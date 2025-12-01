Huawei Watch Ultimate 2, un orologio per subacquei e runner

Introduzione

Huawei Watch Ultimate 2 è uno smartwatch premium molto interessante e completo. E' progettato in particolare per subacquei ed esploratori. Realizzato con materiali di lusso come metallo liquido a base di zirconio e vetro zaffiro, combina estetica imponente e resistenza estrema. Le sue funzioni distintive includono immersioni fino a 150 metri, sonar integrato e comunicazione subacquea, trasformandolo in un vero computer da polso. Oltre alle capacità sportive e di monitoraggio della salute, si distingue per l’attenzione al benessere respiratorio e allo stress. Non è pensato per l’uso quotidiano leggero, ma come strumento tecnico e di prestigio per chi affronta condizioni estreme. Lo abbiamo provato ed ecco le nostre impresioni.