OnePlus 15, prestazioni al top e autonomia (quasi) infinita

OnePlus 15 si presenta con un design pulito e razionale, fatto di linee dritte e cornici sottili, con un retro che cambia finitura in base alla colorazione scelta. La variante Sand Storm, in particolare, adotta una superficie in fibra di vetro resistente e quasi immune alle impronte, mentre Infinite Black e Ultra Violet puntano su un look più classico. Nonostante la batteria enorme da 7.300 mAh, lo smartphone resta sorprendentemente sottile: 8,1 mm di spessore e 211 grammi, ben bilanciati in mano. Ottimo anche il "reparto robustezza", con certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K, tra le più complete sul mercato: resiste a polvere, immersioni e getti ad alta pressione.