OnePlus 15R, una super batteria e ottime performance

Il telefono è certamente interessante e particolarmente indicato - a nostro avviso - agli appassionati di gaming mobile grazie al potente chip, all’alto refresh rate e agli accorgimenti per la dissipazione del calore; ma anche a utenti iper-connessi che prediligono l’autonomia sopra ogni cosa e a chi desidera un hardware premium. Abbiamo sentito la mancanza, come scrivevamo, di un teleobiettivo e della ricarica wireless; inoltre i quattro anni di aggiornamenti proposti da OnePlus sono inferiori a quelli offerti da aziende concorrenti. Siamo ai prezzi: nella versione con 256 gigabyte di spazio di archiviazione OnePlus 15R costa 729 euro; in quella con 512 giga di spazio (solo colorazione nera) costa 829 euro. Un prezzo di listino a nostro avviso forse un po’ alto che è possibile in parte abbattere con sconti e bundle presenti nel periodo di lancio.