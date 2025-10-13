DJI Osmo Nano, video pro in formato tascabile

Tante come sempre le opzioni e le modalità di ripresa. Oltre alle foto e ai video “normali” c’è la modalità SuperNight, Slow Motion e Timelapse. È possibile avviare la ripresa semplicemente premendo il bottone di scatto o con un cenno del capo. Funzione utile: è molto semplice passare dalla ripresa orizzontale a quella verticale ruotando semplicemente la camera. Osmo Nano è anche dotata di due microfoni integrati per la registrazione stereo ma può collegare tutti i microfoni compatibili con lo standard OsmoAudio. All’interno troviamo una memoria di 64 o 128 gigabyte (a seconda della versione acquistata - lo vedremo in seguito) che come sempre è un lato molto positivo perché non necessita di acquistare a parte una schedina di memoria; chi vuole può ovviamente anche inserire una scheda microSD fino a un terabyte. Per scaricare foto e video e gestire la fotocamera c’è come sempre l’app DJI Mimo, molto completa e intuitiva.