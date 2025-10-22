iPhone 17, l'iPhone "base" che sorprende

Introduzione
Il modello base integra molte funzioni da “Pro”, tra cui il display ProMotion a 120 Hz, un comparto fotografico con doppio sensore da 48 megapixel, una batteria con maggiore autonomia. Ecco tutte le caratteristiche
Quello che devi sapere
Le caratteristiche principali
Dedicato a chi vuole un iPhone potente, con display fluido e ottima qualità fotografica senza spendere più di 1.000 euro, il nuovo iPhone 17 vanta il migliore rapporto qualità/prezzo della nuova lineup e porta sui modelli base alcune delle caratteristiche più richieste fino ad ora riservate ai modelli Pro. Il design resta fedele alla linea introdotta negli ultimi anni, con scocca in alluminio e vetro posteriore e guadagna il nuovo Ceramic Shield 2, più resistente ai graffi, e una finitura opaca che riduce le impronte. Presente la certificazione IP68 contro polvere e acqua. Cinque i colori: Lavanda, Sabbia, Azzurro nebbia, Bianco e Nero.
Le caratteristiche tecniche
A bordo troviamo il chip A19 a 3 nanometri, che assicura prestazioni di alto livello. Il display è uno dei salti più significativi rispetto ai modelli precedenti: quello di iPhone 17, da 6,3 pollici, supporta il ProMotion a 120 Hz e l’always-on display, dunque funzioni fino ad ora esclusive dei modelli Pro. Molto buona la luminosità. Sul fronte dell’autonomia la batteria è migliorata rispetto ad iPhone 16: è più capiente e ha una gestione energetica ottimizzata.
Il comparto fotografico
Parliamo di fotografia: su iPhone 17 troviamo un comparto fotografico potenziato con doppia fotocamera posteriore (grandangolare e ultra-grandangolare) da 48 megapixel, in grado di scattare foto come sempre di ottima qualità. Tra le funzionalità presenti, lo Smart HDR 5, la modalità notturna, la registrazione video in 4K Dolby Vision fino a 60 frame al secondo. La fotocamera frontale da 18 megapixel, così come su iPhone Air e iPhone 17 Pro, supporta Center Stage, l’inquadratura automatica per le videochiamate.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Il nuovo iPhone 17 è certamente un ottimo modello per chi non ha particolari esigenze professionali (come zoom ottici avanzati, funzioni fotografiche pro o potenza extra per applicazioni pesanti) e c’è da notare che per chi proviene da iPhone 15 o meno recenti il salto in termini di display, autonomia e fotocamera è significativo (molto meno per i possessori di iPhone 16). Raddoppia la memoria: 256 gigabyte di base (c’è poi la versione più costosa da 512), senza aumento di prezzo rispetto alla generazione precedente: si parte da 979 euro.
Da notare che il design è praticamente invariato rispetto all’iPhone 16, anche in questo caso (come sul modello Pro) mettiamo in evidenza che le funzionalità di intelligenza artificiale sono meno avanzate rispetto a tanti altri smartphone concorrenti; inoltre si fa sentire (soprattutto a quel prezzo, considerata la concorrenza) la mancanza di uno zoom ottico.
Pro e Contro
PRO:
- Prezzo invariato e maggiore spazio di archiviazione
- Fotocamere migliorate
- Display e batteria
CONTRO:
- Niente zoom ottico
- Design quasi invariato rispetto ad iPhone 16