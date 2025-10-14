Caricatori, cover, adattatori: ecco tutte le novità di SBS

Introduzione
Abbiamo provato alcuni dei nuovi prodotti proposti dall’azienda italiana specializzata in accessori, tra power bank, caricatori e cover
5000 Hybrid Power Bank: le caratteristiche principali
Partiamo con uno dei prodotti più interessanti: il Power bank con presa integrata. Integra due prodotti in uno: il power bank (da 5.000 mAh - in grado di caricare completamente uno smartphone di ultima generazione) e il caricatore da muro, e risulta dunque particolarmente utile durante i viaggi. Si può collegare alla corrente per collegare qualsiasi dispositivo; quando invece si è in giro si trasforma in un comodo power-bank. Dopo aver ricaricato il dispositivo, il power bank procede con la sua ricarica se collegato alla presa elettrica. Attraverso il display LCD è possibile verificare subito la carica residua. Il prezzo è di 60 euro.
5000 Hybrid Power Bank: le nostre impressioni
Abbiamo trovato il prodotto molto comodo e pratico, soprattutto durante i viaggi. Per ridurre l’ingombro, tra l’altro, è dotato di spina pieghevole che gli fa assumere, quando piegata, le stesse dimensioni di un piccolo power bank e si può facilmente trasportare anche in tasca. Non solo: il cavo USB-C integrato permette di partire solo con questo dispositivo, senza dover portare cavi separati. Unico piccolo lato negativo riscontrato durante la nostra prova: il display alla luce forte del solo è poco visibile.
Puro LITE MAG iPhone 17 Pro
Il brand Puro di SBS, specializzato in accessori per prodotti Apple, ha appena presentato le nuove cover per iPhone. LITE MAG per iPhone 17 Pro, in particolare, è una cover MagSafe compatibile progettata, ci spiegano, per garantire una perfetta compatibilità con la ricarica wireless. È resistente: assorbe e disperde efficacemente gli urti offrendo una protezione ottimale. E grazie alla sua trasparenza “assoluta” offre una visione chiara e nitida del design dell’iPhone (e, nel nostro caso, dell’iconico colore Arancione Cosmico). Cinque i colori, prezzo concorrenziale: 30 euro.
Puro LITE MAG iPhone Air
La cover di Puro per iPhone Air ha le stesse caratteristiche e lo stesso prezzo (30 euro) di quella per i modelli Pro. Anche in questo caso è resistente e in grado di assorbire e disperdere efficacemente gli urti e le cadute, anche superiori ai tre metri. La cover LITE MAG per iPhone Air è venduta in quattro colori.
Puro Lite Mag: le nostre impressioni
Le cover sia per iPhone 17 Pro che per iPhone Air ci sono sembrate di ottima qualità, in grado di proteggere il telefono da cadute e hanno un prezzo sicuramente interessante. Ottima la cornice rialzata per proteggere le lenti della fotocamera; il design è elegante e minimal.
Track Lock: le caratteristiche principali
ìTrack Lock è un prodotto davvero interessante, utile per chi viaggia molto: si tratta di un lucchetto TSA con localizzatore integrato compatibile con il protocollo Dov’è di Apple. Il Track Lock oltre a proteggere borse, zaini e valigie consente di ritrovare il proprio bagaglio sfruttando appunto l’app per iPhone. Attraverso l’app è possibile anche attivare l’allarme integrato da ben 60 dB, se il prodotto si trova nelle vicinanze. Prezzo competitivo: 30 euro.
Track Lock: le nostre impressioni
Il prodotto è innovativo e interessante ma bisogna sempre tenere presente che funziona con la rete Dov’è, esattamente come gli AirTag, quindi deve essere nelle vicinanze di una rete Wi-Fi o di un prodotto Apple per poter essere localizzato sulla mappa. Il lucchetto si chiude con una combinazione a tre cifre e ha lo standard TSA, che permette agli agenti aeroportuali di aprire la valigia con una chiave speciale senza danneggiarla. Il Track Lock ha una batteria integrata da 60 mAh che si ricarica con un cavo USB-C.
Extra Slim GaN Charger 67W
Il caricatore da parete da 67W proposto da SBS si presenta davvero compatto ed è l’ideale per ricaricare smartphone, tablet, notebook e accessori. Dispone di due uscite USB-C (PD 3.0 PPS) per caricare due dispositivi contemporaneamente. Realizzato con tecnologia GaN (semiconduttori in nitruro di gallio) si presenta molto potente e molto sottile. Può alimentare accessori compatibili fino a 67 Watt ed è dotato di tecnologia Power Delivery: comunica direttamente con il dispositivo per controllare la corretta quantità di energia da erogare, evitando surriscaldamenti e cortocircuiti. Comodissimo da portare in viaggio, costa 40 euro.
Power bank 20.000 mAh con cavo USB-C integrato
Un altro prodotto utile per chi è spesso in giro dalla mattina alla sera è il Power Bank da 20.000 mAh con cavo USB-C integrato. Si tratta di una batteria esterna in grado di caricare tutti gli accessori caricabili via USB. Oltre all’utilissimo cavo incluso, è possibile anche collegare altri due dispositivi alle porte USB-C e USB-A, arrivando così a ricaricare contemporaneamente fino a tre dispositivi. Sulla presa USB-C è presente la tecnologia Power Delivery, che trasferisce alti quantitativi di energia in maniera sicura; sulla USB-A c’è invece la tecnologia Adaptive Fast Charge (AFC) che comprende il fabbisogno del dispositivo per ricaricarlo nella maniera migliore evitando surriscaldamenti e cortocircuiti. Il display, infine, permette di tenere sotto controllo il livello di carica del power bank. Il power bank è compatto e ha un peso più leggero di altri simili sempre da 20.000 mAh.