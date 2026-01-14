Kaspersky entra nel mondo delle eSIM, la nostra prova

Introduzione
L’azienda specializzata in sicurezza propone un servizio che - tramite le eSIM - permette di navigare a prezzi molto concorrenziali in tutto il mondo. Una tecnologia sempre più utilizzata nei viaggi per svago o di lavoro. Ecco tutte le caratteristiche, come funziona e le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Un nuovo concorrente nel mondo delle eSIM
Kaspersky - azienda globale specializzata in sicurezza informatica e privacy digitale - da qualche mese è entrata nel mondo delle eSIM con il suo Kaspersky eSIM Store, con lo scopo di semplificare i viaggi in tutto il mondo. Le eSIM sono ormai un modo sempre più utilizzato quando si viaggia all’estero per rimanere in contatto con i propri cari, lavorare, trasferire dati senza spendere un patrimonio. Sono schede sim virtuali che permettono, per semplificare, di aggiungere una nuova linea dati a quella presente sullo smartphone, dando così la possibilità a chi viaggia di utilizzare i dati della eSIM anziché quelli (spesso molto costosi all’estero) del proprio abbonamento. Come funziona, quali sono i vantaggi, come abbiamo usato noi la eSIM di Kaspersky durante il CES a Las Vegas: scopritelo continuando a leggere questa gallery.
Come funziona
Kaspersky eSIM Store, in particolare, è una soluzione progettata per semplificare la navigazione online di chi viaggia per piacere o per lavoro e consente di accedere facilmente a internet in oltre 150 Paesi, scegliendo (sullo store, appunto) tra oltre duemila pacchetti di dati. La soluzione permette a chiunque abbia uno smartphone o un tablet compatibile - prima di effettuare l’acquisto è possibile verificare la compatibilità proprio sull’app di Kaspersky eSIM Store - di usufruire di connessioni a internet convenienti e facilmente accessibili beneficiando di tariffe vantaggiose e trasparenti, senza costi aggiuntivi.
Come si installa
Tutto parte dallo store di Kaspersky, che permette di scegliere tra numerose soluzioni. Ci sono quelle basate sulla destinazione, tra cui piani per Paesi specifici, oppure piani globali validi in 122 destinazioni o piani mini-globali personalizzati per regioni specifiche, molto utili ad esempio quando si fa un lungo viaggio che prevede l’attraversamento di confini o quando si fanno scali in diversi paesi prima di arrivare a destinazione. Una volta scelta la propria soluzione attraverso l’app la eSIM viene installata in pochi secondi sul proprio cellulare o sul proprio tablet, ed è subito pronta all’uso. Da notare che questa operazione va fatta a casa prima di partire o comunque in un luogo dove è presente una buona connessione a internet.
Come si usa
Una volta installata la eSIM si può scegliere se attivare subito il piano o se attivarlo in una data specifica. E per tenere sempre sotto controllo i dati c’è una comoda app che si aggiorna in tempo reale e invia notifiche quando il saldo si avvicina allo zero. Utilizzarla è molto semplice (ed è tutto ben spiegato): attraverso le impostazioni del cellulare o del tablet si sceglie di continuare a effettuare e ricevere chiamate con la propria sim principale, dalla quale però si disabilitano sia i dati che il roaming; a fornire i dati sarà infatti la nuova eSIM. Una volta rientrati a casa (e una volta terminati i dati) si può scegliere se eliminare la eSIM dal cellulare o se tenerla “spenta”: potrà infatti essere ricaricata per un viaggio successivo.
La nostra prova
Abbiamo scelto di testare la eSIM di Kaspersky durante la nostra ultima trasferta al CES di Las Vegas e abbiamo scelto di installarla sull’iPad, per beneficiare di una connessione sicura e affidabile durante il nostro lavoro. Possiamo confermare che l’acquisto, il download e l’installazione della eSIM sono avvenuti in maniera pressoché fulminea, con l’app che è davvero molto intuitiva e semplice da utilizzare e da capire, anche per chi è alle prime armi. Facendo scalo all’andata in Francia e al ritorno in Gran Bretagna, abbiamo scelto il pacchetto Regional Mini Global, che offre la possibilità di usare la sim in 69 paesi del mondo a un prezzo conveniente. La eSIM ci ha permesso di lavorare senza soluzione di continuità sia negli Stati Uniti sia durante i nostri scali senza alcun problema e con una connessione veloce e affidabile.
Pro e Contro
PRO:
- Semplice da installare
- Pacchetti disponibili per oltre 150 destinazioni
CONTRO:
- Non sono previste eSIM con piani telefonici, solo internet