Amazfit T-Rex 3 Pro, lo smartwatch per chi ama l’avventura

Il nuovo T-Rex 3 Pro di Amazfit è uno smartwatch progettato per gli appassionati di sport di resistenza che ha molte caratteristiche indispensabili per le attività outdoor, come una torcia integrata, possibilità di scaricare mappe offline, altoparlante con microfono, lunga durata della batteria. Venduto in due dimensioni: con cassa da 44 millimetri nei colori Gold and Gray e Black Gold; nella versione con cassa da 48 millimetri nelle colorazioni Tactical Black e Black Gold. Amazfit T-Rex 3 Pro si annuncia anche molto resistente grazie alla struttura in lega di titanio di grado 5 resistente alla corrosione e ad alta resistenza, alla robustezza “di livello militare” e alla doppia certificazione subacquea (fino a 10 ATM). Può funzionare tra i -30 e i +70 gradi e grazie alla torcia integrata nella cassa (luce di colore rosso o con varie intensità di bianco brillante) è possibile trovare la strada anche con scarsità di illuminazione. La torcia, tra l’altro, può anche lampeggiare in modalità SOS.