DJI lancia ROMO "il drone" delle pulizie

Introduzione
In principio era un drone poi venne il robot. DJI atterra nel mondo delle pulizie casalinghe con "Romo". Un robot dal design futuristico e dalle prestazioni di alto livello. Combina tecnologie di percezione avanzata e meccanica ispirate ai droni DJI. Grazie a sensori sofisticati e algoritmi intelligenti, offre una pulizia profonda su pavimenti duri e tappeti, senza lasciare alcun punto scoperto. Il sistema di auto-pulizia intelligente si occupa della manutenzione in modo automatico, permettendo di godere di una casa pulita con il minimo sforzo. Abbiamo provato la versione trasparente, a nostro avviso la più bella, ed ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche del robot
- Due modelli disponibili: trasparente e bianco
- Peso: 4.4 kg
- Potenza di aspirazione: 25000 Pa
- Capacità del contenitore polvere: 260 ml
- Batteria: 5000 mAh / 72 Wh
- Autonomia: 3 ore (in modalità silenziosa a 25°C)
- Tempo di ricarica: 2.5 ore
- Wi-Fi: 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac
- Bluetooth: 5.0
- Serbatoio acqua pulita: 4 L
- Serbatoio acqua sporca: 3.2 L
- Sacchetto polvere: 2.4 L
- Potenza: Ricarica: 55 W, Ricarica + asciugatura: 110 W, Raccolta polvere: 635 W, Pulizia con acqua calda: 1100 W
- Prezzi: DJI ROMO P da 1909 euro, DJI ROMO A da 1609 euro, DJI ROMO S da 1309 euro
Design trasparente
DJI ROMO Series è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che unisce sensori avanzati, algoritmi intelligenti e soluzioni elettromeccaniche per una pulizia profonda e automatizzata. Abbiamo apprezzato la versione trasparente con tutti gli elementi meccanici ben in mostra. La casa cinese rompe così la veste tradizionale dei robot che siamo abituati a vedere. E' ispirato alla forma di una medusa.
Come pulisce
E' dotato di doppie spazzole anti groviglio che tagliano i peli più lunghi senza farli attorcigliare al meccanismo. Due mop per pulire che garantiscono una copertura completa angoli e bordi compresi, grazie a bracci estensibili guidati da mappatura in tempo reale. Due grandi ruote per lo spostamento e due ragnetti per la raccolta della polvere. La base ha un sistema di pulizia automatica che permette fino a 200 giorni senza manutenzione. Aspira fino a 25mila Pa e il settaggio silenzioso è assolutamente veritiero.
Anche al buio
Le tenebre non lo spaventano. Con scarsa illuminazione accende la luce integrata e continua il suo lavoro senza problemi. Riesce anche a scattare foto nitide degli ostacoli trovati lungo il percorso.
Analizza gli ostacoli
Se attivata questa funzione dall'applicazione Dji Home, Romo riesce a scattare le foto degli ostacoli che trova in giro per casa. In tempo reale durante il suo lavoro si è in grado di capire perchè in quel punto non è riuscito a pulire.
Sgrassa e igienizza
All'interno della confezione troviamo due dispenser che vanno installati nella parte frontale della base di ricarica. Uno serve per pulire e sgrassare il pavimento da macchie più difficili, l'altro per igienizzare gli ambienti dove ad esempio vive il nostro amico a 4 zampe. La profumazione è molto gradevole. queste funzioni vanno gestite dall'app. Non si possono effetuare in contemporanea, prima si pulisce e poi si igienizza.
Amico dei pelosi
DJI Romo è moto silenzioso e rispettoso degli amici pelosoni. Durante il nostro test, Rino non è stato infastidito minimamente. Il robot lo ha evitato senza problemi. Semmai è stato il contrario, con il nostro australian shepherd incuriosito dal nuovo inquilino.
L'app DJI Home
L'applicazione DJI Home è molto facile da usare. E' il braccio destro di ROMO. Si possono gestire tutte le impostazioni come l'aggiornamento, la programmazione delle pulizie, la mappatura della casa e i vari settaggi di aspirazione e lavaggio.
Funzioni video e audio
Sempre tramite l'app DJI Home è possibile attivare le funzioni video e audio per effettuare perlustrazioni in casa con la possibilità di ascoltare audio e vedere immagini in diretta. Il robot si può muovere in remoto utilizzando lo smartphone come un joystick.
DJI Romo, il giudizio
DJI ROMO ci ha convinto pienamente. Dal design alla pulizia. Sfrutta al massimo la potenza di aspirazione. Con briciole e molliche nessun problema. Bene anche con i peli degli animali. Non si è mai inceppato grazie alla spazzola antigroviglio. Apprezzamenti per l'opzione dell'igienizzazione dei pavimenti. Tutti i modelli sono dotati di bracci meccanici flessibili, spazzole anti-groviglio e gestione intelligente dei tappeti. Il sistema di lavaggio solleva i mop automaticamente per evitare di bagnare superfici non adatte. Per noi è sì, con la consapevolezza che non è un prodotto per tutti a causa del costo.
Pro e Contro
Pro
- Pulizia perfetta
- Mappatura
- Veloce e silenzioso
Contro
- Prezzo
Promozione lancio
Chi acquisterà DJI ROMO oprima del 10 novembre potrà ottenere fino a 200 € di sconto immediato e un kit di accessori per la pulizia gratuito che copre 6 mesi di manutenzione.
ROMO S: 1309 euro, scontato 1209 euro
ROMO A: 1609 euro, scontato 1509 euro
ROMO P: 1909 euro, scontato 1709 euro