Dreame Matrix 10 Ultra, un robot potente in tutto

Introduzione
Dreame Matrix 10 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma. E' completo in tutto. Nella confezioni tanti accessori e poi sa fare bene tante cose. E' dotato di un sistema che gli permette di sostituire automaticamente i mop. Grazie al riconoscimento intelligente di oltre 240 oggetti e alla capacità di superare ostacoli fino a 8 cm, si adatta facilmente a diversi ambienti domestici. La batteria ha una lunga durata e si gestisce da solo. Lo abbiamo provato per qualche giorno ed ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Potenza Vormax 30.000 Pa: tra le più alte disponibili.
- Multi-Mop Switching Dock: la base riconosce e sostituisce automaticamente diversi mop per adattarsi al tipo di pavimento
- ThermoHub a 100 °C: sistema di autopulizia e igienizzazione dei mop con acqua calda
- ProLeap: capacità di superare ostacoli e soglie fino a 8 cm
- Triplo serbatoio detergente: consente l’uso di soluzioni diverse per vari tipi di pavimento
- Riconoscimento intelligente: identifica oltre 240 tipi di oggetti per evitare collisioni e ottimizzare la pulizia
- Autonomia fino a 180 minuti: ideale per abitazioni di grandi dimensioni.
- Gestione automatica completa: svuotamento polvere, riempimento acqua e manutenzione mop senza intervento manuale
- Controllo smart: gestione tramite app con mappatura precisa e personalizzazione delle aree di pulizia
- Prezzo indicativo: intorno ai 1900 €
La nuova filosofia Dreame
Il Dreame Matrix 10 Ultra non è un semplice robot aspirapolvere ma un vero assistente domestico intelligente. E' stato presentato all’IFA 2025. La nuova particolarità è che rispetto agli altri modelli che puntano su un rullo continuo, il Matrix 10 Ultra introduce un sistema basato su mop multipli che si cambiano in autonomia in base allo sporco da pulire. La stazione ha una porta che si apre e all'interno si possono caricare fino a 6 moci. In automatico il robot uscirà dalla stazione, attenderà che vengano disposti sulla base e infine rientrerà per l'installazione. Una grande soluzione che permette al robot di utilizzare mop sempre puliti e igienizzati.
Come funziona la tecnologia multi-mop
La caratteristica più innovativa è la dock multi-mop, un carosello che permette al robot di cambiare automaticamente il tipo di panno e di detersivo in base al pavimento. Ciò significa che può passare da un mop delicato per parquet a uno più aggressivo per piastrelle, tutto in completa autonomia. Questo sistema riduce al minimo la manutenzione e rende il Matrix 10 Ultra ideale per case grandi e con superfici diverse.
Come spazza
Oltre alla versatilità, il Matrix 10 Ultra offre potenza di aspirazione da 30.000 Pa, una delle più potenti sul mercato, capace di catturare polvere fine, detriti e peli di animali. Grazie al sistema di navigazione avanzato, riesce a gestire anche ostacoli fino a 8 cm, garantendo una copertura completa della casa. L’aspirazione è regolabile su più livelli, così da adattarsi a tappeti, parquet e piastrelle senza danneggiare le superfici. Aspirazione impeccabile. Grazie poi alle spazzole trita i peli in modo da non creare problemi al robot.
Come lava
Utilizza fino a tre mop diversi, ciascuno con detergente dedicato, per passare da una pulizia delicata a una più intensa. Il sistema ThermoHub riscalda l’acqua fino a 100 °C, garantendo un lavaggio profondo e igienizzante. Dopo l’uso, i mop vengono lavati e asciugati automaticamente nella stazione, riducendo al minimo la manutenzione. Bisogna stare atenti a non mettere le mani all'interno dell stazione di ricarica perchè la piastra diventa rovente. In autonomia prende il quantitativo di acqua e detergente necessario. All'interno della stazione troviamo un cassetto per la raccolta della polvere (sacchetto) e un vano dove inserire il detersivo. Matrix 10 Ultra si comporta molto bene e con i suo moci estensibili arriva in maniera precisa lungo i bordi.
Le funzioni non automatiche
Nella parte alta della stazione troviamo i serbatoi dell'acqua sporca e pulita. Mentre all'interno troviamo un piccolo dispencer per i detergenti. Sono le uniche cose che necessitano l'intervento umano: riempire e svuotare. Per il resto fa tutto da solo. Con una serbatoio pieno si possono pulire fino a 200 m².
Le funzioni video
Il robot è dotato di una telecamera frontale che può essere utilizzata come sistema di sorveglianza mobile. Attraverso l’app Dreame, l’utente può vedere in tempo reale ciò che il robot inquadra mentre si muove per casa. È possibile controllare manualmente il robot da remoto, trasformandolo in una sorta di videocamera su ruote. La funzione è pensata per monitorare ambienti interni, animali domestici o verificare se tutto è in ordine quando si è fuori casa. I dati video sono gestiti tramite l’app ufficiale, con sistemi di crittografia per proteggere la privacy. E poi una particolarità: se il robot non trova il vostro animale si può tentare il richiamo digitale. Dall'app si possono attivare una miagolata, un abbaio e anche rumori di passi.
L'app Dreame Home
Il Dreame Matrix 10 Ultra utilizza l’app ufficiale Dreame Home, che permette di gestire tutte le funzioni del robot da smartphone, inclusi aspirazione, lavaggio, video‑sorveglianza e manutenzione automatica. È compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Home, permettendo di avviare la pulizia con comandi a voce. Si possono creare barriere per il robot, la mappatura della casa e anche impostare se la piastrella da pulire ha un disegno orizzontale o verticale.
Giudizio finale
Il Dreame Matrix 10 Ultra aspira e lava in modo coordinato, adattandosi al tipo di sporco e superficie. Questo lo rende particolarmente efficace in case con animali, bambini o pavimenti misti, dove la pulizia deve essere sia potente che delicata. Ideale anche per chi ha case grandi. Certo il prezzo è molto alto e in commercio ci sono altri robot che fanno più o meno bene le stesse cose con un costo minore. Ma questo robot è veramento completo in tutto. E poi serve uno spazio dedicato perchè è molto ingombrante.
Pro e Contro
Pro
- Potente
- Completo
- Versatile
Contro
- Prezzo
- Ingombrante