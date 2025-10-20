Lenovo porta in Italia la nuova era del computing

Introduzione
Lenovo ha presentato a Milano, nello Spazio Lenovo, la sua nuova lineup 2025, già premiata ai principali eventi internazionali come CES, MWC e IFA. I nuovi dispositivi combinano design ricercato, prestazioni elevate e intelligenza artificiale on-device, offrendo soluzioni pensate per gaming, creatività e business. Qualche anticipazione in attea di provare i nuovi prodotti
Quello che devi sapere
Nuova AI
Cuore della nuova gamma è l’integrazione dell’AI direttamente nei dispositivi, grazie ai processori Intel Core Ultra con NPU dedicate e alle versioni Aura Edition. Dai laptop Yoga ai ThinkPad per il business, fino ai Legion per il gaming, l’intelligenza artificiale ottimizza prestazioni, collaborazione e consumi, adattandosi in tempo reale alle esigenze dell’utente.
Funzionalità e servizi
L’ecosistema Lenovo si arricchisce anche di nuove funzionalità di continuità tra dispositivi, grazie a Smart Connect, che consente l’integrazione fluida tra PC e smartphone Motorola. A completare l’offerta, una suite di servizi intelligenti come Premium Care Plus, Smart Lock e Lenovo Vantage, pensati per garantire sicurezza, assistenza e gestione avanzata delle funzionalità AI.
Grande spazio ai videogame
Lenovo presenta Legion Go 2, la nuova console portatile che unisce la potenza di un PC da gaming alla versatilità di un dispositivo mobile. Dotata di un display OLED da 8,8", processori AMD Ryzen Z2, fino a 32 GB di RAM e controller staccabili, la console offre un’esperienza di gioco fluida e immersiva. Con funzionalità avanzate come la modalità FPS, il supporto a Windows 11 e l’integrazione con accessori AR, Legion Go 2 si posiziona come una delle soluzioni più complete e ambiziose nel panorama del gaming portatile.
In attesa di provarli
Tra i prodotti di punta figurano il Legion Go 2, i laptop Legion Pro 7i e Yoga Pro 9i Aura Edition, i tablet Yoga Tab e Idea Tab Plus, e il rivoluzionario ThinkBook Plus Gen 6 Rollable con display OLED arrotolabile. In mostra anche due concept futuristici: il PC verticale modulare “Verti Flex” e il Transparent PC, con display trasparente. Lenovo conferma così la sua visione di una tecnologia più intelligente, accessibile e integrata per tutti.