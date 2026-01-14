OnePlus 15R, una super batteria e ottime performance

Introduzione
Una super batteria, uno schermo di ottima fattura e soprattutto un sistema veloce e performante per i videogiocatori. Non c’è solo il nuovissimo chip Snapdragon 8 Gen 5 di Qualcomm sul nuovo smartphone di OnePlus, ma molto altro. Scopritelo nella nostra recensione
Quello che devi sapere
Un nuovo nato nella Serie 15
Uno smartphone potente con una batteria molto performante e display e resistenza da top di gamma. Tutto questo (e anche molto altro) è OnePlus 15R, smartphone della casa cinese presentato immediatamente prima di Natale, che abbiamo messo alla prova durante le feste. Secondo della serie OnePlus 15 (qui la nostra recensione) è il primo smartphone a livello globale a includere la nuova piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.
Come si presenta
Venduto in due colorazioni (il nero Charcoal Black con finitura morbida al tatto e il verde Mint Breeze che OnePlus ha scelto di inviarci in prova), il telefono si presenta piacevole al tatto, comodo da impugnare grazie agli angoli arrotondati (il design ricorda quello del modello 15) e vanta certifificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K per una resistenza a polvere, immersioni e getti d’acqua ad alta pressione. Nella norma il peso, poco più di 200 grammi.
Le caratteristiche tecniche
Scrivevamo del processore: su OnePlus 15R troviamo la nuovissima piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 5 di Qualcomm “co-ottimizzata per 24 mesi insieme a OnePlus”, ci spiegano, che offre velocità CPU e GPU più rapide dei modelli precedenti e prestazioni di intelligenza artificiale “migliori del 45 per cento rispetto ai chipset della scorsa generazione”: numeri che si traducono in una potenza allocata in maniera migliore, in base alle app che la richiedono. Nella nostra prova possiamo confermare che si tratta di un telefono potente, fluido, indicato anche per il gaming e l’uso quotidiano intenso. Questo grazie anche a una Ram da 12 gigabyte LPDDR5X Ultra (quindi veloce e performante) e uno spazio di archiviazione da 256 o 512 gigabyte CTRL 4.1. Il telefono è poi dotato di un sistema di raffreddamento Cryo Velocity a 360 gradi che - spiegano - copre ogni area del telefono dalla parte anteriore a quella posteriore grazie a un aerogel che protegge il display, a una camera di vapore e a uno strato di grafite posto sulla metà inferiore del telefono.
La batteria e il display
La vera chicca di questo telefono è certamente la batteria “enorme”, da ben 7.000 mAh, la più grande mai installata in un dispositivo OnePlus. Si tratta di una batteria che permette di tenere il telefono alimentato anche oltre due giorni con un utilizzo normale, certamente un giorno o un giorno e mezzo con un utilizzo intenso. La batteria è realizzata, spiegano dalla casa madre, con la tecnologia Silicon Nanostack, con un contenuto di silicio del 15 per cento, che garantisce una maggiore densità energetica e una capacità in grado di rimanere oltre l’80 per cento anche dopo quattro anni. A livello di ricarica (come sempre il caricabatterie non è incluso nella confezione) troviamo l’80W SUPERVOOC; manca invece la ricarica rapida. Sulla parte frontale troviamo un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5 K, refresh rate fino a 165 Hz (praticamente da record - anche per questo motivo il telefono è particolarmente adatto ai videogiocatori) e luminosità di picco fino a 1.800 nits.
Il comparto fotografico
Il comparto foto di OnePlus 15R è composto da un modulo posteriore con sensore principale da 50 megapixel Sony IMX906 (lo stesso di OnePlus 15) e una ultra-grandangolare da 8 megapixel con campo visivo da 112 gradi; il sensore selfie è invece da 32 megapixel con autofocus. L’hardware è poi affiancato da un software in grado di migliorare gli scatti con diverse tecnologie (DetailMax Engine - Ultra Clear Mode, che permette di migliorare il tono e la luminosità degli scatti; Clear Burst, che usa una tecnologia a doppia esposizione per rendere le foto, soprattutto quelle in movimento, più nitide; Clear Night Engine, che lavora sulle scene con scarsa quantità di luce), già viste sul modello 15. E come sempre c’è l’intelligenza artificiale, con la tecnologia AI Portrait Glow per il miglioramento intelligente delle foto.
Le nostre foto e i nostri video
Le foto e i video che abbiamo scattato con OnePlus 15R sono nella media molto buoni. Si fa sentire l’assenza del teleobiettivo, che penalizza in alcuni casi lo zoom e la flessibilità fotografica ma è un giudizio certamente soggettivo. A livello video possiamo ritenerci nel complesso soddisfatti, sia dei colori che dell’esposizione che della stabilizzazione. La qualità massima di registrazione è 4K 120 fps.
- GUARDA ALCUNE FOTO SCATTATE CON ONEPLUS 15R
- GUARDA I VIDEO DI PROVA CHE ABBIAMO GIRATO CON ONEPLUS 15R
Le altre caratteristiche
A livello software, il sistema operativo OxygenOS 16 basato su Android 16 offre capacità di intelligenza artificiale come AI Recorder (per la trascrizione in tempo reale di riunioni o interviste) o AI Writer, per riassumere testi anche lunghi, creare riassunti e mappe visuali. A bordo è presente anche un pulsante “Plus” dedicato attraverso cui gli utenti possono salvare qualsiasi contenuto sullo schermo in un’unica “base di conoscenza” chiamata Mind Space, che grazie a Google Gemini può fornire suggerimenti personalizzati basati sui contenuti salvati. Tra le altre particolarità, una funzione “Dual App Control” consente l’utilizzo simultaneo di due applicazioni sullo stesso schermo. Infine, il telefono è dual sim e compatibile con le eSIM.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Il telefono è certamente interessante e particolarmente indicato - a nostro avviso - agli appassionati di gaming mobile grazie al potente chip, all’alto refresh rate e agli accorgimenti per la dissipazione del calore; ma anche a utenti iper-connessi che prediligono l’autonomia sopra ogni cosa e a chi desidera un hardware premium. Abbiamo sentito la mancanza, come scrivevamo, di un teleobiettivo e della ricarica wireless; inoltre i quattro anni di aggiornamenti proposti da OnePlus sono inferiori a quelli offerti da aziende concorrenti. Siamo ai prezzi: nella versione con 256 gigabyte di spazio di archiviazione OnePlus 15R costa 729 euro; in quella con 512 giga di spazio (solo colorazione nera) costa 829 euro. Un prezzo di listino a nostro avviso forse un po’ alto che è possibile in parte abbattere con sconti e bundle presenti nel periodo di lancio.
Pro e Contro
PRO:
- Autonomia eccezionale
- Esperienza di gioco molto buona
CONTRO:
- Manca la ricarica wireless
- Assenza del teleobiettivo