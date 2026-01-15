OnePlus Pad Go 2: un tablet potente e per tutti

Così come su OnePlus 15R, anche questo prodotto è gestito dal sistema operativo OxygenOS 16 basato su Android 16. Integra le stesse funzionalità di intelligenza artificiale degli smartphone tra cui AI Writer e AI Recorder per registrare, riassumere e lavorare con i testi e l’immancabile Gemini di Google. Utile e ben studiata la funzionalità di multitasking “Open Canvas” di OnePlus, che permette di utilizzare fino a tre applicazioni contemporaneamente, come abbiamo fatto noi per scrivere questa recensione: due affiancate e una “fluttuante” all’interno dello schermo. Utile la possibilità di avvicinare il tablet a uno smartphone OnePlus per condividere la connessione dati utilizzando meno batteria rispetto a un hotspot tradizionale. Interessante anche la possibilità di utilizzare lo schermo dello smartphone (OnePlus) direttamente sul tablet o di sincronizzare i copia-incolla tra telefono e tablet.