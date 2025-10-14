Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mova 1000, il robot tagliaerba che semplifica la cura del giardino

NOW
Giovanni Mirenna

Giovanni Mirenna

Introduzione

Tagliare l'erba del giardino non è mai una cosa piacevole. soprattutto quando lo spazio da curare è vasto. Il Mova 1000 è un robot tagliaerba progettato per offrire un'esperienza di taglio automatizzata e precisa senza necessità di fili perimetrali. Grazie alla navigazione LiDAR e all'app Movahome, garantisce una gestione intuitiva e personalizzabile del giardino, con supporto per più zone e mappe. Lo abbiamo testato in questi giorni, ecco le nostre impressioni.

Quello che devi sapere

Le caratteristiche

  • Installazione senza fili perimetrali
  • Controllo tramite app Movahome
  • Navigazione LiDAR
  • Larghezza di taglio da 20 a 60 cm
  • Batteria da 2,5 Ah (espandibile)
  • Resistente all’acqua (IPX6)
  • Stazione di ricarica con pulizia automatica del sensore LiDAR
  • Ruote adatte a pendenze fino al 45%
  • Copertura fino a 200 m²/h
  • Prezzo: circa 1000 euro

 

Le caratteristiche
1/7

Design e Installazione

Mova 1000 si presenta nel colore nero elegante con un design moderno e compatto. Le sue dimensioni (64,3 x 41,9 x 27,9 cm) e il peso contenuto (11,7 kg) lo rendono maneggevole, mentre le ruote con battistrada rosso evidenziano la sua vocazione per terreni difficili. L’installazione è estremamente semplice: non richiede fili perimetrali né antenne RTK. Basta posizionare la stazione di ricarica e configurare le zone di taglio tramite l’app Movahome. Nella confezione ci sono anche le istruzioni facili da seguire.

Design e Installazione
2/7
pubblicità

Navigazione LiDAR e App Intuitiva

Il cuore tecnologico del Mova 1000 è la navigazione LiDAR, che garantisce un posizionamento preciso e una mappatura efficace del giardino. L’app Movahome consente di controllare il robot in tempo reale, impostare calendari con le frequenze di sistemazione del giardino, regolare parametri come altezza e angolo di taglio e visualizzare ostacoli rilevati. L’interfaccia dell’app è intuitiva e permette una personalizzazione avanzata per ogni zona.

Navigazione LiDAR e App Intuitiva
3/7

Il taglio dell'erba

Il robot offre una larghezza di taglio di 20 cm con tre lame rotanti e una regolazione manuale dell’altezza tra 20 e 60 mm. In modalità standard copre circa 120 m²/h, mentre in modalità efficiente arriva a 200 m²/h. È adatto a pendenze fino al 45%, ma può scivolare su terreni molto inclinati. In caso di pioggia, torna automaticamente alla base per evitare danni al prato.

Il taglio dell'erba
4/7
pubblicità

Autonomia e manutenzione

E' dotato di una batteria da 2,5 Ah, sufficiente per giardini fino a 1000 m², ma può essere sostituita con una da 5 Ah per maggiore autonomia. La certificazione IPX6 lo rende resistente all’acqua e facile da pulire. La stazione di ricarica include una spazzola automatica per tenere pulito il sensore LiDAR. La rilevazione degli ostacoli è generalmente buona, ma oggetti molto bassi possono sfuggire al sensore. In generale Mova 1000 si conferma un robot tagliaerba affidabile, moderno e dal prezzo competitivo.

Autonomia e manutenzione
5/7

Le impressioni

Durante la nostra prova la rasatura del prato, non in perfetta forma, è stata uniforme e ordinata. Per la pulizia dei bordi abbiamo utilizzato il controllo remoto tramite Bluetooth in manuale perchè in automatico tende a lasciare, per questioni di sicurezza, un ampio margine. Anche con scarsa illuminazione non ha avuto difficoltà di muoversi e di completare le operazioni di taglio.

Le impressioni
6/7
pubblicità

Pro e Contro

PRO:

  • Installazione semplice:
  • Navigazione precisa
  • Controllo smart
  • Resistente all’acqua (IPX6)

CONTRO:

  • Difficoltà nei bordi e angoli stretti
  • Regolazione altezza manuale
  • Nessun display integrato

Pro e Contro
7/7
pubblicità

Leggi anche

NOW

Caricatori, cover, adattatori: ecco tutte le novità di SBS

NOW

Mova 1000, il robot tagliaerba che semplifica la cura del giardino

NOW

DJI Osmo Nano, video pro in formato tascabile

NOW

Quad Lock, ecco i prodotti più interessanti della stagione

NOW

Nuovi caricatori MagFlow di UGREEN, la prova di Sky TG24