Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor: il Wi-Fi che esce di casa

NOW

Introduzione

Con il nuovo FRITZ!Repeater 1610 Outdoor il marchio tedesco porta la qualità del suo Wi-Fi anche oltre le pareti domestiche. Pensato per chi desidera una connessione stabile e veloce anche in terrazza, in giardino o in un laboratorio esterno, questo ripetitore rappresenta un perfetto equilibrio fra potenza, semplicità e resistenza

(ha collaborato Eric Cervi)

Quello che devi sapere

Un nuovo repeater

FRITZ!, la ex AVM, già leader nel mercato dei router con la serie FRITZ!Box, propone un dispositivo raffinato e robusto che si distingue per prestazioni da top di gamma e un’attenzione al dettaglio tipicamente “made in Germany”. Stiamo parlando del FRITZ!Repeater 1610 Outdoor.

1/8

Potenza e stabilità per tutti i dispositivi

Il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor utilizza lo standard Wi-Fi 6 (802.11ax), capace di raggiungere fino a 3 Gbit/s complessivi (2,4 GHz + 5 GHz). Questa tecnologia consente una gestione intelligente del traffico di rete, distribuendo la banda in modo più efficiente e mantenendo la connessione stabile anche quando sono collegati molti dispositivi contemporaneamente. Streaming 4K, videochiamate, giochi online e smart home convivono senza interruzioni. Chi lavora da casa o utilizza piattaforme cloud noterà subito la differenza: latenza ridotta, segnale più omogeneo, minori cadute di rete.

2/8
pubblicità

La forza della rete Mesh

Il 1610 Outdoor dà il meglio di sé quando è inserito in una rete Mesh FRITZ!, cioè un ecosistema integrato che unisce router e ripetitori in un’unica rete Wi-Fi. Questo significa che i dispositivi (smartphone, tablet, PC) passano automaticamente dal router al ripetitore più vicino, senza perdita di connessione o cali di velocità. Il risultato è una copertura Wi-Fi continua e uniforme, perfetta per case su più piani o con giardino.

3/8

Progettato per resistere

La sigla “Outdoor” non è un semplice nome commerciale: il dispositivo è davvero progettato per l’esterno. Il suo involucro è certificato IP54, a prova di polvere e schizzi d’acqua, e resiste bene anche a variazioni di temperatura o esposizione solare. L’alimentazione avviene tramite Power over Ethernet (PoE+), una soluzione professionale che consente di trasmettere alimentazione e dati tramite un unico cavo LAN. In pratica, basta collegare il cavo incluso all’alimentatore interno PoE e il gioco è fatto: nessuna presa elettrica necessaria, nessun groviglio di cavi.

4/8
pubblicità

Installazione intuitiva e software impeccabile

La configurazione è semplice: un tocco sul pulsante WPS e il Repeater si collega automaticamente al router. Chi preferisce un controllo più approfondito può usare l’interfaccia web o l’app MyFRITZ!, chiara e completa, con mappe di copertura e aggiornamenti software automatici. Gli aggiornamenti sono frequenti e gratuiti, e includono non solo miglioramenti di sicurezza ma anche nuove funzioni. Un dettaglio che pochi produttori garantiscono con questa costanza.

5/8

Prestazioni reali e copertura estesa

Nelle prove pratiche, il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor ha mostrato ottime prestazioni anche a distanze superiori ai 20 metri, mantenendo una connessione stabile con due pareti di mezzo e senza cali significativi di velocità. In ambienti aperti la copertura è sorprendente: perfetta per aree barbecue, terrazze o piccoli giardini. Anche la gestione dei flussi simultanei (per esempio streaming su TV e smartphone) risulta fluida.

6/8
pubblicità

Verdetto, disponibilità e prezzi

Con un prezzo intorno ai 129 euro, il Repeater 1610 Outdoor si colloca nella fascia medio-alta del mercato, ma il rapporto qualità/prezzo è pienamente giustificato. Wi-Fi 6, alimentazione PoE, resistenza IP54, compatibilità Mesh e 5 anni di garanzia ne fanno un dispositivo completo, solido e duraturo, adatto tanto all’uso domestico quanto a contesti semi-professionali. È la scelta ideale per chi desidera una connessione perfetta anche fuori casa, senza doversi preoccupare di cali di segnale o configurazioni complicate.

7/8

Pro e Contro

PRO:

  • Connessione veloce e stabile
  • Resistente a polvere e spruzzi, ideale per spazi aperti

CONTRO:

  • Non adatto ad ambienti completamente esposti alla pioggia o al gelo

8/8
pubblicità

Leggi anche

NOW

OnePlus 15, prestazioni al top e autonomia (quasi) infinita

NOW

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor: il Wi-Fi che esce di casa

NOW

Huawei Watch Ultimate 2, un orologio per subacquei e runner

Tecnologia

Diminuisce l’uso dei social network in Italia: crolla X, tiene TikTok

NOW

Echo Show 8 e Echo Show 11: i nuovi dispositivi “video” con Alexa