ai graffi, mentre l’intera struttura è progettata per garantire solidità e longevità. L’uso di materiali tipici dell’orologeria di lusso come affiro, oro, zirconio e titanio posiziona questo modello nella fascia più alta del mercato, con una cura costruttiva che raramente si ritrova in uno smartwatch. E nell'indossarlo qualche preoccupazione l'abbiamo avuta. Ma nonostante sia uno smartwatch prezioso rimane sobrio alla vista ma si lascia comunque notare.

HUAWEI Watch Ultimate Design Royal Gold Edition