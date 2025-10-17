HP ProBook 4 G1q: la prova del laptop con Snapdragon X Plus

Introduzione
Il HP ProBook 4 G1q 14” è una proposta che mira a ridefinire l’esperienza di lavoro intelligente con funzioni di IA integrate. Grazie al chip Snapdragon X Plus, dotato di 45 TOPS di NPU, si qualifica come Copilot+ PC, offrendo funzionalità avanzate per l’analisi dei dati e l’assistenza automatizzata. Un notebook pensato per ambienti aziendali che cercano potenza, efficienza e connettività moderna
Quello che devi sapere
Le caratteristiche principali
- Il ProBook 4 G1q monta lo Snapdragon X Plus, con 8 core Oryon, progettato per un equilibrio tra efficienza energetica e capacità AI locali
- Il chip integra una unità NPU da 45 TOPS, che supporta funzioni intelligenti come Copilot+ e operazioni AI locali (es. analisi documenti) senza dipendere esclusivamente dal cloud
- Si può configurare con fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD NVMe fino a 1 TB
- Il display è un 14 pollici in formato 16:10, ideale per mostrare più righe di contenuto e ridurre lo scrolling
- Nella connettività, supporta USB4, Wi-Fi 7, e nei modelli specifici è previsto un modulo 5G opzionale
Design e costruzione
Il ProBook 4 G1q mantiene l’aspetto professionale tipico della linea ProBook: finiture discrete, spessore contenuto e robustezza adeguata all’uso quotidiano. La tastiera è retroilluminata e resistente agli schizzi, mentre il touchpad è ampio e supporta i gesti multitouch ottimizzati per Windows su ARM. Le cerniere consentono un’apertura comoda, e la scocca rimane stabile anche con usi prolungati. Durante le nostre prove, non sono emerse zone “calde” particolarmente fastidiose, segno che l’efficienza del chip aiuta a contenere le temperature.
Prestazioni e il cuore Snapdragon X Plus
Il cuore tecnico è il Snapdragon X Plus, un chip su architettura ARM con 8 core Oryon fino a 2,98 GHz, abbinato a una GPU Adreno X1-45 (1,7 TFLOPS). L’NPU da 45 TOPS è la chiave per molte delle funzionalità intelligenti previste da HP, come Copilot+: può aiutare direttamente sul dispositivo in compiti di analisi, predizione e assistenza contestuale. In uso pratico, il portatile risulta reattivo nelle attività tipiche: apertura di app, navigazione, videochiamate e multitasking. Non è pensato per carichi pesanti (render 3D, software di modellazione avanzata), ma per la produttività aziendale è più che competente. La GPU integrata è sufficiente per grafica 2D, video a risoluzioni elevate e presentazioni fluide.
Connettività e lavoro ibrido
Grazie al Wi-Fi 7 e al supporto per modulo 5G, il ProBook 4 G1q è progettato per restare sempre connesso, anche fuori dall’ufficio. Le porte presenti includono USB-C (USB4), USB-A, HDMI e jack audio. La modalità "always-on, always-connected" permette al portatile di ricevere notifiche e aggiornamenti anche in standby, rendendo l’esperienza più simile a quella di uno smartphone in termini di reattività. Essendo un Copilot+ PC, il dispositivo sfrutta l’NPU locale per supportare le funzionalità AI integrate di Windows (come Copilot) in modo più veloce e sicuro.
Autonomia e silenziosità
L’efficienza del chip ARM e il design bilanciato consentono di raggiungere autonomie convincenti: nella documentazione ufficiale HP si parla di durata che “supera la giornata lavorativa” grazie a un uso ottimizzato della NPU e del consumo. Il funzionamento è silenzioso: il sistema non richiede ventole rumorose grazie al design efficiente del SoC. Durante carichi moderati, le temperature rimangono contenute e non diventano fastidiose sulla scocca.
Software e sicurezza aziendale
Il portatile arriva con Windows 11 Pro per ARM, compatibile con molte applicazioni Microsoft e strumenti aziendali. HP integra soluzioni per la sicurezza come Wolf Security, protezione malware e modulo TPM hardware. Sono previste opzioni biometriche come lettore d’impronte e fotocamera IR per un accesso rapido e sicuro. Il modello è progettato anche per la gestione remota in ambienti aziendali, con supporto per aggiornamenti e diagnostica centralizzata.
Verdetto e prezzo
L’HP ProBook 4 G1q con Snapdragon X Plus è un notebook che guarda al futuro del lavoro aziendale. Porta con sé innovazioni reali: l’intelligenza artificiale locale, la connettività costante e un design efficiente lo rendono una scelta interessante per chi lavora in mobilità e vuole un dispositivo che duri tutto il giorno. Non è una macchina per usi estremi, ma per chi lavora su documenti, cloud, videoconferenze e collaborazione è una proposta convincente. Nelle versioni con 32 GB di RAM e 1 TB SSD, il prezzo si aggira intorno ai 1.000€. Un investimento che punta non tanto sulla potenza pura, quanto sulla continuità, sull’intelligenza e sulla versatilità in ambienti business moderni.
Pro e contro
PRO:
- Chip Snapdragon X Plus: efficiente, silenzioso e con AI locale integrata
- Connettività moderna: USB4, Wi-Fi 7 e supporto 5G
CONTRO:
- Compatibilità software limitata: molte applicazioni per Windows potrebbero non essere ancora ottimizzate o potrebbero presentare rallentamenti