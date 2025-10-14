Logitech Signature Slim Solar+ K980, la tastiera a ricarica solare

Introduzione
La nuova Logitech Signature Slim Solar+ K980 nasce con un obiettivo chiaro: eliminare del tutto cavi e ricariche. Una tastiera pensata per chi lavora ogni giorno davanti allo schermo e cerca affidabilità, comfort e sostenibilità. Il suo segreto è nella barra solare integrata, capace di catturare luce naturale o artificiale per alimentare la batteria interna - un’idea semplice ma rivoluzionaria, che trasforma il concetto stesso di “wireless”
Quello che devi sapere
Una tastiera a ricarica solare
Dopo anni di sperimentazioni tra design e sostenibilità, Logitech rinnova la sua linea Signature con una tastiera che unisce eleganza e innovazione. La Signature Slim Solar K980 si alimenta esclusivamente grazie alla luce ambientale tramite la tecnologia Logi LightCharge, eliminando la necessità di cavi o batterie sostituibili. Una carica completa le consente di funzionare fino a 4 mesi in completa oscurità, mentre la batteria interna è progettata per durare fino a 10 anni. Compatibile con Windows, macOS, Linux e ChromeOS, supporta connessione Bluetooth 5.2 e può essere collegata a fino a tre dispositivi contemporaneamente, con la possibilità di passare da uno all’altro in un attimo grazie alla funzione Easy-Switch. È una tastiera pensata per chi lavora in ambienti moderni e luminosi, ma anche per chi desidera ridurre l’impatto ambientale con un prodotto costruito in plastica riciclata fino al 70%.
Design e costruzione
Esteticamente, la Signature Slim Solar+ K980 è minimalista ma curata in ogni dettaglio. La barra solare occupa tutta la parte superiore, perfettamente integrata nel profilo, senza compromettere il look elegante e sottile della tastiera. Il corpo, realizzato con materiali plastici di qualità e finitura opaca, restituisce una sensazione solida e piacevole al tatto. Il layout è full-size, con tastierino numerico, frecce direzionali separate e tasti funzione multifunzione che permettono di controllare audio, luminosità e altre scorciatoie. Gli switch a forbice low-profile garantiscono una digitazione silenziosa e discreta, con una corsa breve e morbida - ideale per chi scrive molto ma non ama il rumore delle tastiere meccaniche. Pur non offrendo la risposta “crisp” dei modelli meccanici, la sensazione generale è di precisione e comfort.
Prestazioni e digitazione
Durante l’uso quotidiano, la K980 si distingue per la sua stabilità e per la fluidità nella digitazione. I tasti, ben spaziati e uniformemente retroilluminati (nelle versioni compatibili), garantiscono una buona leggibilità anche in condizioni di luce artificiale. Il feedback è silenzioso e costante, pensato per lunghi periodi di scrittura senza affaticare le dita. La tastiera non nasce per il gaming o per scritture “meccaniche”, ma per offrire comodità, precisione e continuità operativa: perfetta per ufficio, smart working e postazioni professionali.
Connettività e compatibilità
La Signature Slim Solar+ K980 si collega in modalità wireless tramite Bluetooth 5.2 o, a seconda del modello, anche tramite dongle Logi Bolt USB-C. La funzione Easy-Switch consente di passare rapidamente tra tre dispositivi diversi, come laptop, tablet e smartphone, con un solo tocco: una soluzione ideale per chi lavora su più piattaforme. La connessione si è dimostrata stabile, reattiva e con una latenza praticamente impercettibile durante la digitazione. Nessun ritardo, nessuna disconnessione anche durante sessioni prolungate. È pienamente compatibile con i sistemi Windows, macOS, Linux e ChromeOS, e offre un’esperienza coerente su tutte le piattaforme grazie al supporto del software Logi Options+.
Ergonomia e comfort
Sottile, leggera e stabile, la K980 è progettata per offrire una postura naturale e una scrittura rilassata. L’inclinazione minima riduce l’affaticamento dei polsi, mentre la linea piatta e il profilo low-profile permettono una transizione fluida tra tasti. Il feedback morbido, combinato al suono discreto, rende questa tastiera ideale per ambienti condivisi o spazi di lavoro silenziosi. Anche dopo ore di utilizzo, la sensazione rimane confortevole e uniforme, senza vibrazioni o rigidità. Un piccolo bordo inferiore antiscivolo garantisce stabilità sulla scrivania, anche con digitazioni più energiche.
Autonomia e alimentazione
La Logitech Signature Slim Solar+ K980 è pensata per dire addio alla ricarica tradizionale. Il pannello Logi LightCharge assorbe energia da qualsiasi fonte luminosa, naturale o artificiale, e mantiene la batteria carica in modo continuo. Una singola carica consente fino a quattro mesi di utilizzo in completa oscurità, mentre la durata stimata della batteria interna è di oltre dieci anni. Non sono presenti porte USB per la ricarica - una scelta radicale, ma coerente con la filosofia del prodotto: meno cavi, più autonomia, zero manutenzione. L’unico limite è che, in caso di guasto al pannello solare, non esiste un sistema di ricarica di riserva, ma Logitech assicura un’affidabilità a lungo termine grazie alla qualità dei materiali e al basso consumo energetico.
Software e personalizzazione
Tramite Logi Options+ è possibile personalizzare scorciatoie, macro e funzioni dei tasti funzione, adattando la tastiera alle proprie abitudini di lavoro. Il software riconosce automaticamente le applicazioni in uso e consente di impostare azioni diverse per ogni contesto - ad esempio, controlli multimediali in Spotify o scorciatoie per editing in Photoshop. L’interfaccia è semplice e ben organizzata, e la sincronizzazione cloud delle impostazioni consente di mantenere le stesse configurazioni anche cambiando dispositivo o sistema operativo.
Verdetto e prezzo
La Logitech Signature Slim Solar+ K980 è una tastiera che unisce innovazione e praticità in un design sobrio ma curato. È il prodotto ideale per chi cerca una soluzione wireless senza pensieri: niente cavi, niente batterie da sostituire, solo luce e funzionalità. Non è la tastiera più reattiva o “meccanica” sul mercato, ma offre una qualità costruttiva solida, un feeling di digitazione piacevole e un’autonomia che la rende unica nella sua categoria. Con un prezzo di circa 110 euro, la K980 si posiziona nella fascia premium del segmento “office”, offrendo però un valore aggiunto reale grazie alla ricarica solare e alla compatibilità estesa. Una scelta perfetta per chi vuole un accessorio sostenibile, elegante e affidabile, progettato per durare negli anni - una tastiera che si alimenta da sola e lavora tanto quanto te.
Pro e Contro
PRO:
- Pannello solare efficiente e autonomia praticamente infinita
- Design elegante, sottile e sostenibile (fino al 70% di plastica riciclata)
- Connessione stabile e compatibilità multipiattaforma
CONTRO:
- Nessuna ricarica alternativa via USB: se il pannello fallisce, non c’è backup