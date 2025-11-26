Anker, ecco i nuovi accessori: dai caricabatterie alle cuffie

Tutta la potenza di cui abbiamo parlato nel prodotto precedente ha anche bisogno di un cavo adeguato. Per questo motivo Anker propone il Cavo Anker Prime da 240W che, tra le sue caratteristiche, ha appunto la possibilità di reggere una potenza di ricarica fino a 240W. Utilissimo ad esempio per ricaricare in velocità un laptop o altri dispositivi molto “energivori”. Il cavo, spiegano da Anker, è progettato per resistere a oltre 300mila flessioni ed è garantito per una durata di ben 100 anni. È progettato, inoltre, per resistere a temperature esterne da -40 a +80 gradi. Estremamente resistente, il cavo intrecciato, realizzato con nylon riciclato, è versatile e particolarmente adatto per un utilizzo outdoor, ad esempio sulla neve o sotto il sole cocente. Il prezzo è di 24,99 euro.