4 videogiochi: FC 26, Silent Hill, Sonic Racing e Super Mario Galaxy

Ecco le uscite più interessanti di ottobre 2025. Si tratta di 4 titoli: alcuni da scoprire altri da rispolverare. Abbiamo scelto EA Sports FC 26, Silent Hill, Sonic Racing: CrossWorld e Super Mario Galaxy 1 e 2.

EA Sports FC 26

Ogni autunno, come un rito ormai consolidato, EA Sports torna a calcare i campi digitali con il suo simulatore calcistico. EA Sports FC 26, nuovo capitolo della saga orfana del marchio FIFA, si presenta con una promessa: offrire due anime distinte per accontentare sia gli amanti dell’azione frenetica che i puristi della simulazione.

La novità più rilevante è infatti la divisione del gameplay in due modalità: Competitiva e Realistica. La prima riprende il ritmo serrato e spettacolare che ha reso celebre Ultimate Team, con dribbling fulminei e partite dal sapore arcade. La seconda, invece, rallenta il passo e punta su tattica, fisica del pallone più credibile e una IA difensiva rivisitata, disponibile però solo nelle modalità offline come la Carriera.

Dal punto di vista tecnico, FC 26 introduce miglioramenti tangibili: animazioni più fluide, portieri finalmente reattivi, e una gestione delle collisioni più naturale. Il sistema FC IQ, basato su dati reali e intelligenza artificiale, promette movimenti e comportamenti dei calciatori più coerenti con il loro ruolo e stile.

La modalità Carriera si arricchisce con gli Archetipi, modelli di crescita ispirati a campioni reali, mentre Ultimate Team continua a dominare il panorama online con nuove modalità e tornei. Tuttavia, la modalità Realistica resta confinata all’esperienza solitaria, lasciando il multiplayer ancorato al vecchio stile.