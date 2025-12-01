Huawei Watch Ultimate 2, un orologio per subacquei e runner

Introduzione
Huawei Watch Ultimate 2 è uno smartwatch premium molto interessante e completo. E' progettato in particolare per subacquei ed esploratori. Realizzato con materiali di lusso come metallo liquido a base di zirconio e vetro zaffiro, combina estetica imponente e resistenza estrema. Le sue funzioni distintive includono immersioni fino a 150 metri, sonar integrato e comunicazione subacquea, trasformandolo in un vero computer da polso. Oltre alle capacità sportive e di monitoraggio della salute, si distingue per l’attenzione al benessere respiratorio e allo stress. Non è pensato per l’uso quotidiano leggero, ma come strumento tecnico e di prestigio per chi affronta condizioni estreme. Lo abbiamo provato ed ecco le nostre impresioni.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Dimensioni cassa
- Nero: 48,5 × 48,5 × 12,9 mm
- Blu: 47,8 × 47,8 × 12,9 mm
Peso
- circa 80,5 g (senza cinturino)
Display
- LTPO AMOLED 2.0 da 1,5 pollici a colori
- Risoluzione: 466 × 466 pixel, 310 PPI
- Luminosità massima: 3500 nit
Materiali
- Cassa frontale: metallo liquido a base di zirconio
- Cassa posteriore: ceramica nanocristallina
- Vetro: zaffiro
Cinturini
- Nero: fluoroelastomero (incluso cinturino extra-lungo)
- Blu: fluoroelastomero con finitura acciaio
Resistenza
- Impermeabilità fino a 150 metri
- Certificazioni: IP68, IP69, 20ATM
Funzioni subacquee
- Comunicazione subacquea basata su sonar (messaggi preimpostati ed emoticon fino a 30 m)
- Modalità SOS attiva fino a 60 m
Batteria
- Capacità: 867 mAh Li-Po
- Ricarica wireless
Connettività
- eSIM integrata
Funzioni principali
- frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress, sonno, altimetro, bussola, GPS, oltre 100 attività sportive.
Design e materiali di lusso
Huawei Watch Ultimate 2 è un orologio tecnologico che strizza l’occhio all’alta orologeria. E' progettato con materiali pregiati. La cassa in metallo liquido a base di zirconio, il vetro zaffiro e la ceramica nanocristallina conferiscono un aspetto premium e una resistenza molto elevata. Le dimensioni generose e il peso importante lo rendono un accessorio imponente, pensato per chi vuole un segnatempo che non passi inosservato.
Tecnologia subacquea rivoluzionaria
Non abbiamo potuto testarlo in modalità subacquea ma ci fidiamo di quello che abbiamo letto da chi è sceso in profondità e dalle comunicazioni di Huawei. La vera novità è la capacità di resistere fino a 150 metri di profondità, con certificazioni che lo rendono un compagno affidabile per immersioni professionali. Il dispositivo integra un sonar che permette la comunicazione subacquea tramite messaggi preimpostati ed emoticon, una funzione inedita nel panorama degli smartwatch. Utilizza onde sonore (sonar) per trasmettere informazioni sott’acqua, dove il Bluetooth e le normali connessioni wireless non funzionano. I subacquei possono inviare frasi standard o emoticon, utili per comunicazioni rapide come “ok”, “salire”, “problema” o “SOS”. la comunicazione è possibile fino a 30 metri per i messaggi diretti e fino a 60 metri per la funzione SOS.
Funzioni smart e sportive
Oltre alle caratteristiche estreme, il Watch Ultimate 2 offre un pacchetto completo di funzioni smart: monitoraggio della frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e sonno. Supporta oltre 100 modalità sportive e integra GPS multi-band, altimetro e bussola. Huawei ha collaborato con atleti professionisti, come la campionessa di apnea Alessia Zecchini, per perfezionare le funzioni legate alla respirazione e al benessere.
Modalità Expedition
La modalità Expedition del Huawei Watch Ultimate 2 serve per le attività outdoor: permette di segnare posizioni, monitorare parametri ambientali e ritrovare la strada del ritorno, trasformando lo smartwatch in un vero strumento da esplorazione. Durante un’escursione puoi salvare punti geografici lungo il percorso. Questi “waypoints” vengono collegati tra loro e ti consentono di ritrovare facilmente la via del ritorno. Possibilità di attivare un warning tempesta basato sul calo di pressione. Importazione percorsi: puoi scaricare itinerari dall’app Huawei Health e trasferirli sull’orologio.
Modalità runner
La modalità Runner del Huawei Watch Ultimate 2 offre allenamenti guidati, analisi avanzate della performance e monitoraggio della salute in tempo reale. Il dispositivo propone programmi di corsa basati sul livello di fitness dell’utente, con obiettivi progressivi. Oltre a distanza, tempo e velocità, vengono monitorati parametri come VO₂ Max, ritmo medio, cadenza e oscillazione verticale. Grazie al GPS multi-band, lo smartwatch garantisce tracciamenti precisi anche in aree urbane dense o percorsi complessi. Durante gli allenamenti abbiamo apprezato le indicazioni vocali su ritmo e intensità. Poi dopo l’allenamento, calcola tempi di recupero e suggerisce sessioni di stretching o attività leggere. Durante lo sforzo misura costantemente i parametri di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e stress, utili per corridori che vogliono ottimizzare la performance senza rischi. Se si corre in pista sullo smartwatch si può impostare il numero di corsia così da essere più precisi nella misurazione.
Un avatar per "nemico"
Una cosa che abbiamo apprezzato sono i dati in tempo reale con il nostro avatar.
Lo smartwatch genera un avatar digitale basato sui tuoi dati di corsa (ritmo, distanza, tempo). Durante l’allenamento si può correre contro questo avatar, che simula il ritmo target o quello di una sessione precedente. Sul display si vede se si è avanti o indietro rispetto al nemico, con indicazioni visive e vocali.
ECG a portata di polso
Ci sono tantissime funzioni per monitare il benessere psico.-fisico ma una in particolare ci ha stupito. In pochi secondi si può effettuare un ECG del cuore. E' chiaro che non è come quello effettuato dal medico ma in caso di necessità potrebbe essere un fidato strumento per agire tempestivamente. Consente di registrare un tracciato cardiaco direttamente dal polso, utile per rilevare anomalie come fibrillazioni atriali o aritmie. Il tracciato è poi disponibile sull'app Huawei Health.
Pro e Contro
Pro
- Design e materiali
- Tantissime funzioni tra cui quelle subacquee
- Ideale per chi pratica sport estremi o per chi ama possedere un prodotto completo in ogni suo aspetto
Contro
- Prezzo
- Dimensioni importanti
- Con temperatura bassa sui 3° e pioggia battente durante la corsa non sono riuscito a stoppare l'allenamento. Il vetro e le dita erano troppo bagnate e non riuscivo ad interagire.