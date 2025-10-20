Amazfit T-Rex 3 Pro, lo smartwatch per chi ama l’avventura

Introduzione
Robusto, luminoso, ottima autonomia, funzioni outdoor avanzate e prezzo interessante. Sono le caratteristiche principali del nuovo smartwatch di Amazfit dedicato a chi ama la vita all’aria aperta. Tutte le caratteristiche e le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Le caratteristiche principali
Il nuovo T-Rex 3 Pro di Amazfit è uno smartwatch progettato per gli appassionati di sport di resistenza che ha molte caratteristiche indispensabili per le attività outdoor, come una torcia integrata, possibilità di scaricare mappe offline, altoparlante con microfono, lunga durata della batteria. Venduto in due dimensioni: con cassa da 44 millimetri nei colori Gold and Gray e Black Gold; nella versione con cassa da 48 millimetri nelle colorazioni Tactical Black e Black Gold. Amazfit T-Rex 3 Pro si annuncia anche molto resistente grazie alla struttura in lega di titanio di grado 5 resistente alla corrosione e ad alta resistenza, alla robustezza “di livello militare” e alla doppia certificazione subacquea (fino a 10 ATM). Può funzionare tra i -30 e i +70 gradi e grazie alla torcia integrata nella cassa (luce di colore rosso o con varie intensità di bianco brillante) è possibile trovare la strada anche con scarsità di illuminazione. La torcia, tra l’altro, può anche lampeggiare in modalità SOS.
Il display
Anche lo schermo si annuncia molto resistente: si tratta di un display AMOLED da 1,5 pollici (nella versione da 48 millimetri) o 1,32 (nella versione da 44) protetto da un vetro zaffiro resistente ai graffi. Molto buona la visibilità sotto il sole grazie a una luminosità massima che arriva a 3.000 nit. Come sempre attraverso l’app Zepp per smartphone è possibile scaricare numerosissimi quadranti.
Mappe e satelliti
T-Rex 3 Pro offre decine di migliaia di mappe offline gratuite, da quelle urbane a quelle topografiche fino a quelle delle piste da sci: rispetto a prima sono più precise e mostrano più dettagli. Oltre a visualizzare la propria posizione possono essere sfruttate per cercare luoghi, punti di interesse, nuovi percorsi. A livello di antenna troviamo sei sistemi satellitari supportati, tra cui GPS e Galileo: lo smartwatch - spiegano - “utilizza la polarizzazione circolare, consentendo una ricezione più frequente dei segnali, e sfrutta il dual-band per ridurre al minimo le interferenze”
Le attività sportive
Sono oltre 180 le attività sportive che T-Rex 3 Pro è in grado di analizzare, tra cui corsa, trail running, allenamento della forza, sport acquatici, allenamenti all’aperto, allenamenti in palestra, balli, sport da combattimento, sport invernali e allenamenti estremi. Prosegue la collaborazione con HYROX - di cui Amazfit è partner tecnologico - con tutta una serie di modalità speciali dedicate a quello che è stato ribattezzato come “lo sport in più rapida crescita al mondo”. Oltre al monitoraggio e a un assistente per gli allenamenti (Zepp Coach) il T-Rex 3 Pro tiene sotto controllo diversi parametri post-allenamento e di recupero e integra anche un indicatore di affaticamento chiamato BioCharge Energy Score.
Il monitoraggio della salute
Monitoraggio sportivo e della salute vanno spesso di pari passo. Sul T-Rex 3 Pro troviamo un sensore avanzato BioTracker che offre un monitoraggio accurato h24 della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue, dei livelli di stress. Durante la notte il T-Rex 3 Pro è in grado di monitorare la variabilità della frequenza cardiaca, le fasi del sonno, la qualità della respirazione. Nonostante le dimensioni generose del modello da 48 millimetri che Amazfit ci ha inviato in prova dobbiamo ammettere che rimane leggero (circa 50 grammi) e non è fastidioso né di notte né durante le attività quotidiane o sportive.
La batteria
Uno dei punti di forza di questo smartwatch è certamente l’autonomia della batteria, in grado di superare le tre settimane. Nelle nostre prove in giornate “tranquille” (casa, ufficio) la batteria con il display sempre attivo cala di appena un 8-9 per cento al giorno; gli allenamenti (ad esempio camminate nel bosco o gite in bicicletta) fanno invece scendere più rapidamente la carica. Ma parliamo comunque di diversi giorni di utilizzo senza dover mettere mano al (minuscolo e molto pratico) caricabatterie in dotazione. Tempi che ovviamente si allungano se scegliamo di non avere il display sempre attivo: Amazfit parla di 25 giorni con un utilizzo quotidiano normale per la versione da 48 millimetri (quella con la batteria più capiente) e addirittura 19-20 ore di attività continua.
Le app e le altre funzioni
Le app presenti sugli smartwatch Amazfit continuano a crescere e sono sempre più. Tra le novità c’è un’app per ascoltare i podcast (anche offline), Zepp Pay per pagare e poi tante utilità come meteo, bussola, altimetro barometrico, sveglia, calendario, fasi lunari, monitoraggio del ciclo mestruale, meditazione, addirittura il gestore per il jetlag. A bordo sono presenti un altoparlante e un microfono che permettono il controllo vocale dell’orologio tramite l'assistente vocale Zepp Flow (che funziona bene), gli avvisi vocali durante gli allenamenti, la possibilità di rispondere alle telefonate.Presente, infine, l’integrazione con dispositivi sportivi Amazfit e con fasce cardio, misuratori di potenza, misuratori di cadenza, computer da bicicletta.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Amazfit T-Rex 3 Pro è un orologio molto utile per chi fa attività sportiva, soprattutto all’aperto e per molte ore. I suoi punti di forza sono certamente i materiali premium e la robustezza, il display molto luminoso, l’ottima autonomia e le funzioni outdoor avanzate. Manca la possibilità di associare una eSIM per rendere l’orologio indipendente dal telefono, il design è certamente molto sportivo ma a nostro avviso non si adatta a situazioni più formali. Il prezzo di partenza è davvero competitivo - se pensiamo agli orologi simili di altri marchi - per tutte le funzionalità offerte: si parte da 400 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Materiali premium e robustezza
- Funzioni outdoor avanzate
- Durata della batteria
CONTRO:
- Non c’è una versione con eSIM
- Design molto sportivo