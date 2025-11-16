Roborock F25 Ultra, pulizia al massimo del vapore

Ci siamo trovati molto bene perchè la pulizia risulta facile e precisa. Si ha la sesazione di pulito. VaporFlow riscalda l’acqua fino a 180 °C e la spruzza sul pavimento per sciogliere macchie secche e igienizzare, eliminando il 99,99% di batteri e allergeni. e con un cane in casa è ottimo. WaveFlow utilizza acqua calda a 86 °C per rimuovere grasso e sporco oleoso, ideale per cucine. Il rullo edge-to-edge e la potenza di aspirazione da 22.000 Pa raccolgono liquidi e residui in un solo passaggio. Molto importante è che dopo la pulizia, il rullo si lava da solo con vapore e acqua calda e si asciuga con aria a 95 °C, evitando cattivi odori e muffe.

Roborock F25 Ultra