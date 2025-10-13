DJI Osmo Nano, video pro in formato tascabile

Introduzione
L’ultima camera proposta da DJI è leggerissima, versatile e offre un’ottima qualità video sia per creator che per un uso professionale. Discreta e ideale per l’utilizzo outdoor, ecco tutte le caratteristiche e le nostre impressioni d’uso
Quello che devi sapere
Un gigante nascosto in un nano
DJI ha presentato una nuova telecamera ultra-portatile, piccola e leggerissima: stiamo parlando di Osmo Nano, una camera piccola e leggera che può essere installata praticamente ovunque: si può portare al collo, si può attaccare su auto, cappelli, caschi, collari per animali domestici, e consente di acquisire immagini creative e in movimento a mani libere.
Come si presenta
Osmo Nano ha un design ultra compatto ed è composta fondamentalmente da due elementi: la camera vera e propria (pesa solo 50 grammi) e il Dock Vision Multifunzione (della stessa dimensione, solo una ventina di grammi in più) che si aggancia magneticamente e permette, oltre che di vedere i video registrati e di vedere in diretta cosa si sta registrando, anche di effettuare tutti i settaggi. Ma il bello di Osmo Nano è che la camerina funziona anche in maniera autonoma ed è possibile utilizzarla da sola, senza il Dock Multifunzione.
Le caratteristiche tecniche
Protagonista principale di Osmo Nano è il sensore da 1/1,3 pollici e il processore d’immagine ad alte prestazioni. Osmo Nano può registrare video fino a 4K 60 fps, slow motion in 4K 120 fps con un campo visivo ultra-grandangolare da 143 gradi. È anche in grado di registrare il colore a 10 bit e in D-Log M. in condizioni di scarsa illuminazione, inoltre, la modalità SuperNight permette di migliorare la qualità dell’immagine con algoritmi, ci spiegano, di riduzione del rumore. Mentre HorizonBalancing mantiene l’orizzonte livellato e RockSteady 3.0 riduce vibrazioni e stabilizza le immagini.
Le modalità di scatto e ripresa
Tante come sempre le opzioni e le modalità di ripresa. Oltre alle foto e ai video “normali” c’è la modalità SuperNight, Slow Motion e Timelapse. È possibile avviare la ripresa semplicemente premendo il bottone di scatto o con un cenno del capo. Funzione utile: è molto semplice passare dalla ripresa orizzontale a quella verticale ruotando semplicemente la camera. Osmo Nano è anche dotata di due microfoni integrati per la registrazione stereo ma può collegare tutti i microfoni compatibili con lo standard OsmoAudio. All’interno troviamo una memoria di 64 o 128 gigabyte (a seconda della versione acquistata - lo vedremo in seguito) che come sempre è un lato molto positivo perché non necessita di acquistare a parte una schedina di memoria; chi vuole può ovviamente anche inserire una scheda microSD fino a un terabyte. Per scaricare foto e video e gestire la fotocamera c’è come sempre l’app DJI Mimo, molto completa e intuitiva.
Il Dock Multifunzione
Il Dock Multifunzione di Osmo Nano ospita lo slot per la scheda di memoria, il caricatore, un pulsante di scatto e il display touch da 1,96 pollici. Quando si collega la telecamera, questo dà anche energia per ricaricarla (fino all’80 per cento in 20 minuti). Attraverso il Dock è possibile vedere in diretta ciò che stiamo registrando (anche se la camera principale è staccata), è possibile effettuare tutti i settaggi e le connessioni. A livello di batteria, la fotocamera completamente carica può registrare fino a 200 minuti di video a 1080p mentre la modalità Endurance consente di registrare fino a 60 minuti di video in 4K.
Gli accessori
Tanti come sempre gli accessori che è possibile usare insieme a Osmo Nano: c’è la fascia magnetica da testa, l’adattatore pieghevole a sgancio rapido, il set di filtri ND, un copriobiettivo in vetro solo per citarne alcuni.
Le nostre impressioni, disponibilità e prezzi
I video che abbiamo girato con Osmo Nano ci hanno soddisfatto, particolarmente per quanto riguarda la nitidezza, i dettagli, la resa cromatica anche in diverse condizioni di illuminazione. Una soluzione innovativa per chi cerca qualità video elevata e funzioni professionali in un corpo compatto e grande versatilità d’uso. Tra i pochi lati negativi che segnaliamo la batteria non sostituibile e il Dock non impermeabile. Siamo ai prezzi, due le versioni in cui Osmo Nano è distribuita. Nella confezione troviamo anche la clip magnetica per cappello, il cordino magnetico, la custodia protettiva e l’adattatore magnetico con supporto a doppio asse e testa sferica. Il prezzo è di 279 euro per la versione con 64 gigabyte di spazio di archiviazione e di 309 euro per la versione con 128 gigabyte, a nostro avviso molto competitivi, anche rispetto alla concorrenza.
Pro e Contro
PRO:
- Fotocamera leggerissima e versatile
- Ottima qualità e stabilizzazione video
- 64 o 128 GB di spazio di archiviazione interno
CONTRO:
- Batteria non sostituibile
- Il Dock Multifunzione non è impermeabile