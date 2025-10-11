Vasco Translator Q1: il traduttore che parla anche con la voce

Vasco Electronics lancia Vasco Translator Q1, il modello più avanzato della sua gamma. Pensato per viaggi, eventi internazionali e contesti professionali, il dispositivo integra tecnologie innovative come la clonazione vocale e la traduzione simultanea durante le telefonate. Con oltre 10 motori di traduzione e supporto per 86 lingue vocali (più di 100 per testi e immagini), Q1 si posiziona come il prodotto premium dell’azienda.

Funzioni che abbattono le barriere linguistiche

Tra le novità spicca la funzione Vasco My Voice, che permette di creare una versione digitale della propria voce per traduzioni più naturali. Disponibile in 54 lingue, questa tecnologia si affianca alla modalità automatica di rilevamento della lingua e alla traduzione in tempo reale delle chiamate. Il dispositivo garantisce connessione gratuita in quasi 200 Paesi grazie alla SIM integrata, assicurando comunicazioni senza limiti geografici.

Design e prestazioni

Oltre alle funzioni smart, Vasco Translator Q1 offre un design ergonomico, schermo anti-caduta, altoparlanti potenziati e batteria con autonomia fino a 8 ore. Leggero e compatto, è disponibile in quattro colorazioni – viola sofisticato, rosso intenso, blu scuro e nero classico – e include microfono con riduzione del rumore. Il prezzo è di 489 euro.