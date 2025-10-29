OPPO Find X9 e X9 Pro: potenza, design e funzioni per ogni età

Introduzione
La nuova serie di smartphone di OPPO unisce prestazioni da gamer, fotocamera d’autore e un’interfaccia fluida e intuitiva che punta a conquistare utenti di ogni età
Quello che devi sapere
Le caratteristiche principali
C’è chi punta tutto sulla resistenza, chi all’innovazione nel design e chi alla fotocamera. Con la nuova serie Find (X9 e X9 Pro), OPPO prova a conquistarle tutte: prestazioni da top di gamma, un ritorno a uno stile minimal e funzioni che parlano a un pubblico sempre più trasversale. Dopo il successo ottenuto in Cina, il marchio del Guangdong debutta sul mercato internazionale promettendo una versione identica a quella asiatica, anche nella batteria: un segnale di allineamento agli standard dell’Unione europea e di una crescente attenzione per i mercati globali. Con importanti aggiornamenti alla fotocamera grazie alla collaborazione con Hasselblad e una migliorata durata della batteria, i modelli della serie Find sono probabilmente i più completi ed equilibrati realizzati finora da OPPO. Nella nostra prova di OPPO Find X9 Pro, il nuovo smartphone ci è sembrato un dispositivo di qualità, pensato per un pubblico ampio: combina potenza e velocità a un’interfaccia immediata, con alcune funzioni dal sapore “retrò” che piaceranno anche a chi cerca semplicità.
- RECENSIONE VIDEO IN ARRIVO NEI PROSSIMI GIORNI SU SKY TG24
Come si presenta: design e display
A un primo sguardo, la nuova serie OPPO Find X9 punta tutto sull’eleganza e su uno stile minimal. Due i modelli disponibili Find X9 e Find X9 Pro (che l’azienda ci ha inviato in prova), entrambi con linee morbide, angoli smussati e un modulo fotocamera perfettamente integrato nella scocca. Il Find X9 è disponibile in tre colori – Titanium Grey, Space Black e Velvet Red - mentre la versione Pro si trova in Silk White e Titanium Charcoal. Le finiture sono in vetro opaco e il telaio in alluminio satinato. Il retro setoso è piacevole al tatto, ma risulta leggermente scivoloso: consigliamo una cover per migliorare la presa. Entrambi i modelli hanno cornici ultrasottili da 1,15 mm che incorniciano un display ampio e brillante: 6,59 pollici per il modello standard, 6,78 pollici per il Pro, entrambi con tecnologia LTPO OLED e refresh rate dinamico fino a 120 Hz. Tutto questo si traduce in una resa visiva eccellente: colori vivi e realistici; luminosità elevata ma con impostazioni integrate per la protezione della vista; buona leggibilità anche sotto la luce diretta.
Le caratteristiche tecniche
Il Find X9 Pro monta il processore Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 16 GB di RAM e fino a 512 gigabyte di memoria interna. Il sistema operativo è ColorOS 16, che introduce fluide e una gestione ottimizzata dell’interfaccia. Tra le novità di ColorOS16, un editor di foto coadiuvato dall’I.A. già predisposto, maggiore attenzione alla privacy con funzioni come l’Oppo lock, un lucchetto digitale che prevede un doppio accesso al telefono. Semplificata anche l’interconnettività con altri dispositivi di altri brand e sistemi. Sul fronte app, non ne abbiamo trovate di superflue preinstallate sul dispositivo. Buona anche la connettività con altri dispositivi: basta un cavo USB-C per collegare lo smartphone a PC e Mac.
