Dreame Matrix 10 Ultra, un robot potente in tutto

Il Dreame Matrix 10 Ultra aspira e lava in modo coordinato, adattandosi al tipo di sporco e superficie. Questo lo rende particolarmente efficace in case con animali, bambini o pavimenti misti, dove la pulizia deve essere sia potente che delicata. Ideale anche per chi ha case grandi. Certo il prezzo è molto alto e in commercio ci sono altri robot che fanno più o meno bene le stesse cose con un costo minore. Ma questo robot è veramento completo in tutto. E poi serve uno spazio dedicato perchè è molto ingombrante.

Dreame Matrix 10 Ultra