Nubia Air, design minimal e peso piuma

Introduzione

Il Nubia Air è uno smartphone Android di fascia medio-bassa dal design ultrasottile e leggero prodotto dall'azienda cinese ZTE. Buon display e abbastanza veloce nelle sue funzioni. Per le foto non è senza dubbio il top tra le proposte di ZTE, ma la sua camera da 50 MP permette di fare foto funzionali soprattutto all'aperto. Il prezzo poi è super competitivo. Lo abbiamo provato per voi ed ecco le nostre impressioni

Quello che devi sapere

Le caratteristiche

Design

  • Spessore: 5,9 mm
  • Peso: 172 g
  • Telaio in lega di alluminio
  • Certificazioni IP68/IP69K (resistente a immersione e getti d’acqua)
  • Colorazioni: Titanium Black e Titanium Desert

Display

  • Tipo: AMOLED
  • Dimensione: 6,78"
  • Risoluzione: 1.5K (1224 × 2720 px)
  • Frequenza di aggiornamento: 120 Hz
  • Luminosità di picco: 4.500 nit

Prestazioni

  • Processore: Unisoc T8300 (6 nm)
  • CPU: Octa-core
  • RAM: 8 GB + RAM virtuale fino a 12 GB
  • Memoria interna: 256 GB o 512 GB (UFS 2.2)
  • Punteggio AnTuTu: circa 512.000

Fotocamere

  • Posteriore principale: 50 MP f/1.6
  • Sensore di profondità: 2 MP
  • Frontale: 20 MP

Batteria

  • Capacità: 5.000 mAh
  • Ricarica rapida: 33W
  • Autonomia: fino a 2 giorni

Software

  • Sistema operativo: Android 15
  • Interfaccia: Nubia UI
  • Aggiornamenti garantiti: 2 anni

Audio

  • Altoparlante: Mono
  • Jack audio: Assente

Prezzo

  • Versione 256 GB: 249 €
  • Versione 512 GB: 299 €

Si sceglie per il prezzo

Il Nubia Air si propone come una scelta ideale per chi cerca eleganza, praticità, resistenza e soprattutto risparmio. Con meno di 250 euro si porta a casa un telefonino capace di fare tutto più o meno bene e fare telefonatae senza problemi. La confezione è molto ricca. Dentro troviamo una cover, il cavo di ricarica e anche la pellicola per la protezione dello schermo.

Elegante e leggero

Nel panorama degli smartphone Android, il Nubia Air si distingue per un design che punta tutto su leggerezza e sottigliezza. Con appena 5,9 mm di spessore e 172 grammi di peso, è uno dei dispositivi più sottili e leggeri presenti sul mercato. La scocca in lega di alluminio e la certificazione IP68/IP69K lo rendono resistente a polvere, immersioni e persino a getti d’acqua ad alta pressione, una rarità nella fascia medio-bassa. Disponibile in due colorazioni eleganti, Titanium Black e Titanium Desert.

Un display che sorprende

Il display del Nubia Air è un AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz, capace di raggiungere una luminosità di picco di 4.500 nit. Questo lo rende perfetto anche sotto la luce diretta del sole, con colori vividi e neri profondi. Nonostante il prezzo contenuto, il pannello offre un’esperienza visiva fluida e immersiva, ideale per contenuti multimediali e navigazione quotidiana.

Processore e autonomia

Sotto la scocca, il Nubia Air monta un processore Unisoc T8300, affiancato da 8 GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 12 GB) e 256 o 512 GB di memoria interna. Le prestazioni sono adeguate per un uso quotidiano, anche se non pensate per il gaming o super montaggi. La batteria da 5.000 mAh garantisce un giorno pieno di  autonomia. Supporta la ricarica rapida a 33W. Il software, basato su Android 15, è pulito e reattivo, anche se con aggiornamenti limitati a due anni.

Le foto

Nubia Air ha tre fotocamere: posteriore principale da 50 MP f/1.6, sensore di profondità da 2 MP, frontale da 20 MP. La camera anteriore da 20 megapixel si difende bene nella sua fascia di prezzo, offrendo selfie di buona qualità. Quella principale da 50 MP bene all'aperto ma non al chiuso e con poca luce. Le foto con l'utilizzo dello zoom risultano molto squadrettate. Lo abbiamo provato durante una visita agli Atp Finals di tennis a Torino.

I video

Per quanto riguarda i video la situazione è come per le foto. Bene all'aperto meno al chiuso. Con riprese in Full Hd le immagi non risultano molto stabili. Qui la nostra prova.

Pro e Contro

Pro

  • Prezzo
  • Sottile e leggero
  • Ampio schermo

Contro

  • Foto con zoom
  • Solo 2 anni di aggiornamento

