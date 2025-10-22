iPhone 17, l'iPhone "base" che sorprende

Dedicato a chi vuole un iPhone potente, con display fluido e ottima qualità fotografica senza spendere più di 1.000 euro, il nuovo iPhone 17 vanta il migliore rapporto qualità/prezzo della nuova lineup e porta sui modelli base alcune delle caratteristiche più richieste fino ad ora riservate ai modelli Pro. Il design resta fedele alla linea introdotta negli ultimi anni, con scocca in alluminio e vetro posteriore e guadagna il nuovo Ceramic Shield 2, più resistente ai graffi, e una finitura opaca che riduce le impronte. Presente la certificazione IP68 contro polvere e acqua. Cinque i colori: Lavanda, Sabbia, Azzurro nebbia, Bianco e Nero.