Tineco Pure One A90s, la prova di Sky TG24

Il Tineco Pure One A90S arriva in una scatola anonima, altri fanno meglio dal punto di vista estetico. La apriamo, tutto è incastonato alla perfezione, ordinato e razionale. Lo tiriamo fuori, foto di rito, soprattutto per mostrare gli accessori in dotazione e cominciamo a comporlo. Tutte le parti vanno al loro posto in un niente, con click perfetti, un piacere per gli occhi e per le orecchie e in pochi minuti siamo pronti per il primo assaggio di uno degli aspirapolvere più potenti in circolazione.



Robusto, discreto, perfino appagante da utilizzare e con finiture di lusso. Queste le prime impressioni. Ecco, se fosse un’auto sarebbe una Rolls, oppure una Bentley per la sensazione di qualità che ci comunica. Altra caratteristica che ci ha lasciati di stucco è la manovrabilità. Pur non essendo leggerissimo, il peso si attesta, infatti, poco sopra i cinque chili, si “guida” come un aspirapolvere di categoria light, senza indecisioni, va sempre dove vogliamo, teleguidato dalla nostra mano, quasi capisse in anticipo cosa vogliamo fare e il tubo pieghevole permette di arrivare ovunque senza fatica e senza alcuna perdita di potenza. La vostra schiena ringrazierà.