Nubia Air, design minimal e peso piuma

Introduzione
Il Nubia Air è uno smartphone Android di fascia medio-bassa dal design ultrasottile e leggero prodotto dall'azienda cinese ZTE. Buon display e abbastanza veloce nelle sue funzioni. Per le foto non è senza dubbio il top tra le proposte di ZTE, ma la sua camera da 50 MP permette di fare foto funzionali soprattutto all'aperto. Il prezzo poi è super competitivo. Lo abbiamo provato per voi ed ecco le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Design
- Spessore: 5,9 mm
- Peso: 172 g
- Telaio in lega di alluminio
- Certificazioni IP68/IP69K (resistente a immersione e getti d’acqua)
- Colorazioni: Titanium Black e Titanium Desert
Display
- Tipo: AMOLED
- Dimensione: 6,78"
- Risoluzione: 1.5K (1224 × 2720 px)
- Frequenza di aggiornamento: 120 Hz
- Luminosità di picco: 4.500 nit
Prestazioni
- Processore: Unisoc T8300 (6 nm)
- CPU: Octa-core
- RAM: 8 GB + RAM virtuale fino a 12 GB
- Memoria interna: 256 GB o 512 GB (UFS 2.2)
- Punteggio AnTuTu: circa 512.000
Fotocamere
- Posteriore principale: 50 MP f/1.6
- Sensore di profondità: 2 MP
- Frontale: 20 MP
Batteria
- Capacità: 5.000 mAh
- Ricarica rapida: 33W
- Autonomia: fino a 2 giorni
Software
- Sistema operativo: Android 15
- Interfaccia: Nubia UI
- Aggiornamenti garantiti: 2 anni
Audio
- Altoparlante: Mono
- Jack audio: Assente
Prezzo
- Versione 256 GB: 249 €
- Versione 512 GB: 299 €
Si sceglie per il prezzo
Il Nubia Air si propone come una scelta ideale per chi cerca eleganza, praticità, resistenza e soprattutto risparmio. Con meno di 250 euro si porta a casa un telefonino capace di fare tutto più o meno bene e fare telefonatae senza problemi. La confezione è molto ricca. Dentro troviamo una cover, il cavo di ricarica e anche la pellicola per la protezione dello schermo.
Elegante e leggero
Nel panorama degli smartphone Android, il Nubia Air si distingue per un design che punta tutto su leggerezza e sottigliezza. Con appena 5,9 mm di spessore e 172 grammi di peso, è uno dei dispositivi più sottili e leggeri presenti sul mercato. La scocca in lega di alluminio e la certificazione IP68/IP69K lo rendono resistente a polvere, immersioni e persino a getti d’acqua ad alta pressione, una rarità nella fascia medio-bassa. Disponibile in due colorazioni eleganti, Titanium Black e Titanium Desert.
Un display che sorprende
Il display del Nubia Air è un AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz, capace di raggiungere una luminosità di picco di 4.500 nit. Questo lo rende perfetto anche sotto la luce diretta del sole, con colori vividi e neri profondi. Nonostante il prezzo contenuto, il pannello offre un’esperienza visiva fluida e immersiva, ideale per contenuti multimediali e navigazione quotidiana.
Processore e autonomia
Sotto la scocca, il Nubia Air monta un processore Unisoc T8300, affiancato da 8 GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 12 GB) e 256 o 512 GB di memoria interna. Le prestazioni sono adeguate per un uso quotidiano, anche se non pensate per il gaming o super montaggi. La batteria da 5.000 mAh garantisce un giorno pieno di autonomia. Supporta la ricarica rapida a 33W. Il software, basato su Android 15, è pulito e reattivo, anche se con aggiornamenti limitati a due anni.
Le foto
I video
Per quanto riguarda i video la situazione è come per le foto. Bene all'aperto meno al chiuso. Con riprese in Full Hd le immagi non risultano molto stabili. Qui la nostra prova.
Pro e Contro
Pro
- Prezzo
- Sottile e leggero
- Ampio schermo
Contro
- Foto con zoom
- Solo 2 anni di aggiornamento