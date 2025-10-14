Mova 1000, il robot tagliaerba che semplifica la cura del giardino

Introduzione
Tagliare l'erba del giardino non è mai una cosa piacevole. soprattutto quando lo spazio da curare è vasto. Il Mova 1000 è un robot tagliaerba progettato per offrire un'esperienza di taglio automatizzata e precisa senza necessità di fili perimetrali. Grazie alla navigazione LiDAR e all'app Movahome, garantisce una gestione intuitiva e personalizzabile del giardino, con supporto per più zone e mappe. Lo abbiamo testato in questi giorni, ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Installazione senza fili perimetrali
- Controllo tramite app Movahome
- Navigazione LiDAR
- Larghezza di taglio da 20 a 60 cm
- Batteria da 2,5 Ah (espandibile)
- Resistente all’acqua (IPX6)
- Stazione di ricarica con pulizia automatica del sensore LiDAR
- Ruote adatte a pendenze fino al 45%
- Copertura fino a 200 m²/h
- Prezzo: circa 1000 euro
Design e Installazione
Mova 1000 si presenta nel colore nero elegante con un design moderno e compatto. Le sue dimensioni (64,3 x 41,9 x 27,9 cm) e il peso contenuto (11,7 kg) lo rendono maneggevole, mentre le ruote con battistrada rosso evidenziano la sua vocazione per terreni difficili. L’installazione è estremamente semplice: non richiede fili perimetrali né antenne RTK. Basta posizionare la stazione di ricarica e configurare le zone di taglio tramite l’app Movahome. Nella confezione ci sono anche le istruzioni facili da seguire.
Navigazione LiDAR e App Intuitiva
Il cuore tecnologico del Mova 1000 è la navigazione LiDAR, che garantisce un posizionamento preciso e una mappatura efficace del giardino. L’app Movahome consente di controllare il robot in tempo reale, impostare calendari con le frequenze di sistemazione del giardino, regolare parametri come altezza e angolo di taglio e visualizzare ostacoli rilevati. L’interfaccia dell’app è intuitiva e permette una personalizzazione avanzata per ogni zona.
Il taglio dell'erba
Il robot offre una larghezza di taglio di 20 cm con tre lame rotanti e una regolazione manuale dell’altezza tra 20 e 60 mm. In modalità standard copre circa 120 m²/h, mentre in modalità efficiente arriva a 200 m²/h. È adatto a pendenze fino al 45%, ma può scivolare su terreni molto inclinati. In caso di pioggia, torna automaticamente alla base per evitare danni al prato.
Autonomia e manutenzione
E' dotato di una batteria da 2,5 Ah, sufficiente per giardini fino a 1000 m², ma può essere sostituita con una da 5 Ah per maggiore autonomia. La certificazione IPX6 lo rende resistente all’acqua e facile da pulire. La stazione di ricarica include una spazzola automatica per tenere pulito il sensore LiDAR. La rilevazione degli ostacoli è generalmente buona, ma oggetti molto bassi possono sfuggire al sensore. In generale Mova 1000 si conferma un robot tagliaerba affidabile, moderno e dal prezzo competitivo.
Le impressioni
Durante la nostra prova la rasatura del prato, non in perfetta forma, è stata uniforme e ordinata. Per la pulizia dei bordi abbiamo utilizzato il controllo remoto tramite Bluetooth in manuale perchè in automatico tende a lasciare, per questioni di sicurezza, un ampio margine. Anche con scarsa illuminazione non ha avuto difficoltà di muoversi e di completare le operazioni di taglio.
Pro e Contro
PRO:
- Installazione semplice:
- Navigazione precisa
- Controllo smart
- Resistente all’acqua (IPX6)
CONTRO:
- Difficoltà nei bordi e angoli stretti
- Regolazione altezza manuale
- Nessun display integrato