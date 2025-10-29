OPPO Find X9 e X9 Pro: potenza, design e funzioni per ogni età

A un primo sguardo, la nuova serie OPPO Find X9 punta tutto sull’eleganza e su uno stile minimal. Due i modelli disponibili Find X9 e Find X9 Pro (che l’azienda ci ha inviato in prova), entrambi con linee morbide, angoli smussati e un modulo fotocamera perfettamente integrato nella scocca. Il Find X9 è disponibile in tre colori – Titanium Grey, Space Black e Velvet Red - mentre la versione Pro si trova in Silk White e Titanium Charcoal. Le finiture sono in vetro opaco e il telaio in alluminio satinato. Il retro setoso è piacevole al tatto, ma risulta leggermente scivoloso: consigliamo una cover per migliorare la presa. Entrambi i modelli hanno cornici ultrasottili da 1,15 mm che incorniciano un display ampio e brillante: 6,59 pollici per il modello standard, 6,78 pollici per il Pro, entrambi con tecnologia LTPO OLED e refresh rate dinamico fino a 120 Hz. Tutto questo si traduce in una resa visiva eccellente: colori vivi e realistici; luminosità elevata ma con impostazioni integrate per la protezione della vista; buona leggibilità anche sotto la luce diretta.