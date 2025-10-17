HP ProBook 4 G1q: la prova del laptop con Snapdragon X Plus

Il cuore tecnico è il Snapdragon X Plus, un chip su architettura ARM con 8 core Oryon fino a 2,98 GHz, abbinato a una GPU Adreno X1-45 (1,7 TFLOPS). L’NPU da 45 TOPS è la chiave per molte delle funzionalità intelligenti previste da HP, come Copilot+: può aiutare direttamente sul dispositivo in compiti di analisi, predizione e assistenza contestuale. In uso pratico, il portatile risulta reattivo nelle attività tipiche: apertura di app, navigazione, videochiamate e multitasking. Non è pensato per carichi pesanti (render 3D, software di modellazione avanzata), ma per la produttività aziendale è più che competente. La GPU integrata è sufficiente per grafica 2D, video a risoluzioni elevate e presentazioni fluide.