FRITZ!Repeater 1610 Outdoor: il Wi-Fi che esce di casa

La sigla “Outdoor” non è un semplice nome commerciale: il dispositivo è davvero progettato per l’esterno. Il suo involucro è certificato IP54, a prova di polvere e schizzi d’acqua, e resiste bene anche a variazioni di temperatura o esposizione solare. L’alimentazione avviene tramite Power over Ethernet (PoE+), una soluzione professionale che consente di trasmettere alimentazione e dati tramite un unico cavo LAN. In pratica, basta collegare il cavo incluso all’alimentatore interno PoE e il gioco è fatto: nessuna presa elettrica necessaria, nessun groviglio di cavi.