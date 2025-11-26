Anker, ecco i nuovi accessori: dai caricabatterie alle cuffie

Introduzione
Anker, azienda specializzata in accessori, propone numerose novità per il periodo natalizio e il periodo del Black Friday. Abbiamo provato alcuni articoli interessanti
Quello che devi sapere
Le novità di Anker
Per il periodo del Black Friday e per Natale Anker, brand specializzato in accessori per il mondo dell’elettronica, presenta numerose e interessanti novità sia nel mondo della ricarica che nel mondo dell’audio. Vi proponiamo una carrellata di quelli che Anker ci ha inviato in prova e che abbiamo utilizzato nelle ultime settimane. E la prova - lo diciamo subito - è andata molto bene.
Il Caricabatterie Anker Prime da 250W: caratteristiche principali
Potremmo definire il Caricabatterie Anker Prime da 250W il “re” dei caricabatterie da tavolo. In un prodotto relativamente compatto perfetto per una scrivania o uno spazio di lavoro condiviso trovano infatti spazio ben sei porte di ricarica: quattro USB-C di nuova generazione e due USB-A tradizionali, in grado di alimentare contemporaneamente ben sei dispositivi. Il caricabatterie superveloce (da ben 250W) permette di ricaricare pc, smartphone, tablet e altri accessori contemporaneamente: addirittura la prima porta, utilissima per i laptop, eroga fino a 140W di potenza (l’importante è che si utilizzi anche un cavo superveloce). A bordo troviamo un comodissimo display LCD che permette di monitorare in tempo reale lo stato e la velocità della carica.
Il Caricabatterie Anker Prime da 250W: il display e le modalità
Attraverso il pratico menu (azionabile attraverso una rotellina posta sul lato destro del dispositivo) è possibile personalizzare la ricarica, regolando l’energia in uscita. Il caricabatterie utilizza la più recente tecnologia GaN per una ricarica sicura e intelligente. Tramite il display è possibile anche scegliere il tipo di priorità da dare ad ogni porta: con l’intelligenza artificiale in grado di regolare la carica per tutti i dispositivi (rileva in automatico il fabbisogno energetico), modalità doppia porta, modalità doppio computer e anche modalità a bassa corrente (adatta alla ricarica notturna). La funzionalità ActiveShield 3.0 è in grado di monitorare la temperatura e la ricarica ben 6 milioni di volte al giorno, proteggendo i dispositivi da alte tensioni, regolando la corrente in ingresso e proteggendo da eventuali cortocircuiti.
Il Caricabatterie Anker Prime da 250W: c’è anche un’app
Tra le altre caratteristiche del Caricabatterie Anker Prime da 250W anche un’app che, attraverso il Bluetooth, permette di controllare tutte le funzionalità del dispositivo. Utilissimo ad esempio poter programmare un timer di accensione e spegnimento del dispositivo o anche della singola porta, visualizzare un orologio, addirittura aggiornare il firmware. Il prezzo di listino, 159,99 euro, non è certamente basso ma è adeguato alla qualità e alle funzionalità del prodotto. È possibile approfittare del periodo del Black Friday per ottenere sconti e promozioni.
Il Cavo da 240W
Tutta la potenza di cui abbiamo parlato nel prodotto precedente ha anche bisogno di un cavo adeguato. Per questo motivo Anker propone il Cavo Anker Prime da 240W che, tra le sue caratteristiche, ha appunto la possibilità di reggere una potenza di ricarica fino a 240W. Utilissimo ad esempio per ricaricare in velocità un laptop o altri dispositivi molto “energivori”. Il cavo, spiegano da Anker, è progettato per resistere a oltre 300mila flessioni ed è garantito per una durata di ben 100 anni. È progettato, inoltre, per resistere a temperature esterne da -40 a +80 gradi. Estremamente resistente, il cavo intrecciato, realizzato con nylon riciclato, è versatile e particolarmente adatto per un utilizzo outdoor, ad esempio sulla neve o sotto il sole cocente. Il prezzo è di 24,99 euro.
Caricatore auto MagSafe: veloce e fresco
Il caricatore per auto di Anker Prime si attacca alla bocchetta di ventilazione dell’auto e permette di ricaricare in maniera wireless tutti gli smartphone compatibili con la carica magnetica, come ad esempio gli iPhone o i Google Pixel. Nella confezione troviamo, oltre al prodotto, anche un comodo adattatore da inserire nell’accendisigari e che, oltre ad alimentare il nostro caricatore wireless, offre anche una seconda porta di ricarica via cavo aggiuntiva. In particolare, il nostro caricatore permette di ricaricare in maniera wireless ultraveloce (25W) con una velocità - spiegano - pari a quella via cavo ma con la praticità del wireless. E durante la ricarica e l’uso il telefono rimane fresco e stabile grazie a un raffreddamento TEC “di grado aerospaziale”: questo permette al telefono di rimanere sotto i 32 gradi durante la ricarica. Inoltre, la funzionalità ActiveShield 5.0 è in grado di eseguire in continuazione dei controlli in grado di preservare la durata della batteria.
