Osmo Action 6, la nuova action cam di DJI è ancora più performante

La camera è ovviamente perfetta per tutti quelli che sono le escursioni, gli sport di avventura, dalle immersioni allo sci, dalla mountain bike all’escursionismo. Ha un grado di impermeabilità IP68, è resistente all’acqua fino a 20 metri senza custodia e fino a 60 metri con la custodia impermeabile. Resistente fino a -20 gradi di temperatura, ha una batteria di lunga durata che offre un’autonomia fino a quattro ore e supporta la ricarica rapida. Tra gli accessori è possibile anche acquistare un copriobiettivo in vetro, filtri ND, cinturini da polso, supporto per manubrio e kit per ciclismo e immersioni.