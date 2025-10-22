Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

iPhone 17, l'iPhone "base" che sorprende: caratteristiche e impressioni d'uso

NOW
Daniele Semeraro

Daniele Semeraro

Introduzione

Il modello base integra molte funzioni da “Pro”, tra cui il display ProMotion a 120 Hz, un comparto fotografico con doppio sensore da 48 megapixel, una batteria con maggiore autonomia. Ecco tutte le caratteristiche

Quello che devi sapere

Le caratteristiche principali

Dedicato a chi vuole un iPhone potente, con display fluido e ottima qualità fotografica senza spendere più di 1.000 euro, il nuovo iPhone 17 vanta il migliore rapporto qualità/prezzo della nuova lineup e porta sui modelli base alcune delle caratteristiche più richieste fino ad ora riservate ai modelli Pro. Il design resta fedele alla linea introdotta negli ultimi anni, con scocca in alluminio e vetro posteriore e guadagna il nuovo Ceramic Shield 2, più resistente ai graffi, e una finitura opaca che riduce le impronte. Presente la certificazione IP68 contro polvere e acqua. Cinque i colori: Lavanda, Sabbia, Azzurro nebbia, Bianco e Nero.

Le caratteristiche principali
1/5

Le caratteristiche tecniche

A bordo troviamo il chip A19 a 3 nanometri, che assicura prestazioni di alto livello. Il display è uno dei salti più significativi rispetto ai modelli precedenti: quello di iPhone 17, da 6,3 pollici, supporta il ProMotion a 120 Hz e l’always-on display, dunque funzioni fino ad ora esclusive dei modelli Pro. Molto buona la luminosità. Sul fronte dell’autonomia la batteria è migliorata rispetto ad iPhone 16: è più capiente e ha una gestione energetica ottimizzata.

Le caratteristiche tecniche
2/5
pubblicità

Il comparto fotografico

Parliamo di fotografia: su iPhone 17 troviamo un comparto fotografico potenziato con doppia fotocamera posteriore (grandangolare e ultra-grandangolare) da 48 megapixel, in grado di scattare foto come sempre di ottima qualità. Tra le funzionalità presenti, lo Smart HDR 5, la modalità notturna, la registrazione video in 4K Dolby Vision fino a 60 frame al secondo. La fotocamera frontale da 18 megapixel, così come su iPhone Air e iPhone 17 Pro, supporta Center Stage, l’inquadratura automatica per le videochiamate.

Il comparto fotografico
3/5

Verdetto, disponibilità e prezzi

Il nuovo iPhone 17 è certamente un ottimo modello per chi non ha particolari esigenze professionali (come zoom ottici avanzati, funzioni fotografiche pro o potenza extra per applicazioni pesanti) e c’è da notare che per chi proviene da iPhone 15 o meno recenti il salto in termini di display, autonomia e fotocamera è significativo (molto meno per i possessori di iPhone 16). Raddoppia la memoria: 256 gigabyte di base (c’è poi la versione più costosa da 512), senza aumento di prezzo rispetto alla generazione precedente: si parte da 979 euro.

Da notare che il design è praticamente invariato rispetto all’iPhone 16, anche in questo caso (come sul modello Pro) mettiamo in evidenza che le funzionalità di intelligenza artificiale sono meno avanzate rispetto a tanti altri smartphone concorrenti; inoltre si fa sentire (soprattutto a quel prezzo, considerata la concorrenza) la mancanza di uno zoom ottico.

Verdetto, disponibilità e prezzi
4/5
pubblicità

Pro e Contro

PRO:

  • Prezzo invariato e maggiore spazio di archiviazione
  • Fotocamere migliorate
  • Display e batteria

CONTRO:

  • Niente zoom ottico
  • Design quasi invariato rispetto ad iPhone 16

5/5
pubblicità

Leggi anche

NOW

iPhone 17 Pro, la recensione dopo un mese: funzioni e caratteristiche

NOW

iPhone 17, l'iPhone "base" che sorprende

NOW

Nuova Nest Cam Indoor di Google, la telecamera con l’IA integrata

NOW

Amazfit T-Rex 3 Pro, lo smartwatch per chi ama l’avventura

NOW

Lenovo porta in Italia la nuova era del computing