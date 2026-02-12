HUAWEI Watch Ultimate Design Royal Gold Edition: il lusso digitale

Introduzione
Huawei torna a colpire nel segmento premium con il nuovo Watch Ultimate Design Royal Gold Edition, uno smartwatch che unisce materiali preziosi, lavorazione artigianale di alto profilo e una dotazione tecnologica orientata alle avventure estreme. Dal design in ceramica viola e oro 18 carati alle funzioni avanzate per immersioni, golf e monitoraggio della salute, questo modello punta a ridefinire la categoria degli orologi intelligenti di fascia alta. Anche a livello di prezzo visto che ci vogliono più di 3mila euro per averlo. Lo abbiamo provato per voi, ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Lunetta in ceramica viola a base di terre rare, cotta a 1.400°C per ottenere la colorazione unica
- Sei segmenti in oro 18 carati intarsiati a mano nella cornice
- Cassa in metallo liquido a base di zirconio, resistente alla corrosione e con lavorazione traforata di precisione
- Cinturino in lega di titanio TC4 aerospaziale con placcatura ionica viola ultra‑resistente
- Quadrante in vetro zaffiro con durezza 9 Mohs, altamente resistente ai graffi
Funzioni outdoor e sportive
- Nuovo sistema impermeabile con resistenza fino a 150 metri di profondità (20 ATM)
- Tecnologia Huawei di comunicazione subacquea basata su sonar fino a 30 m, estendibile a 60 m con relè SOS
- Modalità Golf Percorso con oltre 17.000 mappe 3D zoomabili e strumenti avanzati per gioco e misurazione distanza
- Modalità Spedizione, con importazione mappe, marcatura posizione e funzioni di sicurezza dedicate
- Monitoraggio altitudine con avvisi tra 2.500 e 4.500 metri
- Rilevamento cadute e gestione SOS con contatti di emergenza preconfigurati
Funzioni smart e comunicazione
- Chiamate indipendenti con eSIM, senza necessità dello smartphone
- Cancellazione rumore AI per una migliore qualità delle chiamate in ambienti rumorosi
- Controlli gestuali per rispondere, scattare foto da remoto o gestire app dedicate
- Supporto a pagamenti, riproduzione musicale, assistenza di viaggio e app dell’ecosistema Huawei
Salute e benessere
- Sistema HUAWEI TruSense con X‑TAP per monitoraggio avanzato dei parametri
- Funzione Health Glance per la visualizzazione rapida dello stato di salute
- Funzione Health Insights per analisi più approfondite
- Monitoraggio di SpO₂, stress, emozioni e qualità del sonno (non destinato a uso medico)
Design: l’alta orologeria incontra la tecnologia
Il Watch Ultimate Design Royal Gold Edition si distingue prima di tutto per il suo impatto estetico. La lunetta in ceramica viola a base di terre rare lavorata a 1.400°C incontra sei segmenti di oro 18 carati intarsiati a mano, fondendo eleganza e artigianalità. La cassa in metallo liquido a base di zirconio, ottenuta tramite fresatura di precisione e lucidature multiple, offre resistenza e una particolare solidità. Il cinturino è in titanio TC4 aerospaziale, rifinito con una placcatura ionica viola, contribuisce a un look lussuoso. Poi durante la prova sulla neve ai Piani di Bobbio (Lecco) i colori risaltavano sul candore delle piste.
Materiali premium per durare nel tempo
Oltre all’estetica, Huawei punta sulla robustezza dei materiali. Il quadrante è protetto da vetro zaffiro con durezza 9 Mohs, altamente resistente ai graffi, mentre l’intera struttura è progettata per garantire solidità e longevità. L’uso di materiali tipici dell’orologeria di lusso come affiro, oro, zirconio e titanio posiziona questo modello nella fascia più alta del mercato, con una cura costruttiva che raramente si ritrova in uno smartwatch. E nell'indossarlo qualche preoccupazione l'abbiamo avuta. Ma nonostante sia uno smartwatch prezioso rimane sobrio alla vista ma si lascia comunque notare.
Avventure senza limiti
Certo mettere il Royal Gold Edition al polso per avventure e sport fa un certo senso, considerato il prezzo. Ma Huawei non ha fatto solo un oggetto di stile ma uno strumento pensato per avventure e sport. Anche perchè le sue caratteristiche di costruzione lo rendono praticamente indistruttibile. Lo smartwatch introduce un nuovo sistema impermeabile che permette immersioni fino a 150 metri, mantenendo piena funzionalità audio. A questo si aggiunge la comunicazione basata su sonar, che consente lo scambio di messaggi sott’acqua fino a 30 metri, estendibili a 60 tramite funzione relè SOS. Per chi cerca precisione sportiva, spicca la modalità Golf Percorso, con oltre 17.000 mappe 3D zoomabili e strumenti avanzati per il gioco, e la modalità Spedizione, con importazione di mappe, tracciamento dei percorsi e funzioni di sicurezza come rilevamento cadute e monitoraggio dell'altitudine.
Comunicazione e vita smart al polso
La presenza della eSIM permette chiamate indipendenti dallo smartphone, supportate da cancellazione del rumore AI che migliora la qualità in ambienti rumorosi. L’interazione diventa più naturale grazie ai controlli gestuali, utili per rispondere a chiamate, scattare foto da remoto o controllare app compatibili. Integrati anche pagamenti, riproduzione musicale e assistenza di viaggio.
Salute e benessere: la piattaforma TruSens
Il Watch Ultimate Design Royal Gold Edition sfrutta il sistema HUAWEI TruSense con X‑TAP per un monitoraggio avanzato dei parametri biometrici. Funzioni come Health Glance, Health Insights, analisi di sonno, stress, emozioni e SpO2 trasformano l’orologio in un alleato per il benessere quotidiano, pur senza intento medico. Per tutte queste caratteristiche vi rimandiamo alla prova del Huawei Watch Ultimate 2, identico per funzionalità
Pro e Contro
Pro
- Design e materiali resistenti
- Tantissime funzioni tra cui il golf
- Ideale per chi ama la tecnologia e il lusso
Contro
- Questo orologio ha tutto quello che si vuole da uno smartwatch. Sicuramente i 3.299 Euro non lo rendono alla portata di tutti. Ma è un gioiello "tecnologico"