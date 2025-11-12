Nubia Air, design minimal e peso piuma

Nel panorama degli smartphone Android, il Nubia Air si distingue per un design che punta tutto su leggerezza e sottigliezza. Con appena 5,9 mm di spessore e 172 grammi di peso, è uno dei dispositivi più sottili e leggeri presenti sul mercato. La scocca in lega di alluminio e la certificazione IP68/IP69K lo rendono resistente a polvere, immersioni e persino a getti d’acqua ad alta pressione, una rarità nella fascia medio-bassa. Disponibile in due colorazioni eleganti, Titanium Black e Titanium Desert.

Nubia Air