Dreame, novità nella cura dei capelli tra tecnologia e design

Dreame amplia la propria offerta nel settore haircare con una nuova linea di dispositivi pensati per migliorare la salute dei capelli e semplificare lo styling quotidiano. Tra innovazione tecnologica e attenzione al design, i nuovi prodotti promettono - spiegano - risultati da salone direttamente a casa, con soluzioni adatte a ogni esigenza: dalla piega veloce al trattamento intensivo.

Miracle Pro e AirStyle Shine: styling intelligente e personalizzato

Il fiore all’occhiello della nuova gamma è Dreame Miracle Pro, un asciugacapelli che sfrutta l’intelligenza artificiale per regolare in tempo reale temperatura e flusso d’aria, riducendo eventuali danni da calore. Grazie alla tecnologia di atomizzazione, distribuisce una fragranza nutriente a base di estratti botanici, migliorando l’idratazione e la lucentezza dei capelli. Il motore da 130.000.000 RPM e la luce rossa a doppia lunghezza d’onda stimolano la microcircolazione del cuoio capelluto, favorendo la crescita e la salute della chioma. Accanto a Miracle Pro, AirStyle Shine si distingue per la sua versatilità: cinque accessori magnetici permettono di asciugare, lisciare, arricciare e volumizzare con facilità. Il flusso d’aria controllato e il monitoraggio continuo del calore garantiscono una piega duratura e delicata, mentre le impostazioni personalizzabili si adattano a ogni tipo di capello.

Pocket Pro: praticità anche in viaggio

Pensato per chi è sempre in movimento, Pocket Pro è un asciugacapelli compatto e pieghevole, dal peso di soli 300 grammi. Nonostante le dimensioni ridotte offre prestazioni elevate grazie al motore potente e alla tecnologia a ioni negativi. Il design flessibile consente diverse configurazioni per styling lisci o ricci, rendendolo ideale per ritocchi veloci ovunque.