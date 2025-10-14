Caricatori, cover, adattatori: ecco tutte le novità di SBS

Un altro prodotto utile per chi è spesso in giro dalla mattina alla sera è il Power Bank da 20.000 mAh con cavo USB-C integrato. Si tratta di una batteria esterna in grado di caricare tutti gli accessori caricabili via USB. Oltre all’utilissimo cavo incluso, è possibile anche collegare altri due dispositivi alle porte USB-C e USB-A, arrivando così a ricaricare contemporaneamente fino a tre dispositivi. Sulla presa USB-C è presente la tecnologia Power Delivery, che trasferisce alti quantitativi di energia in maniera sicura; sulla USB-A c’è invece la tecnologia Adaptive Fast Charge (AFC) che comprende il fabbisogno del dispositivo per ricaricarlo nella maniera migliore evitando surriscaldamenti e cortocircuiti. Il display, infine, permette di tenere sotto controllo il livello di carica del power bank. Il power bank è compatto e ha un peso più leggero di altri simili sempre da 20.000 mAh.