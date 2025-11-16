Con DJI Osmo Mobile 8 metti alla prova la tua creatività

Il joystick, un classico non solo nella produzione DJI, dà direzionalità alle riprese video, è pratico, ergonomico, non troppo duro da azionare e soprattutto reattivo. Alla sinistra dello stabilizzatore si nota una manopola che in un primo momento sembra fuori contesto: color alluminio, trattamento puntinato in superficie antiscivolo e cerchio rosso. Sembra, appunto. Perché è così che deve essere messo in evidenza qualcosa del quale non si smetterà di tessere le lodi. Serve a mettere e fuoco, ma anche per usare al meglio lo zoom dello smartphone. Sempre pronto, fluido, impossibile da pareggiare con i criteri usati con i cellulari.

Visto che è a sinistra, sicuramente più pratica per chi usa la mano destra che non la sinistra, ma i mancini si abitueranno facilmente.

Chiude la lista, breve, di pulsanti, il grilletto anteriore che premuto tre volte permette di passare in modo fluido e istantaneo dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.