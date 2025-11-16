Roborock F25 Ultra, pulizia al massimo del vapore

Introduzione
F25 Ultra è la nuova lavapavimenti a rullo di Roborock. Potente e molto pratica da usare. E' dotata di una doppia modalità di lavaggio ad alta temperatura. Vapore fino a 180 °C e acqua calda a 86 °C per un'igiene profonda e rimozione del 99,99% di batteri e allergeni. La potenza di aspirazione da 22.000 Pa. L'abbiamo provata per voi. Ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Modalità di pulizia
- VaporFlow: pulizia a vapore fino a 180 °C
- WaveFlow: pulizia con acqua calda a 86 °C
Prestazioni
- Potenza di aspirazione: 22.000 Pa
- Pressione di pulizia: 33 N
- Rullo edge-to-edge per angoli e bordi
- Illuminazione a luce blu per polvere invisibile
Sistema JawScrapers
- Pettini anti-groviglio (141 denti da 3 mm, angolo 30°)
- Raschiatore flottante per acqua sporca
- Tasso di groviglio capelli: 0% (test SGS)
Funzioni intelligenti
- Sensore DirTect per rilevamento sporco
- Dosaggio automatico detergente
- App per personalizzazione e controllo remoto
- Avvisi vocali e display di stato
Manovrabilità
- SlideTech 2.0: assistenza AI per spinta e sterzata
- FlatReach 2.0: altezza ridotta (12,5 cm) per spazi bassi
- Controllo remoto via app
Autopulizia e asciugatura
- Lavaggio rullo con vapore
- Asciugatura ad aria calda
Design e manutenzione
- Modulo separazione umido/secco nel serbatoio sporco
- Modulo deodorante
- Struttura modulare per facile pulizia
Costo: intorno ai 700 euro
Un nuovo standard per il pulito
Roborock F25 Ultra si presenta come il primo aspirapolvere wet & dry con doppia modalità di pulizia ad alta temperatura: vapore e acqua calda. Questa innovazione consente di affrontare macchie ostinate e sporco grasso con facilità. Con una temperatura di vapore che raggiunge i 180 °C e un sistema WaveFlow per l’acqua calda a 86 °C si possono eliminare il 99,99% di batteri e allergeni.
Potenza e precisione
Il cuore tecnologico del F25 Ultra è la sua potenza di aspirazione da 22.000 Pa, abbinata a un rullo edge-to-edge che raggiunge ogni angolo. La funzione JawScrapers, con pettini anti-groviglio e raschiatore flottante, assicura che capelli e residui non compromettano la performance. A completare il quadro, la luce blu integrata illumina polvere e particelle invisibili, trasformando la pulizia in un’operazione rapida e accurata.
Altre funzioni
F25 Ultra è dotato di sensori DirTect per rilevare il livello di sporco e regolare automaticamente la potenza. L’app dedicata consente di personalizzare ogni aspetto, dal dosaggio del detergente alla programmazione della pulizia e dell’autolavaggio del rullo. La manovrabilità è garantita da SlideTech 2.0, che riduce lo sforzo di spinta, e FlatReach 2.0, che permette di andare sotto mobili bassi senza perdita di potenza.
Autopulizia
F25 Ultra si gestisce in autonomia. Il rullo si lava con vapore e acqua calda e si asciuga con aria a 95 °C in soli 5 minuti, evitando muffe e cattivi odori. Il modulo deodorante opzionale mantiene il serbatoio fresco fino a due settimane, mentre la struttura modulare semplifica la manutenzione.
Giudizio finale
Ci siamo trovati molto bene perchè la pulizia risulta facile e precisa. Si ha la sesazione di pulito. VaporFlow riscalda l’acqua fino a 180 °C e la spruzza sul pavimento per sciogliere macchie secche e igienizzare, eliminando il 99,99% di batteri e allergeni. e con un cane in casa è ottimo. WaveFlow utilizza acqua calda a 86 °C per rimuovere grasso e sporco oleoso, ideale per cucine. Il rullo edge-to-edge e la potenza di aspirazione da 22.000 Pa raccolgono liquidi e residui in un solo passaggio. Molto importante è che dopo la pulizia, il rullo si lava da solo con vapore e acqua calda e si asciuga con aria a 95 °C, evitando cattivi odori e muffe.
Si gestisce con app
Come sempre l'app è un'arma in più per gestire i nuovi elettrodomestici. L’applicazione Roborock offre un’ampia gamma di funzioni: come la personalizzazione dei lavaggi stanza per stanza, la programmazione dei cicli di auto-pulizia, il monitoraggio dello stato di filtri, spazzole e serbatoi e il controllo remoto del robot, utile per guidarlo sotto i mobili o in spazi difficili da raggiungere. Si può ad esempio gestire la motorizzazione delle ruote, per rendere più leggero lo spostamento di F25 Ultra sul pavimento.
Pro e Contro
Pro
- Pulizia a vapore e acqua calda
- Rullo
- Prezzo
Contro
- Tanica dell'acqua pulita non molto capiente