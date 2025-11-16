Con DJI Osmo Mobile 8 metti alla prova la tua creatività

Introduzione
Riprese a 360°, connessione diretta con lo smartphone, tracciamento sorprendente, nuova impugnatura. Con Osmo Mobile 8 DJI raggiunge nuove vette nelle riprese con smartphone
Quello che devi sapere
La nuova OM8
È per tutti un punto di riferimento, da anni, in due settori che stanno spopolando tra appassionati e addetti ai lavori: i droni e gli stabilizzatori per smartphone.
D'altronde Frank Wang, il fondatore di DJI, acronimo di Da-Jiang Innovations, la Grande Frontiera, è sempre stato considerato un visionario, perfino pazzo in certe sue uscite interpretative della realtà di quell’ormai lontano 2006, anno di fondazione di DJI.
Nei sistemi di riprese con gimbal l’azienda cinese ha da tempo raggiunto la maturità e con Osmo Mobile 8 tocca i limiti superiori per tale tipo di apparati.
Come si presenta
Ripiegabile, minimo ingombro, peso ridotto a soli 370 grammi, pensato per la maggior parte degli smartphone in circolazione e autonomia di oltre 10 ore non-stop.
L’impugnatura è come sempre un punto di forza: comoda con materiali di qualità, non crea problemi nemmeno dopo sessioni di video intense e impegnative, permette riprese anche dal basso per un sicuro effetto wow.
Sono solo tre i tasti fisici nella parte anteriore, di cui uno incastonato in un mini-pannello che trasmette informazioni sullo stato della batteria, della connessione allo smartphone e molto altro.
Azzeccata la disposizione, basta un’occhiata prima di cominciare ad usarlo e la mente memorizza la posizione aiutata dalla sensazione di qualità offerta e dall’assoluta mancanza di scricchiolii.
Non così invece per il morsetto che sostiene il cellulare che qualche micron di gioco ce l’ha.
I pulsanti
Il joystick, un classico non solo nella produzione DJI, dà direzionalità alle riprese video, è pratico, ergonomico, non troppo duro da azionare e soprattutto reattivo. Alla sinistra dello stabilizzatore si nota una manopola che in un primo momento sembra fuori contesto: color alluminio, trattamento puntinato in superficie antiscivolo e cerchio rosso. Sembra, appunto. Perché è così che deve essere messo in evidenza qualcosa del quale non si smetterà di tessere le lodi. Serve a mettere e fuoco, ma anche per usare al meglio lo zoom dello smartphone. Sempre pronto, fluido, impossibile da pareggiare con i criteri usati con i cellulari.
Visto che è a sinistra, sicuramente più pratica per chi usa la mano destra che non la sinistra, ma i mancini si abitueranno facilmente.
Chiude la lista, breve, di pulsanti, il grilletto anteriore che premuto tre volte permette di passare in modo fluido e istantaneo dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
L'app
Forse però stiamo correndo un po’, facciamo allora un passo indietro, anzi due, partiamo dall’inizio, dall’app DJI Mimo che sovrintende tutte le operazioni.
Si scarica, si apre e, dopo una breve registrazione, si può iniziare a usare, pronti e liberi di creare con Osmo Mobile 8.
La connessione allo smartphone è facile, veloce, ancora di più se si ha un iPhone. Con lo smartphone di Apple si può, infatti, adoperare l’associazione tramite Bluetooth: si tocca con il telefono l’area NFC dell’Osmo Mobile 8 e il gioco è fatto, senza bisogno di perfezionare il tutto con prove e calibrazioni. Tutto funziona perfettamente, da subito.
Il tracciamento di soggetti
Il punto di forza del nuovo mobile DJI è il tracciamento nativo ActiveTrack 7.0 che premette di mantenere sempre al centro dell’inquadratura i soggetti in movimento, il tutto reso possibile dal Multifunctional Module, il modulo multifunzione, altro colpo di genio di DJI, con attacco magnetico, consente un tracciamento di persone, cani e gatti capace di far interagire più lenti del nostro smartphone e di passare da un soggetto all’altro con un singolo tocco. Ingloba, inoltre, l’illuminazione integrale della scena, la messa a fuoco del soggetto, l’acquisizione dell’audio e integra il ricevitore per microfoni wireless della linea DJI. Perfetto anche quando i soggetti in scena sono più di uno.
C'è anche la rotazione a 360°
Ma la novità più interessante della versione 8 è, senza dubbio, la rotazione panoramica a 360°, un plus che insieme al nuovo sistema di tracciamento permette video no-stop, panoramici e divertenti.
Altre particolarità dell’ottava edizione di Osmo Mobile sono il manico telescopico integrato estensibile fino a 215 millimetri e il treppiede integrato nella parte inferiore del manico.
Nel corso della nostra prova abbiamo messo alla prova tutte le caratteristiche di Osmo Mobile 8.
La stabilizzazione a tre assi è quasi un prodigio. Sia nella più classica delle passeggiate, sia nella più incisiva delle corse i video sembrano girati su un cuscino d’aria, senza sbavature.
Ci si può cimentare con la propria inventiva, la propria creatività con le mille soluzioni di ripresa offerte dallo stabilizzatore.
Le altre caratteristiche
Con la telecamera principale, con quella frontale, alternandole come si fosse in un film e allungando il manico telescopico si possono raggiungere angolazioni seducenti, dal basso oppure dall’alto.
Se proprio vogliamo muovere un appunto a DJI, forse si potrebbe dire che proprio in queste situazioni, con l’asta allungata al massimo, alcuni angoli provocano contatto con la struttura dello stabilizzatore tanto da costringere a piegare il polso in modo poco comodo per rimediare.
Ma, anche qui, si fa in fretta a prenderci la mano, a noi sono bastate due sedute di video e prove per un totale di mezz’ora per avere la situazione sotto controllo.
I piedini che fuoriescono dal manico sono una grande idea, utilissimi, anzi indispensabili, quando si registrano video a 360 gradi in solitudine. Offrono una buona stabilità, ma si sente la mancanza di qualche centimetro in lunghezza nell’uso con l’asta telescopica risultando un po’ corti.
Non ci si annoia mai con Osmo Mobile 8.
Funzioni smart
La funzione cattura con un gesto permette di avviare i video con un movimento della mano, di scattare una foto con quello della “V” che volendo può avviare e fermare anche le registrazioni video, regolare l’inquadratura con quello della “doppia L”.
Non sempre la “cattura” avviene al primo colpo, ma quando succede ci si rende conto di quanto sia utile.
Ma se si intende strappare un wow di puro stupore, DJI ha incastonato una perla tra le funzioni del suo Osmo Mobile 8: le funzioni timelapse, motionlapse, hyperlapse. Bisogna armarsi di pazienza però perché in circa venti minuti si registrano meno di 10 secondi di video, ma il successo è assicurato lasciando tutti senza fiato.
Disponibilità e prezzi
Tre le versioni: quella base, che include il modulo multifunzione che combina il tracciamento, la ricezione audio e funzioni di illuminazione, costa 159 euro. La versione Combo Vlog, che include anche un trasmettitore DJI Mic Mini, costa 192 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Registrazione a 360 gradi
- Asta telescopica e piedini di sostegno incorporati
- Facilità di connessione allo smartphone
CONTRO:
- I piedini del treppiede che fuoriesce dal manico sono corti
- Connessione allo smartphone bluetooth solo per iPhone