Batteria e gaming
Uno dei punti di forza è la batteria al silicio-carbonio da 7.500 mAh, la più duratura nella storia della serie Find X e tra le più potenti mai viste su uno smartphone. Nella nostra prova ha superato agevolmente la giornata e mezza d’uso intenso, con ricarica rapida a 100 watt che riporta il telefono al 100% in circa mezz’ora. Abbiamo testato il Find XPro con sessioni di gioco mobile prolungate e ci è sembrato sorprendentemente stabile: non si surriscalda in modo fastidioso e mantiene un frame rate costante, con una buona risposta al tocco. I momenti di lag (rallentamento) che tanto infastidiscono i gamer sono praticamente assenti e il posizionamento delle fotocamere sul retro non intralciano il giocatore. Come accennato, questa volta la versione globale del dispositivo mantiene la stessa batteria della versione cinese, una scelta che conferma l’impegno di OPPO verso la parità di prestazioni tra mercati.
Fotocamera e filtri
La collaborazione con Hasselblad continua a essere uno dei punti forti del dispositivo. Il sistema “Hasselblad Master Camera” integra un sensore principale da 200 megapixel, un ultra-grandangolare e un teleobiettivo di qualità professionale, coadiuvati dal motore d’immagine LUMO, sviluppato da Oppo per la fotografia computazionale. A sorprendere è anche la capacità dello Zoom, tanto che OPPO parla del Find X9 Pro come di un telefono “da concerto”. Il sistema Hasselblad offre uno zoom ottico fino a 6x con qualità nativa a 50 MP, e uno zoom digitale fino a 13,2x senza perdita di dettaglio. Per i video, il Find X9 Pro registra in 4K a 120 fps, anche in Dolby Vision e LOG, con la nuova modalità “palco” pensata per concerti o eventi live.
Le nostre foto e video
Nelle nostre prove abbiamo apprezzato la nitidezza degli scatti e la naturalezza dei colori, anche in condizioni di luce complessa. La funzione ritratto offre dettagli incredibili, mentre la modalità in HD Hasselblad consente di mantenere in alta definizione anche con lo zoom più esteso. Interessanti anche alcune scelte “retrò”: i filtri fotografici in stile analogico e la funzione “Live Photo” di Android ricordano le esperienze fotografiche degli smartphone di qualche anno fa (anche se adesso stanno tornando di moda), ma con risultati tecnici decisamente più moderni e una risoluzione che mantiene 4K per ogni fotogramma.
Altre caratteristiche
Una delle novità più interessanti è il tasto Snap Key, un pulsante fisico laterale completamente personalizzabile: si può usare per cambiare profili audio, attivare la torcia, avviare la traduzione o scattare screenshot. Screenshot che possono essere effettuati senza andare a stressare i tasti meccanici esterni, premendo semplicemente con tre dita sul display. Una piccola caratteristica che abbiamo trovato estremamente utile. Il telefono è poi certificato IP68 e IP69, quindi resiste sia all’immersione in acqua sia ai getti ad alta pressione e temperatura: un dettaglio raro anche tra i top di gamma.
Considerazioni finali, accessori, disponibilità e prezzi
Il Find X9 Pro è un telefono versatile: intuitivo per chi cerca immediatezza, ma anche completo e prestante per chi vuole spingersi oltre, specie sulla fotografia. Il prezzo di partenza per il Find X9 è di 999,99 euro mentre l’X9 Pro ha una base di 1.299,99 euro. La colorazione Red Velvet del Find X9 è disponibile esclusivamente su OPPO Store. Per i fotografi più esperti, è disponibile anche un kit esterno, con un ulteriore teleobiettivo e un manico stabilizzatore. In sintesi, la linea Find ci è sembrata in grado di soddisfare tanto i più giovani, grazie alle ottime prestazioni di gioco, allo schermo fluido e alle opzioni creative, quanto gli utenti più adulti, che apprezzeranno la solidità del design e le funzioni fotografiche più “classiche”. Semplice da usare, è uno smartphone che piacerà agli “addetti ai lavori” e creatori di contenuti, così come agli utenti che vogliono un telefono completo per tutti i giorni.
Pro e Contro
PRO:
- Grande autonomia e ricarica rapida
- Fotocamera e comparto video di alto livello (soprattutto gli zoom)
CONTRO:
- Modulo fotocamera in rilievo, può rendere il telefono instabile su superfici
- Prezzo elevato