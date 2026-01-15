OnePlus Pad Go 2: un tablet potente e per tutti

Introduzione
Da OnePlus un prodotto certamente interessante e particolarmente adatto per chi studia, lavora e per tutti coloro che amano guardare video e giocare sul piccolo schermo. Abbiamo messo alla prova il nuovo Pad Go 2 in diverse situazioni, ecco tutte le caratteristiche e le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Il nuovo tablet di fascia media di OnePlus
Sono tante le novità di fine 2025 - inizio 2026 per OnePlus: dopo la presentazione dello smartphone 15R (qui la nostra recensione) l’azienda tecnologica di Shenzhen ha presentato anche un interessante tablet, il Pad Go 2, prodotto “di fascia media” capace di unire, a nostro avviso, autonomia, potenza e multimedialità a un prezzo competitivo. Un tablet che riesce a guardare da vicino anche modelli di fascia più alta, posizionandosi come davvero utile per chiunque studi, lavori o abbia bisogno di uno strumento prettamente multimediale. L’abbiamo utilizzato sia a casa sia in viaggio, siamo rimasti certamente soddisfatti.
Il display
Partiamo dal display da 12,1 pollici: un pannello LCD in formato 7:5 con risoluzione fino a 2,8 K, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, copertura colore DCI-P3 al 98 per cento, picco luminoso di 900 nit e supporto al Dolby Vision. L’abbiamo trovato comodo da utilizzare, la risoluzione elevata permette di lavorare bene anche su contenuti fotografici, la sua fluidità lo rende adatto anche ai videogiocatori e il rapporto base/altezza 7:5 offre un’area di visione un pochino maggiore rispetto al classico 16:9, rendendo più pratica la consultazione e la lettura di libri, giornali e documenti.
Le caratteristiche tecniche
Il sistema è gestito da un chip octa-core MediaTek Dimensity 7300-Ultra: garantisce prestazioni molto buone e nella maggior parte dei casi molto fluide. A livello di memoria troviamo 8 gigabyte di Ram e 128 o 256 gigabyte di spazio di archiviazione. Disponibile, sulla versione nera, per la prima volta anche l’opzione con slot per la sim 5G, per rimanere connessi anche dove non c’è il Wi-Fi; manca invece la funzionalità eSIM. Parliamo ora della batteria, che è potente e ben equilibrata: ben 10.050 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 33 W (alimentatore non presente in confezione). Durante le nostre prove l’abbiamo usato saltuariamente per diversi giorni senza dover mai ricaricare per oltre una settimana; sotto pressione permette di lavorare oltre un giorno senza mettere mano ai cavi. E a proposito di cavi: il sistema supporta la ricarica inversa e permette di ricaricare uno smartphone in caso di emergenza.
Il sistema operativo
Così come su OnePlus 15R, anche questo prodotto è gestito dal sistema operativo OxygenOS 16 basato su Android 16. Integra le stesse funzionalità di intelligenza artificiale degli smartphone tra cui AI Writer e AI Recorder per registrare, riassumere e lavorare con i testi e l’immancabile Gemini di Google. Utile e ben studiata la funzionalità di multitasking “Open Canvas” di OnePlus, che permette di utilizzare fino a tre applicazioni contemporaneamente, come abbiamo fatto noi per scrivere questa recensione: due affiancate e una “fluttuante” all’interno dello schermo. Utile la possibilità di avvicinare il tablet a uno smartphone OnePlus per condividere la connessione dati utilizzando meno batteria rispetto a un hotspot tradizionale. Interessante anche la possibilità di utilizzare lo schermo dello smartphone (OnePlus) direttamente sul tablet o di sincronizzare i copia-incolla tra telefono e tablet.
Il design
Parliamo adesso di come è fatto il tablet: ha un peso di poco meno di 600 grammi per uno spessore di 6,8 millimetri. Non è un peso piuma né un prodotto particolarmente piccolo, ha esattamente la grandezza che ci si aspetterebbe da un normale tablet. Due i colori in cui è proposto, il nero Shadow Black che OnePlus ci ha spedito in prova e le sfumature lavanda di Lavender Drift, con giochi di luce sempre diversi. Buono il sistema a quattro speaker, che offre un audio immersivo e certamente efficace per giochi e video, anche se un po’ meno corposo rispetto ad altri modelli concorrenti.
La scrittura a penna
OnePlus Pad Go 2, spiegano da OnePlus, è il primo modello della serie OnePlus Pad Go a supportare una stilo. La Stylo proposta da OnePlus si acquista a parte al prezzo di 79 euro e permette di prendere note, firmare documenti, disegnare, colorare. Si ricarica in maniera veloce tramite USB-C, supporta ben 4.096 livelli di pressione ma non ha un aggancio magnetico come accade su altri modelli e altri marchi. In tutta onestà non siamo rimasti particolarmente colpiti dalla sensazione di scrittura, soprattutto a causa di un po’ di latenza (cioè il tempo che passa da quando facciamo un tratto a quando questo viene visualizzato sul display).
Verdetto, disponibilità e prezzi
Dunque un tablet di fascia media certamente adatto a studenti, utenti creativi, ai professionisti che possono trovare in OnePlus Pad Go 2 uno strumento utile per rimanere connessi quando si è in viaggio o per tutti coloro che vogliono godersi un film, un videogame o una serie tv sul divano, grazie allo schermo di fattura certamente molto buona. Prezzo a nostro avviso competitivo: la versione con 128 gigabyte di spazio di archiviazione costa 349 euro; quella con 256 giga costa 449 euro. La custodia protettiva si acquista a parte a 40 euro. Durante il periodo di lancio è possibile accedere a sconti, promozioni e bundle.
Pro e Contro
PRO:
- Prestazioni, schermo e batteria
- Prezzo competitivo
CONTRO:
- La Stylo di OnePlus non ci ha convinto