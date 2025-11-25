Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, pulizia a rullo e potenza super

Introduzione

Il Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete è un robot molto interessante per qualità e potenza presente sul mercato. E' dotato di un sistema di aspirazione estremamente potente fino a 30.000 Pa e di un rullo autopulente igienizzato a 100°C. Grazie alla tecnologia AquaRoll, utilizza acqua sempre fresca per il lavaggio, mentre la navigazione AI consente il riconoscimento di oltre 240 oggetti, evitando ostacoli e proteggendo tappeti e superfici delicate. La stazione PowerDock assicura fino a 100 giorni di autonomia. Ecco le nostre impressioni