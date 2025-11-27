Osmo Action 6, la nuova action cam di DJI è ancora più performante

Introduzione
Una videocamera con un nuovo sensore, funzionalità molto buone di stabilizzazione video e ottiche intercambiabili. L’abbiamo messa alla prova, ecco le nostre impressioni e i prezzi
Quello che devi sapere
La nuova Osmo Mobile 6
DJI tira fuori dal cappello un altro gioiellino adatto a tutti coloro che fanno riprese in movimento: stiamo parlando di Osmo Action 6, definita una action cam all-in-one che integra un nuovo sensore quadrato da 1/1,1 pollici e offre un’ottima qualità delle immagini. La nuova serie, in particolare, ci spiegano, è la prima a proporre un’apertura variabile, garantendo prestazioni molto buoen anche in condizioni di scarsa illuminazione. E ha anche una serie di accessori molto utili e creativi.
Le caratteristiche principali
La nuova Osmo Action 6 integra un sensore quadrato con pixel grandi che offre fino a 13,5 stop di gamma dinamica, che significa avere dettagli nitidi anche in situazioni di alto contrasto. Supporta la registrazione video fino alla qualità 4K 120fps (durante il giorno) o 4K 60 fps in condizioni di scarsa illuminazione. A bordo anche il sistema di colori D-Log M per preservare i dettagli di luci ed ombre. Grazie al sensore quadrato Osmo Action 6, spiegano ancora da DJI, introduce la nuova modalità Personalizzato 4K, che consente agli utenti di effettuare le riprese e ritagliarle successivamente in post-produzione per ridefinire l’inquadratura del video (cosa che abbiamo fatto con grande facilità anche dopo pochi giorni di utilizzo). OA6 è robusta, impermeabile fino a 20 metri senza custodia e presenta un doppio display OLED, una batteria intercambiabile da 1.950 mAh e ben 50 gigabyte di memoria interna.
Le ottiche
L’altra caratteristiche importante che vogliamo mettere in luce è che Osmo Action 6 ha le ottiche intercambiabili. Basta svitare quella principale ed è possibile installare lenti aggiuntive come la Macro o la FOV Boost, per ampliare in maniera super-semplice le possibilità di ripresa. Con l’obiettivo Macro (da acquistare a parte), ad esempio, è possibile ottenere una profondità di campo ridotta, come abbiamo fatto noi nelle nostre prove inquadrando da vicino le foglie degli alberi; con il FOV Boost, invece, è possibile ampliare il campo visivo da 155 a ben 182 gradi: utlilissimo per paesaggi vasti o video immersivi in modalità punto di vista.
Le altre funzionalità
Tra le altre funzioni segnaliamo un ottimo slow motion (fino a 4K 120 fps in maniera nativa), un’ottima stabilizzazione video “RockSteady” che riduce le vibrazioni, corregge le inclinazioni e i movimenti “maldestri”. E ancora, c’è la possibilità di registrare con uno zoom 2x (utile, ma forse sarebbe stato meglio poter avere ancora più zoom). La modalità verticale, invece, rileva e dà priorità in maniera intelligente al soggetto, ottimizzando l’esposizione per registrare una tonalità della pelle più realistica. La telecamera ha a bordo tre microfoni con cancellazione dei rumori e del vento, ma come tutti gli ultimi prodotti DJI è compatibile con il sistema OsmoAudio e supporta la connessione diretta con un massimo di due trasmettitori microfonici DJI, per registrare fino a due sorgenti diverse.
Una camera resistente (con una batteria di lunga durata)
La camera è ovviamente perfetta per tutti quelli che sono le escursioni, gli sport di avventura, dalle immersioni allo sci, dalla mountain bike all’escursionismo. Ha un grado di impermeabilità IP68, è resistente all’acqua fino a 20 metri senza custodia e fino a 60 metri con la custodia impermeabile. Resistente fino a -20 gradi di temperatura, ha una batteria di lunga durata che offre un’autonomia fino a quattro ore e supporta la ricarica rapida. Tra gli accessori è possibile anche acquistare un copriobiettivo in vetro, filtri ND, cinturini da polso, supporto per manubrio e kit per ciclismo e immersioni.
Le nostre impressioni
La telecamera ci è certamente piaciuta, ha una qualità di immagine davvero ottima in diverse situazioni di luce, permette grazie all’apertura variabile e alle lenti intercambiabili di avere molte più possibilità “creative” rispetto alle action cam tradizionali. Davvero buona la stabilizzazione (a volte sembra di utilizzare una steadycam) e l’autonomia. Rispetto ad alcuni “rivali” rileviamo la mancanza di risoluzioni maggiori (5,3 o 5,7K, ad esempio). Segnalata anche l’incompatibilità con alcune custodie di Action 5. Un prodotto indicato soprattutto per content creator, filmmaker che cercano una action cam versatile per riprendere viaggi e sport, adatta anche ai semi-professionisti grazie al D-Log M e alla stabilizzazione professionale, e ovviamente per gli sportivi.
Disponibilità, pacchetti e prezzi
La nuova Osmo Action 6 ha un prezzo di partenza di 379 euro, che per la versione standard include oltre che la telecamera anche una batteria, il supporto adattatore a sgancio rapido a doppia direzione, una base adesiva ricurva e vite di bloccaggio. Nella versione Combo Adventure, al prezzo di 469 euro, in confezione si trovano anche due batterie aggiuntive, la custodia multifunzione per batteria e il manico telescopico.
Pro e Contro
PRO:
- Qualità video
- Stabilizzazione
- Ottiche intercambiabili
CONTRO:
- Mancano risoluzioni molto alte come 5,3 o 5,7K