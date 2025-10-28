DJI lancia ROMO "il drone" delle pulizie

DJI ROMO Series è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che unisce sensori avanzati, algoritmi intelligenti e soluzioni elettromeccaniche per una pulizia profonda e automatizzata. Abbiamo apprezzato la versione trasparente con tutti gli elementi meccanici ben in mostra. La casa cinese rompe così la veste tradizionale dei robot che siamo abituati a vedere. E' ispirato alla forma di una medusa.