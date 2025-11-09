Twinkly, nuove luci smart e funzionalità avanzate per il Natale

Ledworks, creatrice del marchio Twinkly, rinnova la sua offerta per le festività con soluzioni che uniscono design e innovazione. Grazie alla tecnologia IoT e all'app gli utenti possono mappare e gestire le luci con precisione, sincronizzando effetti su più dispositivi. L’obiettivo di questi prodotti è rendere la decorazione luminosa semplice, smart e divertente, favorendo la creatività individuale e la condivisione all’interno della community.

Nuovi prodotti per indoor e outdoor

La gamma si amplia con proposte pensate per ogni ambiente: Strings HD con LED RGBW per colori più vividi e bianchi caldi e freddi; le Permanent Outdoor Lights, resistenti tutto l’anno e ideali per decorazioni architettoniche; la Reindeer Family, che introduce i modelli Stag e Doe dal design rinnovato; le Spheres, sfere 3D pieghevoli per scenografie immersive; e le Strings 750, la versione top di gamma per grandi installazioni.

Funzionalità avanzate nella Twinkly App

Sul fronte digitale arrivano due novità: Scenes, che consente di salvare e richiamare fino a 20 scenari luminosi personalizzati, e Effect Sharing, pensata per creare e condividere effetti con la community tramite link diretto.