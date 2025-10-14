Logitech Signature Slim Solar+ K980, la tastiera a ricarica solare

Esteticamente, la Signature Slim Solar+ K980 è minimalista ma curata in ogni dettaglio. La barra solare occupa tutta la parte superiore, perfettamente integrata nel profilo, senza compromettere il look elegante e sottile della tastiera. Il corpo, realizzato con materiali plastici di qualità e finitura opaca, restituisce una sensazione solida e piacevole al tatto. Il layout è full-size, con tastierino numerico, frecce direzionali separate e tasti funzione multifunzione che permettono di controllare audio, luminosità e altre scorciatoie. Gli switch a forbice low-profile garantiscono una digitazione silenziosa e discreta, con una corsa breve e morbida - ideale per chi scrive molto ma non ama il rumore delle tastiere meccaniche. Pur non offrendo la risposta “crisp” dei modelli meccanici, la sensazione generale è di precisione e comfort.