Caricatore Auto MagSafe: le altre caratteristiche e il prezzo
Tra le altre caratteristiche del caricatore Anker Prime per auto segnaliamo la possibilità di modificare l’angolazione e di collegare lo smartphone sia in modalità orizzontale che verticale. Durante le nostre prove possiamo confermare che l’aggancio magnetico è molto forte (13N) e il bloccaggio per il bocchettone dell’aria è efficace e semplice da installare e disinstallare. Menzione particolare anche per il cavo con portacavi incluso nella confezione: permette, grazie a degli adesivi da installare sul cruscotto (se lo vogliamo) di tenere il cavo sempre in ordine, senza rischio che intralci i comandi dell’auto. Il prezzo di listino è di 79,99 euro ma anche in questo caso sono previsti interessanti sconti per il periodo del Black Friday.
Le cuffie AeroFit 2: caratteristiche principali
Passiamo alle proposte di Soundcore, brand di Anker specializzato in accessori audio. Le cuffie Aerofit 2 sono auricolari open-ear che sfruttano la tecnologia a conduzione d’aria e non si inseriscono direttamente nel canale uditivo. Particolarmente adatte per lo sport o per la vita di tutti i giorni, le Aerofit 2 sono traspirabili e offrono un ottimo comfort grazie a un design discreto, una superficie a doppia curvatura e ganci auricolari morbidi regolabili per indossarle tutto il giorno senza pressione. Cuffie utilissime anche per chi corre o chi va in bicicletta perché non isolano completamente ma permettono di rimanere collegati all’ambiente circostante. Le cuffie hanno una vestibilità regolabile: permettono infatti di essere utilizzate in diverse posizioni.
Le cuffie AeroFit 2: come suonano
Il suono offerto dalle AeroFit 2 è molto buono: le cuffie integrano la tecnologia BassTurbo progettata da Soundcore per un audio di alta qualità. Tramite app è possibile anche ascoltare il suono in modalità surround 3D. Di buona qualità anche le telefonate e le call, grazie a quattro microfoni beamforming e un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di captare la voce filtrando il rumore. Elegante la custodia (anche se non piccola), permette di ascoltare musica fino a 42 ore sfruttando la batteria interna. E si ricarica anche in modalità wireless. Infine, le cuffie sono compatibili con la connessione multipoint Bluetooth e si possono collegare contemporaneamente, ad esempio, al pc e allo smarpthone. L’app permette anche di generare rumori rilassanti come quella del mare o delle onde.
Le cuffie AeroFit 2: c’è anche la traduzione simultanea
Le AeroFit 2 integrano anche la funzionalità di traduzione integrata fino a 100 lingue, con la privacy dell’utente che - assicurano da Anker- viene rispettata. In particolare, è possibile ascoltare la traduzione simultanea nelle orecchie di qualcuno che sta parlando. Oppure è possibile usare le cuffie per la traduzione faccia a faccia. Si sceglie la propria lingua e si tiene premuto un pulsante, quando parla l’interlocutore se ne tiene premuto un altro. La traduzione è veloce e di buon livello. Presente anche un frasario con le frasi più utili da utilizzare in hotel, nello shopping, al ristorante, per affari. Il prezzo è di 129,99 euro.
Le cuffie “a orecchino” Aeroclip: le caratteristiche principali
L’ultimo prodotto della nostra carrellata sulle novità di Anker sono le cuffie Soundcore Aeroclip: si tratta di auricolari “a orecchino” progettati per alleviare i fastidi alle orecchie. Consentono infatti di ascoltare la musica grazie a una vestibilità flessibile e sicura con a un anello aperto adattivo che resiste a ben 20mila piegamenti. Leggeri e flessibili, sono molto comodi da utilizzare anche a lungo. A livello sonoro troviamo un audio nitido, bassi più ricchi con qualità di livello in-ear pur non entrando nel canale uditivo. Attraverso la tecnologia Virtual Bass e a un driver rivestito in titanio i bassi vengono arricchiti e i toni alti sono cristallini.
Le cuffie “a orecchino” Aeroclip: ideali per essere indossate a lungo
A livello di chiamate e call, a bordo troviamo quattro microfoni beamforming, mesh antivento e intelligenza artificiale avanzata in grado di eliminare i rumori di fondo. Le cuffie sono resistenti all’acqua (standard IPX4), rimangono salde nelle orecchie e anche in questo caso supportano la connessione multipoint. Il prezzo - anche questo scontato nel periodo del Black Friday - è di 129,99 euro.