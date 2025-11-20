Ring Intercom si aggiorna: adesso rende smart anche i videocitofoni

Introduzione
È uno dei prodotti per la casa intelligente più apprezzati, e adesso oltre a rendere smart i citofoni può rendere intelligenti anche i videocitofoni, permettendo agli utenti di rispondere, di vedere chi è davanti al portone e aprirle tramite smartphone da qualsiasi posto nel mondo. Tutti i dettagli
Quello che devi sapere
Il video arriva su Ring Intercom
Ring Intercom è stato uno dei prodotti tecnologici più apprezzati degli ultimi due anni. Le ricerche sul nostro sito - come immaginiamo nei principali siti mondiali che trattano argomenti di tecnologia - sono sempre state molto alte, soprattutto dopo il lancio. Il prodotto, lo ricordiamo, serve a rendere smart il proprio citofono in maniera rapida e veloce, dando la possibilità all'utente di rispondere e anche aprire a distanza il portone o il cancello tramite lo smartphone o anche parlando con Alexa, se si hanno le mani impegnate. Forte di questo successo Ring, azienda che far capo ad Amazon, ha portato anche in Italia la nuova generazione di dispositivi per il citofono: Ring Intercom Video. Si tratta di un prodotto del tutto simile a quello degli scorsi anni che va utilizzato però con un videocitofono compatibile, per vedere e parlare con chiunque si trovi all’ingresso e autorizzare l’accesso anche da remoto, ovunque ci si trovi.
IL SERVIZIO TV IN ARRIVO NEI PROSSIMI GIORNI SU SKY TG24
Le caratteristiche principali
Ring Intercom Video permette una comunicazione audio-video bidirezionale ovunque ci troviamo nel mondo (basta che sia a casa, sia sul nostro smartphone sia attiva una connessione a internet). Permette ovviamente di aprire il portone da remoto. Inoltre, chi possiede un dispositivo Echo Show può usufruire di ancora più comodità con il monitoraggio video e la comunicazione a mani libere. Sempre possibile, anche quando qualcuno non sta citofonando, aprire l’app di Ring e guardare in tempo reale cosa succede all’ingresso dell’edificio. Di colore bianco, le dimensioni sono molto discrete: un cubetto da 10x10 centimetri x 3 centimetri di profondità.
Come si installa
Punto di partenza, prima di effettuare l’acquisto, è il sito di Ring, che permette di verificare la compatibilità del proprio sistema citofonico con il dispositivo. Una volta avuto l’ok, si riceve a casa (oltre che Ring Intercom Video) la batteria ricaricabile, una piattina di interfaccia per il collegamento al citofono, un kit di fissaggio con viti, tasselli e biadesivo, addirittura il cacciavite dedicato, il cavo di ricarica USB e connettori già pre-spelati (molto utile per chi è alle prime armi con questo tipo di installazioni). C’è da dire che per chi ha un minimo di dimestichezza con il fai-da-te l’installazione è davvero semplice; in alternativa si può chiamare in aiuto un amico o un elettricista (l’importante è lavorare in sicurezza e seguire sempre tutte le indicazioni). Dopo aver scaricato l’app di Ring si scansiona il QR Code presente sulla confezione, si inserisce la batteria, si stacca la corrente e l’app guiderà passo passo indicando quali cavi collegare (e dove) in base al modello dell’impianto. Il dispositivo si può installare a parete con viti e tasselli oppure con biadesivo e la cover, orientabile, si adatta a diverse configurazioni. Una volta installato, il dispositivo entra in modalità di test e verifica il corretto funzionamento audio, video e apertura portone. La procedura dura meno di un’ora. È possibile anche regolare luminosità, definire zone di privacy e configurare le notifiche. Da notare che dopo l’installazione di Ring Intercom Video è ancora possibile utilizzare il videocitofono in maniera tradizionale, così come lo si utilizzava prima.
Utilissimo per le consegne di Amazon
Il dispositivo, spiegano da Amazon, è anche compatibile con la verifica automatica per le consegne di Amazon: questo dà la possibiltà ai clienti Ring di fornire un accesso controllato e temporizzato ai corrieri Amazon verificati, che possono accedere all’edificio e consegnare i pacchi in modo sicuro, anche quando non si è in casa.
Chiavi a tempo
Molto utile anche poter creare delle chiavi digitali temporanee per gli ospiti. Ad esempio, per il personale delle pulizie, per un giardiniere, per la baby sitter. O anche per affitti brevi. È possibile creare programmi personalizzati, monitorare l’utilizzo e concedere o revocare l’accesso in maniera istantanea.
“Un prodotto che dà senso alla connessione di casa”
Durante una chiacchierata con Dave Ward, Managing Director International Ring & Blink, è emerso che questo prodotto è davvero in grado “di dare un senso alla connessione di casa e alla cosiddetta smart home”: “Basti pensare - spiega Ward - alla possibilità di emettere chiavi digitali temporanee per fare entrare qualcuno nel condominio o anche la possibilità di fare accedere i corrieri di Amazon in modo sicuro”. Alla nostra domanda sulla compatibilità Ward ci ha raccontato: “Ring ha preso la cosa molto seriamente, abbiamo probabilmente la più grande collezione di citofoni al mondo, su cui abbiamo lavorato per assicurarci di ottenere un’ottima esecuzione. La cosa più importante - continua - è utilizzare lo strumento di verifica della compatibilità, e Ring Intercom Video funzionerà sulla maggior parte dei citofoni italiani”. “La nostra missione - conclude Ward - è quella di rendere i quartieri più sicuri, si tratta di far sentire più sicure le persone quando sono a casa, e i nostri prodotti sono davvero in grado di ricollegare le persone con la propria casa”.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Uno dei lati positivi di questo prodotto - oltre alla funzione di rendere il videocitofono smart - è proprio quella di avere uno strumento online di verifica della compatibilità che ha un database praticamente infinito di tipi di videocitofono utilizzati in tutto il mondo. Inoltre l’installazione è davvero semplice, il kit comprende tutto, addirittura i connettori già pre-spelati e il cacciavite. Tra i lati negativi c’è la compatibilità non universale, soprattutto con sistemi citofonici che hanno configurazioni non standard o molto datati: abbiamo fatto quattro prove in quattro abitazioni diverse in città diverse, e abbiamo trovato non compatibile soltanto su un citofono. Prezzo, infine, interessante: fino al 2 dicembre Ring Intercom Video costa 70 euro, dopodiché costerà 100 euro. Ring Intercom (il prodotto solo audio) è disponibile invece al nuovo prezzo di 80 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Funzionalità smart, rende il citofono e il videocitofono nuovamente moderni
- Semplice da installare
CONTRO:
- Compatibilità non universale