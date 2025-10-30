Potente, leggero, sicuro: da DJI il nuovo drone Mini 5 Pro: la prova

Tra le caratteristiche più interessanti di questo drone c’è certamente la dotazione di sicurezza, che permette di utilizzarlo a cuore un po’ più leggero anche dai neofiti o da chi si sta avvicinando al volo. Mini 5 Pro è infatti dotato di un sensore LiDAR frontale e di sensori di visione multipli per il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli in notturna. Il drone riesce a memorizzare i percorsi di volo, permettendo un decollo e un ritorno sicuri anche senza segnale satellitare (ad esempio se si fa partire il drone da un balcone o da un garage) o con assenza di illuminazione: stiamo parlando di una delle funzioni più utili a nostro avviso, la possibilità cioè di poter far rientrare il drone al punto di partenza quando (capita ad esempio a chi sta iniziando) non riusciamo più a identificarlo in cielo oppure quando sta per esaurirsi la batteria. Il sistema LiDAR frontale è coadiuvato da obiettivi fisheye anteriore e posteriori, obiettivi binoculari e un sensore a infrarossi 3D posto sulla parte inferiore: tutti insieme offrono un rilevamento omnidirezionale dagli ostacoli di altissima qualità.