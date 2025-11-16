Offerte Black Friday
Roborock F25 Ultra, pulizia al massimo del vapore

Giovanni Mirenna

Giovanni Mirenna

Introduzione

F25 Ultra è la nuova lavapavimenti a rullo di Roborock. Potente e molto pratica da usare. E' dotata di una doppia modalità di lavaggio ad alta temperatura. Vapore fino a 180 °C e acqua calda a 86 °C per un'igiene profonda e rimozione del 99,99% di batteri e allergeni. La potenza di aspirazione da 22.000 Pa. L'abbiamo provata per voi. Ecco le nostre impressioni.

Quello che devi sapere

Le caratteristiche

Modalità di pulizia

  • VaporFlow: pulizia a vapore fino a 180 °C
  • WaveFlow: pulizia con acqua calda a 86 °C

Prestazioni

  • Potenza di aspirazione: 22.000 Pa
  • Pressione di pulizia: 33 N
  • Rullo edge-to-edge per angoli e bordi
  • Illuminazione a luce blu per polvere invisibile

Sistema JawScrapers

  • Pettini anti-groviglio (141 denti da 3 mm, angolo 30°)
  • Raschiatore flottante per acqua sporca
  • Tasso di groviglio capelli: 0% (test SGS)

Funzioni intelligenti

  • Sensore DirTect per rilevamento sporco
  • Dosaggio automatico detergente
  • App per personalizzazione e controllo remoto
  • Avvisi vocali e display di stato

Manovrabilità

  • SlideTech 2.0: assistenza AI per spinta e sterzata
  • FlatReach 2.0: altezza ridotta (12,5 cm) per spazi bassi
  • Controllo remoto via app

Autopulizia e asciugatura

  • Lavaggio rullo con vapore 
  • Asciugatura ad aria calda 

Design e manutenzione

  • Modulo separazione umido/secco nel serbatoio sporco
  • Modulo deodorante
  • Struttura modulare per facile pulizia

Costo: intorno ai 700 euro

Roborock F25 Ultra
1/8

Un nuovo standard per il pulito

Roborock F25 Ultra si presenta come il primo aspirapolvere wet & dry con doppia modalità di pulizia ad alta temperatura: vapore e acqua calda. Questa innovazione consente di affrontare macchie ostinate e sporco grasso con facilità. Con una temperatura di vapore che raggiunge i 180 °C e un sistema WaveFlow per l’acqua calda a 86 °C si possono eliminare  il 99,99% di batteri e allergeni. 

Roborock F25 Ultra
Roborock F25 Ultra
2/8
Potenza e precisione

Il cuore tecnologico del F25 Ultra è la sua potenza di aspirazione da 22.000 Pa, abbinata a un rullo edge-to-edge che raggiunge ogni angolo. La funzione JawScrapers, con pettini anti-groviglio e raschiatore flottante, assicura che capelli e residui non compromettano la performance. A completare il quadro, la luce blu integrata illumina polvere e particelle invisibili, trasformando la pulizia in un’operazione rapida e accurata.

Roborock F25 Ultra
Roborock F25 Ultra
3/8

Altre funzioni

F25 Ultra è dotato di sensori DirTect per rilevare il livello di sporco e regolare automaticamente la potenza. L’app dedicata consente di personalizzare ogni aspetto, dal dosaggio del detergente alla programmazione della pulizia e dell’autolavaggio del rullo. La manovrabilità è garantita da SlideTech 2.0, che riduce lo sforzo di spinta, e FlatReach 2.0, che permette di andare sotto mobili bassi senza perdita di potenza.

Roborock F25 Ultra
Roborock F25 Ultra
4/8
Autopulizia

F25 Ultra si gestisce in autonomia. Il rullo si lava con vapore e acqua calda e si asciuga con aria a 95 °C in soli 5 minuti, evitando muffe e cattivi odori. Il modulo deodorante opzionale mantiene il serbatoio fresco fino a due settimane, mentre la struttura modulare semplifica la manutenzione.

Roborock F25 Ultra
5/8

Giudizio finale

Ci siamo trovati molto bene perchè la pulizia risulta facile e precisa. Si ha la sesazione di pulito. VaporFlow riscalda l’acqua fino a 180 °C e la spruzza sul pavimento per sciogliere macchie secche e igienizzare, eliminando il 99,99% di batteri e allergeni. e con un cane in casa è ottimo. WaveFlow utilizza acqua calda a 86 °C per rimuovere grasso e sporco oleoso, ideale per cucine. Il rullo edge-to-edge e la potenza di aspirazione da 22.000 Pa raccolgono liquidi e residui in un solo passaggio. Molto importante è  che dopo la pulizia, il rullo si lava da solo con vapore e acqua calda e si asciuga con aria a 95 °C, evitando cattivi odori e muffe.

Roborock F25 Ultra
Roborock F25 Ultra
6/8
Si gestisce con app

Come sempre l'app è un'arma in più per gestire i nuovi elettrodomestici. L’applicazione Roborock offre un’ampia gamma di funzioni: come la personalizzazione dei lavaggi stanza per stanza, la programmazione dei cicli di auto-pulizia, il monitoraggio dello stato di filtri, spazzole e serbatoi e il controllo remoto del robot, utile per guidarlo sotto i mobili o in spazi difficili da raggiungere. Si può ad esempio gestire la motorizzazione delle ruote, per rendere più leggero lo spostamento di F25 Ultra sul pavimento.

app di Roborock
7/8

Pro e Contro

Pro

  • Pulizia a vapore e acqua calda
  • Rullo 
  • Prezzo

Contro

  • Tanica dell'acqua pulita non molto capiente

Roborock F25 Ultra
Roborock F25 Ultra
8/8
