eufyCam S4, la videocamera ibrida per la sicurezza domestica

Il nuovo dispositivo di eufy unisce tecnologia Tri-Cam, tracciamento AI a 360° e alimentazione solare per una protezione continua e intelligente

eufy ha presentato eufyCam S4, la prima videocamera ibrida del settore che combina un obiettivo bullet 4K con due obiettivi PTZ 2K, offrendo una copertura totale a 360°. Grazie alla tecnologia AI Tracking 2.0 e alla funzione Intelligent Auto-Framing, il dispositivo segue persone e oggetti fino a 50 metri, garantendo immagini nitide e senza punti ciechi. Questa soluzione compatta sostituisce le tradizionali videocamere separate, semplificando l’installazione e migliorando la protezione domestica.

Energia solare e resistenza agli agenti esterni

La eufyCam S4 è dotata di un pannello solare rimovibile da 5,5 W, capace di ricaricare la videocamera con un’ora di luce diretta. Il design sigillato e il rivestimento in ETFE assicurano resistenza a acqua, polvere e corrosione, mentre la batteria sostituibile mantiene il dispositivo operativo anche in condizioni estreme. Una soluzione pensata per garantire sicurezza continua senza interruzioni.

AI e deterrenza per una casa più sicura

Oltre alla qualità delle immagini, la eufyCam S4 integra un sistema di doppio rilevamento radar e PIR, riducendo i falsi allarmi. In caso di intrusione, si attivano luci rosse e blu e una sirena da 105 dB, creando un potente deterrente visivo e sonoro. Collegata alla HomeBase S380, la videocamera sfrutta l’intelligenza artificiale BionicMind per il riconoscimento facciale e il tracciamento incrociato tra più dispositivi, garantendo privacy e controllo costante grazie alla gestione locale dei dati. Prezzi, si parte da 299 euro.