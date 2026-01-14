Kaspersky entra nel mondo delle eSIM, la nostra prova

Abbiamo scelto di testare la eSIM di Kaspersky durante la nostra ultima trasferta al CES di Las Vegas e abbiamo scelto di installarla sull’iPad, per beneficiare di una connessione sicura e affidabile durante il nostro lavoro. Possiamo confermare che l’acquisto, il download e l’installazione della eSIM sono avvenuti in maniera pressoché fulminea, con l’app che è davvero molto intuitiva e semplice da utilizzare e da capire, anche per chi è alle prime armi. Facendo scalo all’andata in Francia e al ritorno in Gran Bretagna, abbiamo scelto il pacchetto Regional Mini Global, che offre la possibilità di usare la sim in 69 paesi del mondo a un prezzo conveniente. La eSIM ci ha permesso di lavorare senza soluzione di continuità sia negli Stati Uniti sia durante i nostri scali senza alcun problema e con una connessione veloce e affidabile.