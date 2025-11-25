Offerte Black Friday
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, pulizia a rullo e potenza super

Giovanni Mirenna

Introduzione

Il Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete è un robot molto interessante per qualità e potenza presente sul mercato. E' dotato di un sistema di aspirazione estremamente potente fino a 30.000 Pa e di un rullo autopulente igienizzato a 100°C. Grazie alla tecnologia AquaRoll, utilizza acqua sempre fresca per il lavaggio, mentre la navigazione AI consente il riconoscimento di oltre 240 oggetti, evitando ostacoli e proteggendo tappeti e superfici delicate. La stazione PowerDock assicura fino a 100 giorni di autonomia. Ecco le nostre impressioni

Quello che devi sapere

Le caratteristiche

 
  • Potenza di aspirazione Vormax: fino a 30.000 Pa
  • Sistema AquaRoll: lavaggio con acqua sempre pulita, evitando la contaminazione da sporco
  • ThermoHub: igienizzazione del rullo a 100°C per eliminare batteri e cattivi odori
  • FluffRoll: mantiene il rullo soffice e pulito, migliorando la resa su fughe e pavimenti complessi
  • AutoSeal: solleva automaticamente il rullo quando incontra tappeti o moquette
  • FlexRise: sospensione intelligente che consente di superare ostacoli fino a 8 cm
  • Navigazione AI avanzata: riconosce oltre 240 oggetti per evitare cavi, giocattoli e mobili
  • Stazione PowerDock: autonomia fino a 100 giorni senza interventi manuali
  • Controllo vocale intelligente: compatibile con assistenti vocali per gestione remota
  • Design: disponibile in versione bianca e trasparente
  • Pulizia automatica del rullo: autopulente e igienizzante
  • Gestione intelligente dei tappeti: sollevamento del rullo per non bagnarli
  • Capacità di riconoscimento ambientale: evita collisioni e ottimizza i percorsi
  • Autonomia estesa: riduce al minimo la manutenzione quotidiana
  • Compatibilità smart home: integrazione con app dedicata e controllo remoto
  • Prezzo: intorno ai 1000 Euro

 

 

 

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
Un vortice

Con i suoi 30.000 Pa si colloca tra i più potenti sul mercato. Riesce a catturare polvere, peli e sporco ostinato con facilità, rendendolo ideale anche per case con animali domestici o ambienti molto vissuti. 

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
Lavaggio intelligente e igienizzato

Il sistema AquaRoll utilizza sempre acqua pulita per il lavaggio, mentre il rullo viene igienizzato a 100°C grazie al ThermoHub. Questo garantisce pavimenti non solo puliti, ma anche igienizzati, eliminando batteri e cattivi odori.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
Navigazione AI avanzata

Grazie al riconoscimento di oltre 240 oggetti, il robot evita cavi, giocattoli e mobili bassi. Inoltre, la funzione AutoSeal solleva il rullo sui tappeti, proteggendoli dall’umidità e migliorando la gestione degli spazi misti.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
Autonomia e praticità

La stazione PowerDock permette fino a 100 giorni di utilizzo senza interventi manuali, riducendo al minimo la manutenzione. Il controllo vocale e l’app dedicata completano l’esperienza, rendendo la gestione quotidiana semplice e intuitiva.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
Funzioni video

Il robot integra una telecamera frontale che lo trasforma in un sistema di sorveglianza mobile. Tramite l’app Dreame è possibile vedere in tempo reale ciò che inquadra e persino guidarlo da remoto, come una videocamera su ruote. La funzione è utile per monitorare ambienti interni, animali domestici o controllare la casa quando si è fuori. I dati video sono protetti da crittografia attraverso l’app ufficiale. In più, una curiosità: se non trova il vostro animale, dall’app si può attivare un richiamo digitale con suoni come miagolii, abbai o passi.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
L'app Dreame Home

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete si controlla tramite l’app ufficiale Dreame Home, che consente di gestire tutte le funzioni direttamente dallo smartphone: aspirazione, lavaggio, videosorveglianza e manutenzione automatica. L’app permette inoltre di creare barriere virtuali e mappare la casa.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
La nostra prova

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete è un robot pensato per chi cerca prestazioni premium e comodità totale, con un prezzo elevato ma giustificato dalle sue funzioni avanzate. Raccoglie senza problemi polvere e sporco. Rispetto ai robot con panni rotanti, offre una pulizia più profonda e igienizzata, ideale per chi ha animali domestici o pavimenti delicati. Durante la nostra prova qualche volta non ha raggiunto in maniera precisa le zone assegnate. 

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
Pro e Contro

Pro

  • Potenza di aspirazione da 30.000 Pa
  • Lavaggio con acqua sempre pulita
  • Rullo autopulente e igienizzante a 100°C
  • Navigazione AI con riconoscimento avanzato degli ostacoli

Contro

  • Prezzo
  • Navigazione non sempre perfetta

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
